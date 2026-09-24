La deuda en dólares rebota hasta 0,5%, aunque el indicador del JP Morgan apenas baja a 565 puntos. ¿Qué muestran las acciones argentinas?

Los bonos soberanos argentinos en dólares ensayan este jueves una recuperación y cortan una racha de ocho ruedas consecutivas de fuertes retrocesos, en una jornada en la que el riesgo país se mantiene por encima de los 560 puntos básicos.

Los títulos muestran subas de hasta 0,5%, lideradas por el Global 2035 y el Global 2046, mientras que los Bonares operan con comportamiento dispar.

En paralelo, el riesgo país elaborado por J.P. Morgan cede apenas un punto hasta los 565 puntos básicos, luego de haber alcanzado los 566 puntos en la rueda previa, su nivel más elevado desde fines de abril.

El indicador acumula así una suba de 17% en menos de dos semanas, reflejo de la presión que atraviesan los activos argentinos en el mercado internacional.

Qué pasó con los bonos argentinos

La leve recuperación de este jueves llega después de una jornada particularmente negativa para la deuda soberana. El miércoles, los bonos argentinos en dólares registraron una caída promedio cercana al 1,1%, mientras que el riesgo país avanzó casi 2%.

La presión sobre los títulos se intensificó durante las últimas dos semanas, en un contexto marcado por una desaceleración de las compras de divisas del Banco Central y por un escenario internacional menos favorable para los mercados emergentes.

Uno de los factores que impactó sobre la deuda fue el comportamiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. El rendimiento del título a 10 años llegó a ubicarse en torno al 5,1% anual, elevando el retorno de referencia para los inversores globales.

Una mayor tasa estadounidense tiende a endurecer las condiciones financieras internacionales, ya que aumenta el rendimiento que pueden obtener los inversores en activos considerados de menor riesgo y eleva la exigencia de retorno para los títulos de economías emergentes.

En ese contexto, la deuda argentina enfrenta una combinación de factores locales e internacionales que mantiene elevada la percepción de riesgo del mercado.

Acciones argentinas también operan en baja

El comportamiento de la renta variable es diferente al de los bonos. El S&P Merval retrocede 0,9% hasta los 2.942.728 puntos, con lo que apunta a cerrar septiembre con una pérdida cercana al 3%.

Medido en dólares, el índice baja 0,6% hasta las 1.831 unidades y acumula una caída de 3,7% en lo que va del mes.

En Wall Street, en tanto, los ADR de empresas argentinas operan con mayoría de bajas. Entre los principales retrocesos aparecen Telecom, con una caída de 2,4%, e IRSA, que pierde 2,3%.

De esta manera, mientras los bonos consiguen interrumpir la seguidilla de ocho jornadas negativas, el mercado continúa mostrando cautela sobre los activos argentinos, con el riesgo país todavía instalado por encima de los 560 puntos básicos.