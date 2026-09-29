Octubre arranca con aumentos, desde alquileres hasta prepagas y combustibles

El inicio de octubre suma presión al costo de vida con incrementos escalonados en expensas, medicina privada, transporte y energía

Octubre arranca con aumentos generalizados que golpean directo al bolsillo de los argentinos. Los incrementos alcanzan a alquileres, transporte público, peajes, prepagas, combustibles y los tres servicios básicos: electricidad, gas y agua.

El Gobierno busca sostener la desaceleración de la inflación. Pero los hogares van a sentir el impacto de subas que, en algunos casos, ya tienen porcentajes definidos. En otros rubros, los números finales se conocerán en los próximos días.

La reforma del régimen de Zonas Frías suma un condimento adicional. Cuando entre en vigencia, la modificación podría cambiar las facturas de gas de millones de usuarios que hoy reciben subsidios.

Cuánto suben los alquileres en octubre

Los inquilinos que firmaron contratos bajo la derogada Ley de Alquileres enfrentan la última actualización obligatoria. Se cumplen tres años desde la eliminación de aquel régimen.

El Índice de Contratos de Locación (ICL) marca los porcentajes de octubre. Pero atención: estos aumentos no se aplican automáticamente a todos. Dependen de las condiciones pactadas en cada contrato.

Los incrementos previstos según la frecuencia de actualización:

Trimestral: 6,72%

Cuatrimestral: 9,83%

Semestral: 17,04%

Anual: 31,67%

Los contratos celebrados bajo el régimen actual pueden establecer otros mecanismos. Los plazos y porcentajes de ajuste varían según lo acordado entre inquilino y propietario.

Cuánto va a costar viajar en colectivo, subte y tren

El transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) vuelve a aumentar. Los colectivos de jurisdicción bonaerense tendrán una suba del 3,6%. Los que circulan bajo jurisdicción porteña aumentarán un 3,7%.

Las líneas de colectivos del número 200 en adelante en provincia de Buenos Aires cobrarán:

Hasta 3 kilómetros: $1.206,39

De 3 a 6 kilómetros: $1.357,18

De 6 a 12 kilómetros: $1.507,98

De 12 a 27 kilómetros: $1.507,58

En la Ciudad de Buenos Aires, los nuevos valores arrancan en $920,48 para recorridos de hasta 3 kilómetros. Suben a $1.022,81 para viajes de 3 a 6 kilómetros, $1.101,59 para trayectos de 6 a 12 kilómetros, y $1.180,44 para distancias de entre 12 y 27 kilómetros.

El subte porteño también aumenta un 3,7%. El boleto con SUBE registrada pasará a costar $1.817. La tarifa para quienes no tengan la tarjeta nominalizada será de $2.541,10.

El premetro tendrá un valor de $635,95.

Los trenes metropolitanos todavía no tienen confirmada una nueva actualización para octubre. El último incremento se aplicó a comienzos de septiembre. En aquella oportunidad, el boleto mínimo subió 14,29% y alcanzó los $480 con SUBE registrada.

Cualquier modificación adicional deberá publicarse en el Boletín Oficial.

Qué pasa con peajes, nafta y prepagas

Los peajes de jurisdicción porteña subirán un 3,7%. Para los vehículos livianos de dos ejes, las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno tendrán tarifas de $4.787,85 en hora no pico y $6.785,16 en hora pico.

En la autopista Illia y los peajes Retiro II, Sarmiento y Salguero, los valores serán de $1.994,73 y $2.820,85 respectivamente. En Alberti, las tarifas pasarán a $1.516,26 fuera del horario pico y $1.914,97 durante las horas de mayor circulación.

Los combustibles también van a aumentar. La suba viene por la actualización parcial de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono.

A ese ajuste podría sumarse el impacto de la suba internacional del petróleo. El conflicto en Medio Oriente empuja los precios del crudo hacia arriba, y las petroleras podrán modificar sus precios sin anunciar previamente el porcentaje.

Las empresas de medicina prepaga aplicarán aumentos de entre el 1,9% y el 4,9%. El porcentaje depende de la compañía, el plan contratado y la región del país.

Cuánto más van a costar luz, gas y agua

Las tarifas de los servicios públicos continúan con sus actualizaciones mensuales. Los usuarios del AMBA tendrán un incremento del 2,7% en las facturas de agua potable y desagües cloacales.

Se mantiene el descuento del 15% para los usuarios residenciales de la categoría zonal baja. Los beneficios de la Tarifa Social también siguen vigentes.

Para el gas natural, los técnicos del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGE) presentaron una estimación. El aumento promedio sería del 2,24% para usuarios residenciales de todo el país. En septiembre, el incremento había sido del 1,4%.

El cálculo contempla una variación del 1% del tipo de cambio sobre el precio del gas. También incluye una actualización del 1,9% en transporte y distribución, la cuota de la revisión tarifaria quinquenal y una nueva actualización de las Diferencias Diarias Acumuladas (DDA).

Este último mecanismo permite trasladar a las facturas las diferencias entre el precio reconocido del gas y los costos efectivamente afrontados por las distribuidoras, e incluye en esta oportunidad costos asociados a la importación de gas natural licuado durante el invierno.

Durante la emergencia energética, los ajustes de DDA se realizan cada dos meses en lugar de cada seis.

En electricidad, el ente regulador informó ajustes del 2,41% para el componente de distribución de Edenor y del 2,34% para Edesur. Pero esos porcentajes todavía no representan el aumento final de las boletas.

Resta conocer si la Secretaría de Energía modificará el precio mayorista. En septiembre, el incremento promedio de la tarifa eléctrica en el AMBA había sido del 1,75%.

Qué va a pasar con los subsidios al gas en Zonas Frías

Los cálculos para octubre mantienen el esquema de subsidios vigente en septiembre. La reforma del régimen de Zonas Frías, recientemente aprobada por el Congreso, todavía necesita reglamentación.

Según las estimaciones difundidas, la nueva normativa podría modificar las facturas de unos 4,1 millones de usuarios. De ese total, 1,16 millones dejarían de recibir el beneficio.

La reforma conserva la protección de las zonas originales. Estas incluyen la Patagonia, Malargüe y La Puna. Pero modifica las condiciones para parte de los usuarios incorporados en 2021.

En esos casos, el acceso al subsidio dependerá de los ingresos familiares. También se considerará un volumen de consumo considerado indispensable. El descuento se aplicará al costo del gas, sin alcanzar los componentes de transporte y distribución.

En paralelo, el Gobierno se comprometió con los gobernadores del norte a impulsar un subsidio eléctrico. Será para los meses de mayor temperatura, entre noviembre y abril.

El régimen, denominado Zonas Cálidas, no fue incluido en la reforma de Zonas Frías. Requiere una implementación independiente. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, aseguró que será reglamentado durante octubre y que comenzará a regir el 1° de noviembre.