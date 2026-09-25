Milei se lleva a París al círculo rojo empresario para buscar inversiones

Encabezará un evento al que asistirán los principales hombres de negocios para mostrar proyectos que van desde Vaca Muerta al litio, el agro y tecnología

Milei y una delegación clave de empresarios y políticos irán a París para la "Argentina Week".

La semana próxima, Javier Milei viajará a París acompañado por una importante representación del establishment empresario argentino para buscar inversiones y socios internacionales.

La cita será la denominada "Argentina Week París", que se desarrollará entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre y reunirá durante esos tres días a ejecutivos de algunas de las mayores compañías locales con referentes de grupos globales de energía, minería, agroindustria, tecnología, salud y consumo.

Horacio Marín; Marcelo Mindlin; Marcos Bulgheroni; Mariano Bosch; Alejandro Elsztain y Martín Migoya estarán entre los protagonistas de este evento a modo de representantes de grandes grupos locales como YPF; Pampa Energía; Pan American Energy (PAE); Adecoagro; Cresud y Globant.

El programa del evento sumará además a Manuel Antelo; Juan Pablo Bagó y Martín Varsavsky, ampliando la representación hacia consumo, industria farmacéutica y nuevos negocios tecnológicos.

Buena parte de esos empresarios llegará también con un proyecto o un sector para mostrar como el caso de YPF, que llevará Argentina LNG; PAE, que participará de la discusión sobre la salida del gas argentino al mercado mundial; Pampa Energía, que mostrará la posibilidad de transformar gas de Vaca Muerta en urea; Adecoagro y Cresud que integrarán el capítulo agroindustrial; y Globant, que participará de la discusión sobre las nuevas oportunidades que abre el escenario global.

La importancia de esta comitiva corporativa que acompañará al Jefe de Estado a París también se puede medir por las fortunas que varios de estos empresarios acumulan y que, en forma conjunta, supera los u$s6.000 millones.

Pero, además de ese núcleo empresario, habrá miembros del actual poder político oficial que acompañará a Milein en el viaje.

De hecho, el programa incluye al ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; el canciller Pablo Quirno; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el ministro de Salud, Mario Lugones; y el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González.

También habrá gobernadores que subiran al avión para formar parte de varias de las charlas que figuran en la agenda como el caso de Rolando Figueroa, de Neuquén, y Alberto Weretilneck, de Río Negro, mientras que el gobierno de Chaco confirmó oficialmente a Leandro Zdero.

Del otro lado estarán los ejecutivos internacionales con los que se cruzarán esos proyectos y entre los que se destacan Patrick Pouyanné, de TotalEnergies; Claudio Descalzi, de Eni; Sultan Ahmed Al Jaber, de ADNOC; Gary Nagle, de Glencore; Jérôme Pécresse, de Rio Tinto Aluminium & Lithium; Christel Bories, de Eramet; y Héctor Grisi, de Santander, además de representantes de SEFE, Maire, Danone, Louis Dreyfus Company, OCP, Roche y Sanofi.

El programa de la "Argentina Week París", avanzará durante los tres días desde una primera recepción hasta la presentación de proyectos y, finalmente, reuniones sectoriales y rondas de negocios.

De la bienvenida a los planteos

El miércoles 30 de septiembre tendrá un comienzo político y empresario ya que, entre las 19.30 y las 22, la Embajada argentina en Francia recibirá a ministros, gobernadores y empresarios en un cóctel-cena de bienvenida.

El jueves, la delegación se trasladará al Château de la Muette, sede de la OCDE en París, y comenzará el despliegue de los proyectos y concentrará el corazón del evento.

Ese día, Caputo y Bausili abrirán las exposiciones con una conversación sobre la transformación macroeconómica argentina.

El paso siguiente será la energía con Fatih Birol, director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía, quien analizará el escenario mundial y las oportunidades para la Argentina, con Daniel González como moderador.

Luego llegará el turno de mostrar el primer proyecto de escala de la mano de Horacio Marín, CEO de YPF; Sultan Ahmed Al Jaber, CEO de ADNOC y ministro de Industria de Emiratos Árabes Unidos; y Claudio Descalzi, CEO de Eni.

Los tres compartirán la presentación de Argentina LNG, al que el propio programa define como "la mayor inversión en la historia del país".

El proyecto será la primera muestra de la estrategia que dominará buena parte del jueves y que se basa en tomar recursos producidos en la Argentina y mostrar las alternativas para convertirlos en negocios de escala internacional.

A continuación hablará Patrick Pouyanné, CEO de TotalEnergies y después llegará el discurso del Presidente Milei.

Vaca Muerta tendrá su propio espacio

Tras la intervención presidencial, el foco seguirá en el gas pero cambiará el negocio con la presentación de Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy, quien compartirá con Egbert Laege, CEO de SEFE Group, y los gobernadores Figueroa y Weretilneck una discusión dedicada específicamente a la inserción del gas argentino en el mercado mundial.

El programa abrirá inmediatamente después otra alternativa para el mismo recurso con las ponencias de Marcelo Mindlin y Fabrizio Di Amato, fundador y presidente de Maire Group, quienes presentarán el proyecto de urea, cuyo eje será utilizar los recursos de Vaca Muerta como materia prima y sumar capacidad de procesamiento.

