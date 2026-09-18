Nueva encuesta electoral: Milei le gana por poco a Kicillof y Bullrich vuelve a destacarse

El libertario ganó en dos escenarios y empató en un hipotético balotaje. Los números de la senadora que explican la nueva tensión en el Gobierno

Patricia Bullrich tiene la mejor imagen, clave para votantes que buscan cambios y la continuidad del gobierno.

El gobierno de Javier Milei está embarcado en el objetivo de lograr la reelección del líder libertario en 2027 pero la coyuntura política todavía no le otorga ninguna garantía al respecto y así lo muestra una nueva encuesta electoral donde el mandatario se impuso como el favorito en dos escenarios pero empató en un hipotético balotaje con el peronista Axel Kicillof, mientras que la senadora Patricia Bullrich volvió a destacarse como la figura mejor valorada del Gobierno.

Se trata del último sondeo de Proyección Consultores, que midió el humor social respecto de la economía y también la intención de voto de cara a las elecciones nacionales de 2027. En el primer aspecto, los números no favorecen al Gobierno: el 70,1% de los encuestados afirma que su situación económica familiar empeoró en los últimos meses y el 61% cree que seguirá empeorando.

Esas expectativas pesimistas tienen un lógico impacto en la situación política del Gobierno. Si bien la gestión de Milei mostró un nivel de aprobación significativo al alcanzar el 42%, la encuesta también arrojó que el apoyo a su continuidad en 2027 depende bastante de su capacidad de hacer en sus políticas o en el equipo, algo a lo que el libertario no se muestra -por ahora- dispuesto.

Esto hace que la ventaja que exhibió el oficialismo en el capítulo electoral de la encuesta esté condicionada por la oferta de la oposición o los movimientos de figuras como Bullrich, quien volvió a marcar públicamente sus diferencias con el Gobierno que aún integra, sin perder de vista que tiene un capital político a favor.

¿Qué resultado tuvo Milei en el primer escenario de la encuesta electoral?

La encuesta de Proyección se realizó entre el 1y el 10 de septiembre con 1.354 casos efectivos y un margen de 2,6%. En el capítulo electoral midió la intención de voto en tres escenarios distintos: uno donde se enfrentan espacios políticos, otro con los candidatos y el tercero con un eventual balotaje entre Milei y Kicillof, que se perfila como uno de los postulantes más competitivos del peronismo.

El oficialismo se impuso por poca ventaja sobre el peronismo en el primer tramo de la encuesta

En el primer escenario, La Libertad Avanza ganó con el 35% aunque con un margen muy ajustado sobre el peronismo/kirchnerismo, que cosechó el 31,9%. En tercer lugar se ubicó el PRO con el 5,6%, aunque en un empate técnico con el Frente de Izquierda que presentó una intención de voto del 5,5%.

Detrás quedó el frente Provincias Unidas como representación de los "gobernadores de centro" con el 3,5%, mientras que un altísimo 18,5% de los encuestados señaló que votaría "en blanco". El resultado general de este tramo del sondeo se condice con otro dato: la mayoría de los votantes no se siente representado fielmente por nadie.

En efecto, cuando la encuesta les preguntó "dónde se ubicarían ideológicamente", el 27,1% se definió como de derecha o centro derecha; el 19,5% se identifica con la izquierda o centro izquierda y el 11,3% se definió como "de centro", pero un abrumador 42,1% respondió "ninguna de las anteriores".

La intención de voto por candidatos y el empate Milei-Kicillof

Seguidamente, la encuesta de Proyección confrontó a los probables candidatos presidenciales para 2027. El Gobierno obtuvo aquí un resultado más favorable aún. Milei presentó una intención de voto de 36,9% y se impuso sobre Kicillof, que quedó en segundo puesto con el 32%.

Milei lideró la intención de voto por candidatos y Kicillof se ubicó como principal adversario

En un lejano tercer puesto se ubicó la diputada y referente de la Izquierda Myriam Bregman con el 8,3%, seguida por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, como virtual referente de los gobernadores de centro, con un magro 4,3%. El voto en blanco y los indecisos representaron el 18,5% de la muestra.

Si bien la ventaja que exhibió Milei sobre Kicillof en esta parte de la encuesta fue más sólida que la anterior, un resultado así en 2027 le impediría ganar en primera vuelta por no alcanzar el 45% ni el 40% con diez puntos de diferencia.

En ese escenario, el Presidente quedaría obligado a disputar un balotaje con el gobernador bonaerense que, según la encuesta, se definiría voto a voto. Al medir la intención de voto para esa hipotética competencia Milei obtuvo el 40,8% y Kicillof el 40,2%, un empate técnico.

El escenario de balotaje arrojó un empate entre Milei y Kicillof

Con un 13,4% de voto en blanco, la clave pasaría por la capacidad de uno y otro para seducir al 5,6% que al día de hoy se muestra indeciso frente a una puja entre el Presidente y el referente del peronismo que intenta por estos días diferenciarse del kirchnerismo puro que encarna La Cámpora.

Los números detrás de la rebeldía de Bullrich, que vuelve a ganar en imagen

La encuesta de Proyección cierra con la típica medición de imagen positiva y negativa de distintos dirigentes políticos. Al igual que en otros sondeos, Bullrich presentó mayor aprobación que Milei y se impuso como la figura política mejor valorada.

Bullrich encabezó el ranking con 42,7% de imagen positiva mientras que Milei se ubicó segundo con el 39,3%. Además, la jefa del bloque oficialista del Senado presentó una negativa más baja que la del Presidente, con 47,9% contra 57,1%, respectivamente.

Kicillof quedó tercero con 36,9% de imagen positiva y 57,1% de negativa, seguido por Bregman con 35,6% a favor y 39% en contra, aunque con un 25% que no se definió o no la conoce. Massa apareció quinto con 30,9% de positiva y 52,2% de negativa.

Bullrich volvió a liderar el ranking de imagen mientras tensiona con la Casa Rosada

Pero la relevancia de esta medición no solo pasa por el nivel de imagen que cultivó Bullrich sobre Milei (un factor que no siempre se refleja en la intención de voto) sino por la proporción de votantes potenciales del líder libertario que están disconformes y condicionan su apoyo a un cambio.

Al preguntar por sus preferencias para 2027 la encuesta arrojó que el 36,8% quiere "que haya un nuevo gobierno de otro espacio político cercano al peronismo" y el 27,3% que "continúe el gobierno actual de Milei", mientras que el 14,7% señaló que también quiere la continuidad "pero con otro equipo y cambio en sus políticas".

Ese 14% es estratégico para el Gobierno porque lo acerca a un techo superior al 40% y en ese segmento, que apoyaría a Javier Milei en las elecciones pero espera algún "cambio", los gestos de diferenciación de Patricia Bullrich cobran mucho más valor. Posiblemente sea por eso que la senadora se anima a hacerlos y que el Presidente los deja pasar, al menos hasta ahora.