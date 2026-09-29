Escala el riesgo país y en la City están atentos a un posible contagio al dólar

El riesgo país alcanzó los niveles máximos en lo que va del año, mientras el BCRA compró sólo u$s11 millones. El mercado internacional suma presión

El Gobierno cuenta con swaps (China/USA), futuros, soja y RIGI como sus "municiones" para enfrentar una corrida.

Urge el financiamiento del Gobierno. La persistencia del riesgo preocupa a expertos e inversores, quienes se muestran nerviosos.

BCRA compró poco; riesgo país alcanzó máximos en el año. Hay tensión en la City por la percepción inversora.

"¿Y, compró o no compró?". La pregunta recorre las mesas de dinero hacia el final de la tarde, al cierre del mercado cambiario. Refiere al resultado del Banco Central en relación a sus reservas.

Ayer, la entidad conducida por Santiago Bausili compró u$s11 millones, apenas por debajo del promedio de este mes de septiembre. Pero mejor que el último viernes, cuando directamente no intervino para no alterar el precio del dólar.

Se viven jornadas tensas en la City. Acaso las más complicadas desde que Javier Milei ganó en las elecciones de medio término.

El riesgo país trepó ayer a los 642 puntos, el nivel más elevado del año. La suba fue del 5,4% versus el cierre del viernes pasado.

Algo cambió en la percepción de los financistas en los últimos días. El índice se viene deteriorando, y tampoco ayuda el contexto internacional, con la tasa de interés de los bonos del Tesoro estadounidense de largo plazo bien arriba del 5% anual.

Por ahora, los intentos del Gobierno por llevar algo de calma a los financistas no tuvieron efecto. Ayer mismo, la encuesta de la universidad Di Tella dando cuenta de un retroceso de la confianza de los consumidores volvió a poner en alerta a los financistas.

Dólar se mantiene en tensa calma

"En el corto plazo no veo un impacto de la suba del riesgo país en el mercado cambiario; pero a esta dinámica hay que seguirla bien de cerca. Si ésta persiste en los próximos días, la situación podría cambiar. Hay distintas variables en juego, en el día a día, como la compra de reservas", evalúa Christian Buteler en diálogo con iProfesional.

"Si la suba del riesgo persiste, yo creo que tendrá contacto con el mercado cambiario. El Gobierno tiene que conseguir u$s3.700 millones hasta fin de año y otros u$s5.000 millones, y si no se sabe de dónde los va a conseguir, los inversores se van a poner más nerviosos", dijo, a su vez, Sebastián Menescaldi, director adjunto de la consultora financiera Eco Go.

De todas formas, en bancos consultados por iProfesional destacaron que Bausili tiene un amplio poder de intervención indirecta en el mercado del dólar.

Se refieren al mercado de los futuros del dólar, por ejemplo, pero no es el excluyente. También podrían volver a ofrecer títulos dollar linked, que son papeles de la deuda en pesos que siguen la evolución del tipo de cambio.

El poder de fuego: futuros y campo

El presidente Milei aseguró durante una entrevista en LN+, el domingo a la noche, que el Banco Central tiene la posibilidad de intervenir en futuros por el equivalente a u$s15.000 millones.

Pero no es la única opción, en caso de que las cosas se pongan más tensas y crezca la dolarización de los inversores.

Tal como reveló iProfesional la semana pasada, el Gobierno podría disponer de un verdadero paquete anti corridas antes de las elecciones presidenciales de octubre del año que viene.

El equipo económico lo desplegó en las últimas horas y el armado total podría sumar la friolera de u$s100.000 millones.

Se trata de fondos que Economía podría acumular entre lo que queda de este 2026 y el próximo año, hasta el momento de las elecciones presidenciales.

Dentro de ese monto pueden sumarse parte de los u$s16.000 millones pendientes de liquidación por parte de los productores de soja. El Gobierno cree que serán liquidaciones que aparecerán de acá a fin de año.

Municiones a disposición del Gobierno

Más allá del previsible superávit comercial, el Gobierno dispone de una serie de herramientas disponibles para enfrentar un eventual estrés cambiario.

Entre ellas aparecen:

El swap con China, por unos u$s20.000 millones. Según el equipo económico, este swap podría activarse en su totalidad en caso de ser necesario, algo que por ahora se desconocía ya que el acuerdo con el gobierno de Xi Xinping se mantiene bajo reserva.

Según el equipo económico, este swap podría activarse en su totalidad en caso de ser necesario, algo que por ahora se desconocía ya que el acuerdo con el gobierno de Xi Xinping se mantiene bajo reserva. Una línea de swap con Estados Unidos , también cercana a u$s20.000 millones, que Federico Furiase, secretario de Finanzas, aseguró que permanece disponible si fuera necesario;

, también cercana a u$s20.000 millones, que Federico Furiase, secretario de Finanzas, aseguró que permanece disponible si fuera necesario; La capacidad de intervenir en el mercado de futuros , que hoy se encuentra prácticamente sin posiciones abiertas y constituye, según el Gobierno, una "munición" aún intacta. Esa posición puede llegar a los u$s9.000 millones;

, que hoy se encuentra prácticamente sin posiciones abiertas y constituye, según el Gobierno, una "munición" aún intacta. Esa posición puede llegar a los u$s9.000 millones; Los ingresos del RIGI, que Economía proyecta entre u$s6.000 y u$s6.500 millones para 2027 , provenientes de inversiones en energía y minería.

La combinación entre el superávit comercial y esos nuevos proyectos permitiría generar un flujo adicional de divisas cercano a los u$s9.000 millones durante 2027, siempre según las propias estimaciones oficiales.

Además de los problemas que subsisten en la economía y que ya tienen impacto en el humor de los ciudadanos, hay que mantener el foco en el plano internacional

Ayer también fue una jornada complicada en los mercados globales. Un reporte a clientes de Invertir Online (IOL) destacó: "La rentabilidad del bono a 10 años de Estados Unidos subió a 5,243% (máximo desde junio de 2007), mientras que el rendimiento del bono a 30 años se ubicó en 5,560%. La resiliencia de la economía estadounidense y el temor a un impacto inflacionario energético reforzaron las expectativas de que la Reserva Federal disponga una nueva suba de tasas en octubre (65% de probabilidad según el CME FedWatch)".