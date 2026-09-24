El banco de crédito de EE.UU. presentó la propuesta formal en Nueva York. Respaldará la compra de equipamiento para las obras en Neuquén y Río Negro.

El megaproyecto de exportación de gas natural licuado (GNL) impulsado por YPF, la italiana Eni y la emiratí XRG del grupo Adnoc dio un paso decisivo en el diseño de su arquitectura financiera internacional. En el marco del U.S.-Argentina Forum on Supply Chains, Energy & Infrastructure, celebrado en la ciudad de Nueva York, la iniciativa Argentina LNG recibió una propuesta de financiamiento de largo plazo por hasta u$s6.000 millones de parte del Export-Import Bank de los Estados Unidos (US EXIM).

El anuncio formaliza el brazo financiero de la alianza estratégica bilateral ratificada entre la Argentina y los Estados Unidos. El entendimiento no solo apunta a asegurar cadenas de suministro de recursos críticos, sino también a respaldar el despliegue de infraestructura energética de gran escala en la región.

El entendimiento financiero se produce en el marco del despliegue político llevado adelante en Nueva York durante la Asamblea General de la ONU. Si bien no hubo un encuentro bilateral a solas entre Javier Milei y Donald Trump, ambos mandatarios coincidieron en la cumbre del Escudo de las Américas, donde el presidente estadounidense elogió públicamente el rumbo del gobierno argentino y la alineación estratégica regional.

La propuesta del organismo estadounidense está orientada a financiar la adquisición de bienes y servicios de origen norteamericano para las etapas de desarrollo de infraestructura y producción asociadas al proyecto. Como es habitual en este tipo de instrumentos de la banca de crédito a la exportación, la asignación efectiva de los fondos estará sujeta a la aprobación final del Directorio de la entidad crediticia de Washington.

El encuentro en Nueva York congregó a una comitiva de funcionarios de ambos países y ejecutivos del sector energético. Estuvieron presentes el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín; el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno; y el ministro de Economía, Luis Caputo. Por el lado de la administración norteamericana, asistieron el subsecretario de Estado, Christopher Landau; el secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura; y el embajador en Buenos Aires, Peter Lamelas.

La diplomacia argentina estuvo representada por el embajador en Washington, Alec Oxenford. En tanto, por parte del organismo financiero participaron el presidente del Directorio y Chairman de EXIM, John Jovanovic, y la vicepresidenta y Chief Commercial Officer de la entidad, Sarah Whitten.

El avance del project finance y los próximos hitos de Argentina LNG

El plan integral de exportación de GNL demandará inversiones totales estimadas en u$s51.000 millones durante todo el ciclo de vida del desarrollo. Hacia 2031 —año estipulado para la puesta en marcha de las dos primeras unidades flotantes— el desembolso acumulado alcanzará aproximadamente los u$s29.000 millones.

La propuesta formal del Eximbank se produce en un momento determinante para el esquema financiero de Argentina LNG. El consorcio liderado por YPF se encuentra estructurando el project finance global con el objetivo de salir a levantar al mercado internacional entre u$s12.000 y u$s15.000 millones.

Este volumen inédito de capital para el mercado argentino y de la región resultará indispensable para respaldar los contratos principales —actualmente en distintas etapas de licitación— e iniciar la etapa intensiva de construcción a partir del año próximo, consolidando el diseño crediticio que vienen llevando adelante el JPMorgan Chase junto al banco Santander con agencias multilaterales y bancos privados.

En paralelo, la iniciativa avanza hacia un hito operativo esperado. Según lo anticipado en reiteradas oportunidades por el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, la meta del consorcio es concretar antes de fin de año, en la ciudad de Buenos Aires, la firma de la Decisión Final de Inversión (FID).

La rúbrica de este acuerdo sellará el compromiso formal de desembolso para poner en marcha la mega plataforma exportadora, que en su primera etapa contempla envíos al exterior por 12 millones de toneladas anuales (MTPA) de gas natural licuado.