La mañana habrá recorrido así tres negocios diferentes alrededor del gas: GNL, acceso al mercado internacional y fertilizantes que, a su vez, será el puente hacia la segunda mitad de la jornada, cuando la "Argentina Week París" pasará a los minerales que concentran otra parte de los grandes proyectos previstos en el país.

La búsqueda de capital cambia de recurso

Después del almuerzo llegará el turno de la minería, con la exposición de Christel Bories, CEO de Eramet, quien presentará Centenario, dentro de un capítulo dedicado a innovación tecnológica e inversión francesa en el sector.

Luego, Jérôme Pécresse, CEO de Rio Tinto Aluminium & Lithium, concentrará su exposición en el litio como parte de un programa que coloca bajo ese paraguas a Rincón, Fénix, Sal de Vida y Olaroz.

El tercer turno será para el cobre de la mano de Gary Nagle, CEO de Glencore, quien presentará MARA y El Pachón.

La secuencia cambiará entonces otra vez de actividad, pero mantendrá la misma lógica: sentar a empresarios con negocios en la Argentina junto a grupos internacionales vinculados con esos mercados.

Del subsuelo al campo y los nuevos negocios

A partir de ese momento, será el turno de Mariano Bosch, de Adecoagro, y Alejandro Elsztain, de Cresud, quienes compartirán la discusión agroindustrial con Antoine de Saint-Affrique, CEO de Danone; Michael Gelchie, CEO de Louis Dreyfus Company; y Mostafa Terrab, presidente y CEO de OCP.

Luego, la agenda dejará atrás los recursos naturales y será el turno de la industria a partir de las exposiciones de Manuel Antelo y Sabine Mulliez, accionista de Groupe Mulliez, abordando el desembarco de Decathlon y otras marcas francesas en la Argentina.

Luego llegará el capítulo de inversiones en salud, con Mario Lugones, Juan Pablo Bagó, un representante de Sanofi y Jörg Michael Rupp, presidente de Interpharma y responsable de Roche International.

El último bloque empresario del jueves llevará la discusión hacia el escenario internacional con Martín Migoya, de Globant, y Martín Varsavsky, de Inception Fertility, compartiendo la mesa con Mathias Cormann, secretario general de la OCDE; John Denton, secretario general de la Cámara de Comercio Internacional; y Héctor Grisi, CEO de Santander. AWP.

La jornada terminará nuevamente con el Gobierno ya que el canciller Quirno expondrá sobre política exterior y el ministro Sturzenegger sobre desregulación y transformación del Estado.

El paso a las rondas de negocios

Para la jornada del viernes 2 de octubre está previsto un cambio de formato ya que se le dará paso a reuniones sectoriales distribuidas en diferentes sedes.

Entre las 9 y las 11, la Embajada argentina albergará el segmento de tecnología e inteligencia artificial, con representantes del ecosistema argentino y europeo y presencia prevista de fondos de inversión de primera línea.

El foco estará puesto en las oportunidades de inversión, la incorporación de IA a sectores estratégicos y el talento argentino para desarrollar empresas de alcance global.

Al mismo tiempo, la Agencia Internacional de Energía reunirá a funcionarios, gobernadores, empresarios y referentes internacionales para discutir energía, minerales críticos y sector nuclear.

Petróleo y gas, minería y energía nuclear compartirán allí la agenda con el marco regulatorio y las oportunidades de desarrollar proyectos provinciales de largo plazo.

El siguiente escenario será la Cámara de Comercio Internacional donde, entre las 11.15 y las 14, la discusión girará hacia comercio y seguridad jurídica, con las oportunidades derivadas del acuerdo Mercosur-Unión Europea y especial atención sobre agroindustria, seguridad alimentaria e infraestructura.

A las 14.30, el Paris Economic Forum prevé entregar un reconocimiento a Milei en AC de France, en la Plaza de la Concorde, y a la misma hora comenzará el tramo en el que la búsqueda de contactos comerciales será explícita.

En el Hotel Sofitel Baltimore Tour Eiffel, la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional encabezará el segmento dedicado a la pesca, atravesado también por las oportunidades del acuerdo Mercosur-Unión Europea.

Allí habrá directamente una ronda de negocios para vincular empresas argentinas con potenciales socios e inversores internacionales.

La última actividad de Argentina Week quedará para después de las rondas sectoriales. El viernes, tras un segmento de cierre de alto nivel previsto para las 18, el programa reserva una franja entre las 19.30 y las 22 para un "evento excepcional de clausura".

Un evento con impacto local

La concentración en Francia de este evento de semejante envergadura tendrá un efecto sobre otra de las principales citas empresarias del calendario argentino ya que la "Argentina Week París" se desarrollará exactamente durante los mismos días del 62° Coloquio de IDEA en Mar del Plata que, en esta oportunidad, tendrá como título de convocatoria el lema "Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia".

La agenda de ese evento está articulada alrededor de cuatro ejes: megatendencias globales, estabilidad, competitividad y educación y trabajo.

Pero, más allá de los temas que se tratarán en Mar del Plata, lo concreto es que la coincidencia de la fecha con la "Argentina Week París" dejará vacías las sillas reservadas para las principales figuras del gobierno nacional.

En este sentido, el programa del Coloquio de IDEA detalla que, en el caso del ministro Caputo, dejará un video grabado con sus palabras, mientras que ya queda confirmada la ausencia del Presidente Milei y se pone en duda la participación del Canciller Quirno.