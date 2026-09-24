Cuáles son las ciudades argentinas con mayor nivel de pobreza, según el INDEC

Hay 16 centros urbanos de más de 500.000 habitantes que presentan una incidencia de la pobreza superior al 30%. Cuáles son las que menos pobreza tienen

El 44,5% de los niños son pobres. Los ingresos familiares crecieron menos que las canastas básicas.

Al analizar por ciudades, Concordia lidera la lista con 56,2% de pobres; CABA la más baja con 11,1%.

La pobreza argentina en el primer semestre de 2026 alcanzó el 32,3% (unas 15 millones de personas), con un 7,5% de indigencia.

La pobreza aumentó en el primer semestre del 2026, luego de tres períodos en baja, y alcanzó al 32,3% de los argentinos. En ese conjunto, el 7,5% de las personas está por debajo de la línea de indigencia, según informó el INDEC este jueves. Proyectado al total de la población, la pobreza alcanzaría a 15 millones de personas.

Se trata de una mala noticia para el Gobierno de Javier Milei, que hizo de la baja de la pobreza una de las banderas de su discurso. Es que en el segundo semestre del 2025, la pobreza había alcanzado al 28,2% de la población, cifra más baja que el 31,6% del primer semestre del año pasado. Pero en la primera mitad de año del 2026, volvió a subir.

Cuáles son las ciudades argentinas con mayor nivel de pobreza

Al analizar la incidencia de la pobreza por regiones, el INDEC subrayó que la pobreza fue del 32,1% para Gran Buenos Aires; 36,7% para Cuyo; 41,5% para Noreste; 31,5% para Noroeste; 30,3% para Pampeana y 28,4% para Patagonia.

Y detalló también cómo impactó en cada aglomerado urbano de más de 500.000 habitantes. Allí se observó que en más de 16 ciudades la pobreza superó el 35%.

La lista de ciudades con mayor incidencia de la pobreza la encabeza Concordia, con el 56,2% de las personas bajo esa línea. Le siguen Gran Resistencia, con el 48,6%; Posadas con el 42,2%; Corrientes con el 41%; Gran Santa Fe con 38,6%; y La Rioja con 38,4%.

En la otra punta de la lista aparece la Ciudad de Buenos Aires, con una pobreza del 11,1%, seguida por Neuquén-Plottier con 19,6% y Mar del Plata, con 20,4%.

En tanto, en los partidos del Gran Buenos Aires, la pobreza alcanzó el 36,9%, según detalló el INDEC.

Por su parte, el organismo informó que la incidencia de la indigencia en personas fue de 8,4% para Gran Buenos Aires; 5,0% para Cuyo; 10,5% paraNoreste; 4,3% para Noroeste; 7,2% para Pampeana; y 4,2% para Patagonia.

Subió la pobreza y alcanzó al 32,3% de las personas en el primer semestre

Tal como informó el INDEC este jueves, el porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza (LP) alcanzó el 24,4% en el primer semestre. Dentro de estos hogares reside el 32,3% de las personas.

En este conjunto, hay 5,6% de hogares por debajo de la línea deindigencia (LI), que incluyen al 7,5% de las personas. Esto implica que, para el universo de los 31 aglomerados urbanos de la EPH, por debajo de la LP hay 2.498.000 hogares que incluyen a 9.729.000 personas; y, dentro de ese conjunto, hay 575.000 hogares se encuentran por debajo de la LI, lo querepresenta 2.249.000 personas indigentes.

En cuanto a la evolución de los indicadores, el INDEC señaló que "con respecto al segundo semestre de 2025, la incidencia de la pobreza registró un aumento en los hogares y en las personas de 3,4 y 4,1 puntos porcentuales (p.p.), respectivamente".

La indigencia tuvo un aumento de 0,8 p.p. en los hogares y de 1,2 p.p. en las personas. "En los aglomerados de 500.000 y más habitantes se observó un aumento de la pobreza de 3,9 p.p. con respecto al segundo semestre de 2025. Mientras que, en los aglomerados de menos de 500.000, elaumento fue de 4,9 p.p. entre los mismos períodos", sostiene el informe.

Y agrega: "No se observan cambios significativos respecto al mismo semestre del año anterior".

El impacto de la suba de las canastas básicas frente a los ingresos

Al analizar los motivos de la suba, el INDEC comparó los aumentos de las canastas básicas que miden la pobreza y la indigencia frente a los ingresos, "dado que la incidencia de la pobreza y la indigencia resultan de la capacidad de los hogares de accedera la canasta básica alimentaria (CBA) y a la canasta básica total (CBT) mediante sus ingresos monetarios,se observó, con respecto al semestre anterior".

"En promedio, el ingreso per cápita familiar aumentó 11,5%. Las canastas regionales promedio aumentaron 21,4% (CBA) y 19,6% (CBT). Los ingresos en el período estudiado aumentaron menos que lo que aumentó la CBT y la CBA, por ende,tanto la tasa de pobreza como la de indigencia también aumentaron con respecto al semestre anterior", señaló el organismo oficial.

Y, en ese marco, dado que la brecha de la pobreza es la distancia entre los ingresos y las canastas de los hogares pobres, el INDEC observó que "la brecha de la pobreza de los hogares se ubicó en 35,9%". El ingreso total familiar promedio de los hogares pobres fue de $922.755, mientras la CBT promediodel mismo grupo de hogares alcanzó $1.440.395. La distancia entre los ingresos de los hogares pobres y la CBT aumentó respecto del segundo semestre 2025.

Más del 44% de los niños menores de 14 años son pobres

El dato más impactante es el porcentaje de niños menores de 14 años que están por debajo de la línea de pobreza. Según informó INDEC, "se destaca que 44,5% de las personas de 0 a 14 años forman parte de hogares bajo la línea de pobreza".

"El porcentaje total de personas bajo la línea de pobreza para los grupos de 15 a 29 años y de 30 a 64 añosfue de 36,9% y 28,8%, respectivamente. En la población de 65 años y más, el 14,8% de las personas se ubicó debajo de la línea de pobreza", agregó.