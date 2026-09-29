Junto a trece mandatarios provinciales y directivos de empresas el presidente expone la agenda de reformas en el foro Argentina Week

El Presidente Javier Milei viajará este martes por la noche a París con una importante comitiva política y económica encabezada por la secretaria General Karina Milei, que lo acompañarán durante el desarrollo del Argentina Week, un foro en el que el Gobierno buscará usar también como una señal de respaldo federal. La visita tendrá una agenda concentrada en inversiones, energía, minería, agroindustria, inteligencia artificial, comercio internacional y seguridad jurídica.

En la búsqueda de atraer inversiones europeas a nuestro país, se realizará el Argentina Week de París que reunirá entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre al presidente Javier Milei y a la primera línea de su gabinete económico con algunos de los máximos ejecutivos de petroleras, mineras, alimenticias y bancos de Europa, Medio Oriente y la Argentina.

La agenda arrancará el miércoles 30 de septiembre con un cóctel y cena de bienvenida en la Embajada argentina en Francia que dará el embajador Ian Selecki para ministros, gobernadores y los principales empresarios del país y de Francia. Luego seguirá el jueves 1 de octubre con un plenario multisectorial en la sede de la OCDE.

"La transformación de la Argentina: oportunidades de inversión" es el nombre del evento que fue armado desde la Agencia de Inversiones a cargo de Diego Sucalesca junto al Canciller Pablo Quirno y que está dividido en seis bloques temáticos que cerrará el viernes 2 con segmentos sectoriales sobre tecnología e inteligencia artificial, energía y minerales críticos, el acuerdo Mercosur-Unión Europea y pesca. Ese día Milei recibirá un premio del Paris Economic Forum.

Argentina Week: 13 gobernadores acompañarán a Javier Milei en París

El discurso central de las jornadas estará a cargo de Milei, quien será presentado por Sielecki, al cierre del primer bloque. Antes y después desfilarán funcionarios, gobernadores y CEO de compañías que ya tienen proyectos en marcha en el país.

En la lista de los Gobernadores están:

Jorge Macri (CABA)

(CABA) Rolando Figueroa (Neuquén)

Gustavo Sáenz (Salta)

Rogelio Frigerio (Entre Ríos)

Alfredo Cornejo (Mendoza)

Leandro Zdero (Chaco)

Juan Pablo Valdés (Corrientes)

Raúl Jalil (Catamarca)

Alberto Weretilneck (Río Negro)

Carlos Sadir (Jujuy)

Marcelo Orrego (San Juan)

Claudio Vidal (Santa Cruz)

Ignacio Torres (Chubut)

De acuerdo al último cronograma actualizado, el evento indica que el ministro de Economía Luis Caputo y el Presidente del BCRA Santiago Bausili abrirán el evento el jueves con una conversación sobre la transformación de la economía argentina. Luego Milei dará el discurso principal de la jornada del jueves, al cierre del primer bloque, cerca de las 5:35hs de la Argentina, cinco horas más tarde del horario de Francia.

Argentina LNG: la inversión más grande de la historia del país

El primer bloque del jueves incluye, a las 4:50hs de la Argentina, un panel sobre el proyecto Argentina LNG, presentado como la inversión más grande en la historia del país, donde disertarán Horacio Marín, CEO de YPF, el Sultan Al Jaber, CEO de ADNOC y ministro de Industria de Emiratos Árabes Unidos, Claudio Descalzi, CEO de ENI, Patrick Pouyanné, CEO de TotalEnergies, y Fatih Birol, director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía.

Luego seguirá el bloque de energía a las 7:10hs con el panel sobre el gas argentino en el mercado mundial, con Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy, y Egber Laege, CEO del grupo alemán SEFE, además de los dos gobernadores Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro). Después, a las 7:35hs, Marcelo Mindlin, CEO de Pampa Energía, y Fabrizio di Amato, CEO de Tecnimont, presentarán el proyecto de urea para procesar los recursos de Vaca Muerta.

Los CEO que expondrán sus proyectos de inversión

Luego del almuerzo en el salón principal del Château de la Muette, habrá tres CEO que presentarán proyectos concretos en turnos de 15 minutos: Cristel Bories, CEO de Eramet, con el proyecto Centenario y la inversión francesa en minería; Jérôme Pécresse, CEO de Rio Tinto Aluminium & Lithium, con los proyectos de litio Rincón, Fénix, Sal de Vida y Olaroz; y Gary Nagle, CEO de Glencore, con el potencial del cobre en los proyectos Mara y Pachón.

El panel sobre la Argentina como potencia agrícola tendrá como expositores a Mariano Bosch, CEO de Adecoagro, Antoine de Saint-Affrique, CEO de Danone, Michael Gelchie, CEO de Louis Dreyfus Company, Mustafa Terrab, CEO de la marroquí OCP, y Alejandro Elsztain, CEO de Cresud.

En el bloque de retail estarán Manuel Antelo, CEO de Grupo Antelo, y Sabine Mulliez, accionista del Groupe Mulliez.

El último bloque, sobre el cambio del orden mundial y las oportunidades para la Argentina, tendrá como expositores a Matthias Cormann, secretario general de la OCDE, John Denton, secretario general de la Cámara de Comercio Internacional, Héctor Grisi, CEO de Santander, Martín Migoya, cofundador y CEO de Globant, y Martín Varsavsky, cofundador y presidente de Inception Fertility. La jornada finalizará con una exposición del Canciller Pablo Quirno y el ministro de Desregulación y Transformación Federico Sturzenegger.

El cronograma del viernes y el premio a Milei

El último día, el viernes 2 de octubre, el Argentina Week se desdoblará en segmentos sectoriales en distintas sedes de París. El de Tecnología e inteligencia artificial se realizará en la Embajada argentina y el de Energía, minerales críticos y sector nuclear en la sede de la OCDE.

Luego, el de Comercio internacional y seguridad jurídica en la Cámara de Comercio Internacional, donde se hablará de oportunidades del acuerdo Mercosur-Unión Europea en agroindustria, seguridad alimentaria e infraestructura, y el Estado de derecho como condición para invertir.

El viernes, Milei recibirá en la sede del Automobile Club de France, en la Plaza de la Concordia, el premio "Paris Economic Forum" que se le entregará como un reconocimiento excepcional al presidente.