Los detalles del despliegue de infraestructura

Argentina LNG representa la principal apuesta del país para transformar el potencial del gas no convencional de Vaca Muerta en un vector de exportación global. La iniciativa proyecta una cadena integrada que abarcará desde la producción en la Cuenca Neuquina hasta el transporte dedicado, el tratamiento de la molécula y su licuefacción flotante.

El desarrollo integral de la obra requerirá la ejecución simultánea de infraestructura de escala inédita para el país. El proyecto prevé la construcción de un sistema de transporte dedicado mediante gasoductos de alta presión que conectarán los yacimientos de la Cuenca Neuquina directamente con la costa atlántica de la provincia de Río Negro.

Allí, en la zona del Golfo San Matías, se desplegarán instalaciones en tierra para el tratamiento previo de la molécula, plantas de acondicionamiento, estaciones de compresión y la infraestructura portuaria requerida para la logística marina.

En la fase inicial, el esquema operativo pivotará sobre dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG) fondeadas en aguas rionegrinas. Estos buques factoría procesarán el gas no convencional para transformarlo al estado líquido a temperaturas criogénicas y transferirlo directamente a los buques metaneros que abastecerán a los mercados de ultramar.

Todo el complejo exigirá una inversión acumulada cercana a los u$s29.000 millones hacia 2031, de los cuales u$s24.000 millones se destinarán a la red de transporte y licuefacción, y u$s5.000 millones al desarrollo del upstream en Neuquén.

En los planes técnicos del proyecto no se descarta la incorporación de una tercera unidad flotante de licuefacción. Sumar un tercer buque FLNG permitiría elevar la capacidad total de procesamiento a 18 MTPA, una escala de producción que mejoraría sensiblemente la viabilidad económica del desarrollo al diluir los costos fijos de transporte y maximizar el aprovechamiento de la infraestructura troncal desde Vaca Muerta.

El respaldo financiero dentro del acuerdo bilateral

La llegada de esta propuesta por u$s6.000 millones se engloba dentro de un paquete mayor de entendimiento económico y comercial entre la Argentina y Estados Unidos. En las horas previas, ambas naciones perfilaron un marco de cooperación por más de u$s7.000 millones orientado a garantizar la seguridad de suministro de energía y minerales críticos como el litio y el cobre, materiales clave para la transición energética global.

Para Vaca Muerta, contar con financiamiento institucional de largo plazo es una condición imprescindible. Aunque la Argentina posee la segunda reserva mundial de gas no convencional, el cuello de botella histórico ha sido la disponibilidad de capital intensivo a tasas competitivas para construir los gasoductos y las plantas de conversión que exige la logística de exportación intercontinental.

El interés de Washington responde a una lógica de reordenamiento de los flujos energéticos globales. La volatilidad en los mercados internacionales y la búsqueda de diversificación de proveedores por parte de los centros de consumo en Europa y Asia convirtieron al Cono Sur en un polo atractivo.

En ese contexto, la agencia de crédito Exim busca asegurar que el equipamiento industrial —como turbocompresores, sistemas de criogenia, tuberías de alta presión y tecnología de proceso— sea provisto por fabricantes de Estados Unidos, apalancando con financiamiento la competitividad de las compras.

Un encaje directo en el RIGI y el horizonte exportador

El proyecto Argentina LNG constituye la propuesta de inversión de mayor volumen presentada bajo el paraguas del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La escala de beneficios fiscales, cambiarios y de seguridad jurídica previstos en la normativa fue uno de los catalizadores clave para avanzar en la bancabilidad internacional del consorcio conformado por la petrolera nacional, la italiana Eni y el grupo emiratí XRG.

Los u$s6.000 millones que ofrece el US EXIM aportan certidumbre para la estructuración del project finance global. En la industria estiman que el tramo aportado por agencias de crédito a la exportación (ECA, por sus siglas en inglés) suele actuar como disparador para la participación de la banca comercial privada y otros fondos soberanos de inversión.

Con la propuesta sobre la mesa y los equipos técnicos abocados a las evaluaciones de riesgo crediticio, la iniciativa entra en su etapa de definiciones operativas. La puesta en valor de Vaca Muerta a través de la vía del GNL comienza a pasar del plano de la planificación estratégica a los compromisos concretos de financiamiento internacional.