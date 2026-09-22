El Gobierno busca cerrar un paquete de financiamiento con EE.UU. para obras y GNL

Un acuerdo con Washington impulsará inversiones por miles de millones en sectores clave como energía, minería y exportaciones argentinas

El Gobierno argentino y la administración de Donald Trump preparan un anuncio conjunto para este miércoles en Nueva York. El paquete involucraría unos u$s6.000 millones destinados a desarrollar obras de infraestructura en Argentina.

El objetivo es acelerar la salida de materias primas, minerales y energía argentina hacia el Atlántico. El caso testigo del esquema será el proyecto de gas natural licuado (GNL) que lidera YPF.

La comunicación bilateral está prevista para las 19 de Nueva York -las 20 en Argentina-, al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). Las negociaciones continuaban este martes y algunos detalles permanecían abiertos, pero el programa contemplará diferentes instrumentos financieros ofrecidos por organismos estadounidenses, con desembolsos que comenzarían durante 2027.

Varias personas con conocimiento directo de las conversaciones confirmaron que el anuncio podría convertirse en uno de los principales resultados económicos de la gira presidencial.

Cómo funcionará el esquema financiero de Estados Unidos

El paquete no consistirá en un único préstamo ni en un desembolso inmediato. También implicará mayor oferta de divisas para un año electoral en Argentina.

El esquema contemplará diferentes instrumentos financieros. Los organismos centrales serán el Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos (Exim Bank) y la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo (DFC), el brazo financiero internacional de Washington.

El menú podría incluir créditos, garantías y seguros para respaldar proyectos considerados estratégicos por Estados Unidos. A partir de ese apoyo oficial, se facilitaría la participación de bancos e inversores privados en las obras de infraestructura argentina.

YPF y el proyecto de GNL como caso testigo del financiamiento

El caso testigo de las nuevas herramientas sería Argentina LNG. Se trata del megaproyecto encabezado por YPF junto con la petrolera italiana Eni y XRG, el brazo internacional de inversiones energéticas de la compañía emiratí Adnoc.

En el Gobierno y en la petrolera esperan que el Exim Bank pueda incorporarse a la estructura financiera de la iniciativa. El monto y las condiciones de su participación todavía formaban parte de las conversaciones este martes.

El proyecto prevé transportar el gas de Vaca Muerta desde Neuquén hasta la costa de Río Negro. Allí será procesado y convertido en GNL para su exportación.

Las dos primeras unidades flotantes tendrán una capacidad conjunta de 12 millones de toneladas anuales. Podrían generar ventas al exterior cercanas a los u$s10.000 M por año durante dos décadas.

YPF, Eni y XRG ya negocian por otra vía un crédito de entre u$s14.000 M y u$s16.000 M para financiar ductos, plantas de procesamiento y fraccionamiento, instalaciones portuarias y los dos buques de licuefacción. JP Morgan y Santander asesoran a los socios en esa estructuración.

Las conversaciones incluyen bancos internacionales y agencias de crédito a la exportación de distintos países, como Italia. La eventual participación del Exim Bank se incorporaría a ese armado.

Las agencias de crédito a la exportación suelen otorgar préstamos, garantías o seguros cuando las obras financiadas involucran compras a proveedores de sus respectivos países. Por eso, la composición definitiva del financiamiento dependerá también de las licitaciones para adjudicar los principales equipos y contratos de construcción.

Argentina LNG demandará una inversión estimada de u$s51.000 M durante toda su vida útil. Hasta 2031, cuando está previsto que entren en operación las primeras unidades flotantes, los desembolsos rondarían los u$s29.000 M.

Los socios buscan adoptar la decisión final de inversión (FID) antes de que termine este año.

El alcance geopolítico del paquete excede el proyecto de YPF

El anuncio bilateral excederá el proyecto de YPF. En la Cancillería argentina y el Departamento de Estado trabajan para presentar el paquete como el comienzo de una plataforma más amplia.

El objetivo es movilizar inversiones hacia la energía, la minería y la infraestructura logística argentina. La DFC aparece como una pieza central para respaldar iniciativas de minerales críticos y fortalecer cadenas de abastecimiento consideradas sensibles por Washington.

La iniciativa se inscribirá dentro del Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos (ARTI) firmado en febrero. Consolidará la incorporación de Argentina a Pax Silica y profundizará la cooperación bilateral en minerales críticos.

Pax Silica es una iniciativa estratégica encabezada por Estados Unidos para construir, junto con países aliados, cadenas de suministro seguras. Abarcan desde los minerales críticos hasta los semiconductores, la inteligencia artificial y la infraestructura tecnológica.

Los documentos también podrían incluir referencias a la utilización de tecnología y proveedores "confiables". Es una fórmula que Washington emplea para limitar la participación de empresas vinculadas con países que considera adversarios, especialmente China.

En el Gobierno argentino interpretan el paquete como un nuevo gesto político de Trump hacia Javier Milei. También como una demostración de que la relación bilateral conserva un carácter privilegiado.

La movida responde a la estrategia de Washington de recuperar influencia en América Latina. Busca asegurar el abastecimiento de minerales y energía, y reducir la presencia china en sectores esenciales de la región.

El anuncio llegaría, no obstante, en medio de las dificultades para poner plenamente en vigor el ARTI. La agencia Bloomberg informó este martes que funcionarios argentinos comunicaron a la administración Trump que no cuentan por ahora con los votos necesarios para ratificar el acuerdo en el Congreso.

También habrían expresado la intención de revisar algunos términos después del fallo de la Corte Suprema estadounidense sobre los aranceles globales. Desde Washington rechazaron esa posibilidad para evitar que otros países reclamen condiciones más favorables.

Las diferencias no habrían afectado hasta ahora el vínculo político entre Milei y Trump. El anuncio se terminará de delinear después de que el mandatario argentino volviera a coincidir este martes con Trump durante la sesión del Escudo de las Américas.

Se trata de la coalición regional impulsada por el mandatario estadounidense. Allí, el republicano destacó las victorias electorales del líder libertario en 2023 y 2025, en una nueva señal del vínculo político entre ambos.

Más tarde, el Presidente tenía previsto reunirse con el secretario de Estado, Marco Rubio, otro de los funcionarios de mayor influencia en la administración norteamericana.

En paralelo, el canciller Pablo Quirno participará por la noche en el consulado argentino del Foro Estados Unidos-Argentina sobre Cadenas de Suministro, Energía e Infraestructura. Lo hará junto con el subsecretario de Estado norteamericano Christopher Landau.

Ese encuentro servirá como escenario para exhibir la nueva etapa de cooperación económica. También para presentar las primeras herramientas del paquete financiero que negocian ambos gobiernos.