Gita Gopinath reclamó más reservas, ajuste cambiario y advirtió al Gobierno por la continuidad del programa económico después de 2027

La Argentina debería reforzar el ritmo de acumulación de reservas y permitir una mayor depreciación del peso. La advertencia fue planteada por Gita Gopinath, exsubdirectora del Fondo Monetario Internacional (FMI), al analizar el rumbo de la economía durante una entrevista con el economista estadounidense Tyler Cowen.

El planteo de la economista también incluyó una preocupación por el crecimiento de los créditos en mora y por el impacto que tendrá el escenario electoral de 2027 sobre la continuidad de las reformas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei.

Gopinath puso el foco en las reservas y el futuro del tipo de cambio

Uno de los principales puntos del análisis de Gopinath fue la política cambiaria. A su entender, el peso todavía debería atravesar un proceso de depreciación mayor al registrado hasta ahora.

"Considero que el peso argentino necesita ajustarse más y que se le debe permitir depreciarse en mayor medida de lo que lo está haciendo actualmente", relató la exsubdirectora del Fondo.

La acumulación de divisas aparece, en paralelo, como una prioridad que el Gobierno debería acelerar. La economista sostuvo que esa necesidad se mantiene incluso si la Argentina apunta a un esquema de tipo de cambio flotante.

"Argentina tendrá que acumular reservas de divisas, aunque el objetivo sea contar con un tipo de cambio flotante", explicó.

Gopinath fundamentó su planteo en la posibilidad de que se produzcan episodios de tensión cambiaria. En ese contexto, consideró que la experiencia argentina obliga a contar con un mayor respaldo de reservas.

"Sabemos que prácticamente todos los países, salvo contadas excepciones, pueden experimentar un desorden en el mercado cambiario. Pero dada la historia de Argentina con su moneda, el país necesitará acumular reservas a un ritmo mucho más acelerado del que lleva actualmente".

La continuidad del programa económico, bajo la lupa en 2027

El próximo proceso electoral también aparece como un factor relevante en el análisis de la exfuncionaria del FMI. Gopinath señaló que las elecciones presidenciales de 2027 serán una instancia en la que el mercado observará si las reformas implementadas durante la gestión de Milei tienen continuidad.

"Se avecinan las elecciones. Es muy razonable que todos hagan una pausa y se planteen si las reformas continuarán o si se producirá una recaída, tal como hemos visto tantas veces en el pasado en Argentina", aseguró.

La economista, al mismo tiempo, reconoció el compromiso del Presidente con el orden fiscal. En ese punto, recordó las conversaciones que mantuvo con Milei durante su paso por el organismo internacional.

"Recuerdo haber conversado con él cuando yo estaba en el FMI. Es un aspecto en el que no cederá en absoluto, pero cabe preguntarse si el resto de la clase política se ha sumado a esta postura", afirmó Gopinath.

Qué recomendó hacer frente al aumento de la mora

El sistema financiero fue otro de los focos de la entrevista. La exnúmero dos del FMI se refirió al incremento de los préstamos en situación irregular y planteó la necesidad de avanzar con un mecanismo para resolver esos créditos.

"Los préstamos en mora han aumentado. Lo que Milei debería hacer es implementar rápidamente un proceso de resolución para estos préstamos, un proceso impulsado con soluciones de mercado y no de rescate a las entidades", sostuvo.

El deterioro alcanzó particularmente a los hogares. Los últimos datos disponibles muestran que la morosidad de las familias llegó a niveles récord de los últimos 20 años, con los préstamos personales y las tarjetas de crédito entre las líneas que presentaron mayor deterioro.

En julio, la irregularidad de los grupos familiares volvió a subir y alcanzó el 12,9%, según los datos del Banco Central.

Así, el análisis de Gopinath puso sobre la mesa tres frentes para la economía argentina: acelerar la recomposición de reservas, permitir un mayor ajuste del peso y resolver el crecimiento de los préstamos en mora. A estos factores se suma el interrogante sobre la continuidad de las reformas una vez atravesadas las elecciones de 2027.

El BCRA acumula dólares, pero las reservas vuelven a caer

El planteo de Gopinath sobre la necesidad de acelerar la acumulación de reservas se produce en un momento en el que el Banco Central atraviesa una dinámica cambiaria diferente a la observada durante buena parte del año.

En lo que va de 2026, el BCRA ya acumuló compras de divisas por más de u$s14.000 millones, un volumen que permitió superar ampliamente la meta mínima de adquisición de dólares prevista para todo el año. Sin embargo, el aumento de las compras no se tradujo en una suba equivalente de las reservas internacionales, debido a los distintos movimientos que afectan diariamente el stock.

La situación se hizo más evidente durante septiembre. El miércoles 23, la autoridad monetaria compró apenas u$s6 millones en el mercado oficial, pero las reservas internacionales brutas retrocedieron u$s481 millones y cerraron en u$s48.933 millones. Con ese resultado, el stock volvió a ubicarse por debajo de los u$s50.000 millones y las compras acumuladas del mes quedaron en torno de u$s224 millones.

El menor ritmo de intervención también se observa en las últimas semanas. Según datos relevados a mediados de septiembre, las compras del BCRA habían caído a mínimos del año, mientras que la oferta de dólares del sector agroexportador continuaba siendo elevada. Una parte importante de esas divisas fue absorbida por la demanda privada, lo que limitó el volumen que pudo incorporar la autoridad monetaria.

El otro punto relevante está en las reservas netas, que constituyen el indicador que sigue el FMI para evaluar la capacidad efectiva de respaldo externo. En el marco de la tercera revisión del acuerdo, la misión del organismo que llegó al país puso el foco precisamente en esa variable: según información publicada el 22 de septiembre, la Argentina todavía necesita sumar cerca de u$s8.000 millones de reservas netas antes de diciembre para alcanzar el objetivo establecido.