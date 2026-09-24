Mal dato para Milei: subió la pobreza y alcanzó al 32,3% de los argentinos

Volvió a subir en la primera mitad del 2026 luego de tres semestres en baja. Más del 44% de los menores de 14 años son pobres y la indigencia llegó al 7,5%

El INDEC difundió este jueves el dato de incidencia de la pobreza en Argentina y, tal como anticipaban distintas consultoras y organizaciones, luego de tres períodos en baja, presentó un alza en el primer semestre del 2026 y alcanzó al 32,3% de los argentinos. En ese conjunto, el 7,5% de las personas está por debajo de la línea de indigencia.

Proyectado al total de la población, la pobreza alcanzaría a 14,8 millones de personas.

Se trata de una mala noticia para el Gobierno de Javier Milei, que hizo de la baja de la pobreza una de las banderas de su discurso. Es que en el segundo semestre del 2025, la pobreza había alcanzado al 28,2% de la población, cifra más baja que el 31,6% del primer semestre del año pasado. Pero en la primera mitad de año del 2026, volvió a subir.

Subió la pobreza y alcanzó al 32,3% de las personas en el primer semestre

Tal como informó el INDEC este jueves, el porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza (LP) alcanzó el 24,4% en el primer semestre. Dentro de estos hogares reside el 32,3% de las personas.

En este conjunto, hay 5,6% de hogares por debajo de la línea deindigencia (LI), que incluyen al 7,5% de las personas. Esto implica que, para el universo de los 31 aglomerados urbanos de la EPH, por debajo de la LP hay 2.498.000 hogares que incluyen a 9.729.000 personas; y, dentro de ese conjunto, hay 575.000 hogares se encuentran por debajo de la LI, lo querepresenta 2.249.000 personas indigentes.

En cuanto a la evolución de los indicadores, el INDEC señaló que "con respecto al segundo semestre de 2025, la incidencia de la pobreza registró un aumento en los hogares y en las personas de 3,4 y 4,1 puntos porcentuales (p.p.), respectivamente".

La indigencia tuvo un aumento de 0,8 p.p. en los hogares y de 1,2 p.p. en las personas. "En los aglomerados de 500.000 y más habitantes se observó un aumento de la pobreza de 3,9 p.p. con respecto al segundo semestre de 2025. Mientras que, en los aglomerados de menos de 500.000, elaumento fue de 4,9 p.p. entre los mismos períodos", sostiene el informe.

Y agrega: "No se observan cambios significativos respecto al mismo semestre del año anterior".

El impacto de la suba de las canastas básicas frente a los ingresos

Al analizar los motivos de la suba, el INDEC comparó los aumentos de las canastas básicas que miden la pobreza y la indigencia frente a los ingresos, "dado que la incidencia de la pobreza y la indigencia resultan de la capacidad de los hogares de accedera la canasta básica alimentaria (CBA) y a la canasta básica total (CBT) mediante sus ingresos monetarios,se observó, con respecto al semestre anterior".

"En promedio, el ingreso per cápita familiar aumentó 11,5%. Las canastas regionales promedio aumentaron 21,4% (CBA) y 19,6% (CBT). Los ingresos en el período estudiado aumentaron menos que lo que aumentó la CBT y la CBA, por ende,tanto la tasa de pobreza como la de indigencia también aumentaron con respecto al semestre anterior", señaló el organismo oficial.

Y, en ese marco, dado que la brecha de la pobreza es la distancia entre los ingresos y las canastas de los hogares pobres, el INDEC observó que "la brecha de la pobreza de los hogares se ubicó en 35,9%". El ingreso total familiar promedio de los hogares pobres fue de $922.755, mientras la CBT promediodel mismo grupo de hogares alcanzó $1.440.395. La distancia entre los ingresos de los hogares pobres y la CBT aumentó respecto del segundo semestre 2025.

Más del 44% de los niños menores de 14 años son pobres

El dato más impactante es el porcentaje de niños menores de 14 años que están por debajo de la línea de pobreza. Según informó INDEC, "se destaca que 44,5% de las personas de 0 a 14 años forman parte de hogares bajo la línea de pobreza".

"El porcentaje total de personas bajo la línea de pobreza para los grupos de 15 a 29 años y de 30 a 64 añosfue de 36,9% y 28,8%, respectivamente. En la población de 65 años y más, el 14,8% de las personas se ubicó debajo de la línea de pobreza", agregó.

En cuanto a las regiones, el INDEC subrayó que la pobreza fue del 32,1% para Gran Buenos Aires; 36,7% para Cuyo; 41,5% para Noreste; 31,5% para Noroeste; 30,3% para Pampeana y 28,4% para Patagonia.

La incidencia de la indigencia en personas fue de 8,4% para Gran Buenos Aires; 5,0% para Cuyo; 10,5% paraNoreste; 4,3% para Noroeste; 7,2% para Pampeana; y 4,2% para Patagonia.

La carta del Gobierno para lo que queda del año

A pesar del contexto negativo, el gobierno tiene una carta a la que echar mano para retrucar el dato que se conoció este jueves. Lo cierto es que las cifras qeu difundió el INDEC pueden considerarse una "foto vieja", dado que el censo reflejará lo que ocurrió en el promedio del primer semestre.

De manera que, como el IPC está en torno de 2% desde hace cinco meses, es previsible que dentro de un semestre, cuando se conozca el próximo dato, se registre una mejora. Dependerá de qué tan fuerte sea el sendero de desinflación en el final de 2026, pero podría incluso registrar una cifra menor a la del segundo semestre del año pasado.

En otras palabras, el argumento que le queda al gobierno es presentar este revés del primer semestre como un retroceso pasajero, ocasionado por factores estacionales del verano pasado, y que ya han sido superados.

De hecho, si se cumplieran las proyecciones de los economistas que participan en la encuesta REM, el segundo semestre del año acumularía una inflación de apenas 11%, una mejora notoria frente al 14,3% de hace un año.

Esto permite prever que el indicador que el Indec dé a conocer en marzo próximo -ya con el clima electoral definitivamente instalado-, Milei pueda tomarse revancha y celebrar no solamente un quiebre en la tendencia, sino el dato más bajo de su gestión.