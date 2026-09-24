La sancionó tras acuerdo con gobernadores. Se reduce el alcance geográfico del subsidio. Más de un centener de municipios y departamentos quedarán afuera

El gobierno de Javier Milei logró aprobar en el Senado la ley que modifica el régimen de "zonas frías" e implica un recorte de los subsidios al gas en más de un centenar de localidades de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, entre otras provincias. El oficialismo consiguió los votos gracias a la promesa que le hizo a los gobernadores del norte de una compensación para las tarifas eléctricas de las provincias "cálidas".

La bancada que preside Patricia Bullrich obtuvo 38 votos a favor gracias a los senadores Convicción Federal, Movimiento por Misiones, Independencia y Primero los Salteños, alineados con los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Hugo Passalaqcua (Misiones), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáez (Salta).

A ellos se sumó el respaldo de los patagónicos que responden a Ignacio Torres (Chubut) y Rolando Figueroa (Neuquén), del PRO y de un grupo de senadores de la UCR, que se dividió: los representantes de Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa y Mendoza formaron parte de los 8 votos en contra que obtuvo el proyecto. El peronismo se retiró del recinto para no terminar igual de fragmentado.

El Gobierno buscó durante varios meses la sanción de esta ley -que se había aprobado en mayo en Diputados- por considerar excesiva y electoralista la ampliación geográfica del régimen que impulsó el kirchnerismo en 2021 y que llevó la cantidad de hogares beneficiados el subsidio de 950.000 hogares a poco más de 3 millones. Una vez que se promulgue la ley, un millón y medio de usuarios verán un aumento en sus facturas.

¿Cuál es el eje de la nueva ley de "zonas frías" que aprobó el Senado?

La inicaitiva que impulsó el oficialismo apunta a limitar el alcance geográfico y volver al esquema anterior que contemplaba solo a las regiones de frío más extremo, como la Patagonia, el departamento de Malargüe en Mendoza y la Puna. A partir del regreso al régimen de "zonas frías" previo a 2021 esas zonas serán las únicas que conservarán el subsidio del 30% al 50%.

Sin embargo, con la nueva ley esas regiones también tendrán un recorte que encarecerá el precio de la factura de gas para los hogares, porque el subsidio ya no se aplicará sobre el total de la factura y correrá solo para el ítem de consumo.

En tanto, en las zonas a las que se había ampliado el régimen se elimina el subsidio automático y solo mantendrán una bonificación del 30 % aquellos hogares que estén que acreditan un ingreso de hasta tres Canastas Básicas Totales, lo que a valores actuales equivale a unos $4,7 millones. También familias donde al menos un miembro tenga Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Con esto, el Gobierno busca pasar de un criterio geográfico amplio a uno basado en el nivel socio-económico de los hogares. Según las estimaciones que realizó la Secretaría de Energía ante el Congreso en las distintas instancias del debate parlamentario sobre el proyecto, de los 3,4 millones de usuarios beneficiados actualmente por el subsidio al gas lo perderían alrededor de 1,6 millones.

Nueva ley de "zonas frías": quiénes perderán el subsidio al gas

Al volver al diseño geográfico original, perderán el subsidio al gas algo más de 90 municipios de Buenos Aires; una docena de departamentos en Córdoba, así como en La Pampa y en San Juan; 8 en Santa Fe, en San Luis y en Salta; 6 en Mendoza; 3 en Catamarca; 3 en La Rioja y 1 en Tucumán (Tafí del Valle), según estimaciones que tuvieron lugar a lo largo del debate del Congreso. En cualquier caso, quedarán excluidos todos los que fueron agregados al régimen en 2021.

Las únicas excepciones serán los hogares que estén inscriptos en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), al cual acceden solo quienes acreditan un ingreso igual o inferior a tres Canastas Básicas Totales, familias donde un integrante tenga el CUD y veteranos de Malvinas.

El argumento central del Gobierno es que la ampliación de las localidades consideradas "zona fría" que se aprobó en 2021 desnaturalizó el sistema de tal forma que el subsidio alcanzó a "todos los usuarios de una vasta región del país con independencia de su poder adquisitivo", según graficó la Secretaría de Energía, oportunamente.

Qué localidades perderán el subsidio por zona fría

El mayor impacto se dará en la provincia de Buenos Aires, que fue la más beneficiada por la extensión de 2021. Los hogares de General Pueyrredón (Mar del Plata), Necochea, Partido de la Costa, Pinamar, Villa Gesell, Bahía Blanca, Patagones, Tres Arroyos, Tandil, Olavarría y Azul, entre otros, perderán el descuento por zona fría si el proyecto se convierte en ley.

También municipios de la región centro y norte de la Provincia como Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, General Las Heras, Junín, Pergamino, San Nicolás, Campana, Zárate, Chivilcoy, Balcarce y Bolívar se verían afectados.

En Mendoza únicamente se mantiene dentro del beneficio el departamento de Malargüe, contemplado en el régimen original, mientras que quedarán afuera el Gran Mendoza (incluida la Capital, San Rafael, General Alvear, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz.

Córdoba es otro de los distritos que sentirá el impacto de la exclusión en el Régimen de Zonas Frías al quedar afuera los departamentos del sur y centro de la provincia, incluyendo algunas de las zonas más pobladas como Río Cuarto, Juárez Celman, General Roca, Presidente Roque Sáenz Peña, Tercero Arriba, Calamuchita, Santa María y San Alberto, entre otros.

Asimismo quedarán excluidos del beneficio los municipios de la zona sur de Santa Fe que habían sido alcanzados por la ampliación de la Ley 27.637 incluido Rosario, igual que los departamentos de Cafayate; Cerrillos; Chicoana; La Caldera; La Viña; Rosario de Lerma; San Carlos y la Capital en la provincia de Salta.

En el caso de La Pampa, limita con la Patagonia pero gran parte de su territorio no estaba incluido en la ley original y fue incorporado masivamente en 2021, por lo que si avanza el proyecto del Gobierno perderán el beneficio generalizado Santa Rosa y las localidades ubicadas en Maracó; Realicó; Trenel; Conhelo; Quemú; Chapaleufú; Rancul; Catriló; Atreucó; Guatraché y Utracán.

Misma situación en localidades de San Luis como Ciudad de San Luis, Villa Mercedes o Merlo; la zona del Gran San Juan; Andalgalá, Belén y Tinogasta en Catamarca; Famatina, Chilecito y General Lamadrid en La Rioja y Tafí del Valle en Tucumán.