Mensaje clave de Milei a inversores franceses: "Son bienvenidos a llenarse los bolsillos"

De cara a reuniones clave con empresarios en Francia, el presidente Javier Milei apuesta por el impulso del RIGI y busca atraer inversiones al país

Javier Milei envió un mensaje directo a los inversores franceses antes de viajar a París para participar de la Argentina Week. "Los inversores son bienvenidos para venir a llenarse los bolsillos en la Argentina", afirmó.

El objetivo central del mandatario es atraer capital extranjero mientras defiende el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el programa estrella de su gestión para captar inversiones de largo plazo en sectores estratégicos.

La arremetida contra la oposición por cuestionar el RIGI

En diálogo con el medio Le Point, el mandatario calificó las críticas opositoras al régimen de inversiones como "una estupidez sin nombre dicha por analfabetos económicos".

"No voy a perder el tiempo con brutos que pretenden que dos más dos es 257.894", disparó. Y agregó una comparación insólita: "¿Se acuerdan de los hermanos Macana en Los Autos Locos, esos dos cavernícolas que se comunicaban golpeándose la cabeza con garrotes? Esa es la oposición en la Argentina".

"Denles un ábaco para hacer una suma y se van a equivocar", cerró.

La dureza del lenguaje presidencial refleja la batalla política que se libra en torno al RIGI. El régimen ofrece beneficios impositivos, cambiarios y aduaneros a inversiones superiores a u$s200 millones. Los críticos argumentan que regala recursos nacionales. El oficialismo lo defiende como único camino para reactivar la economía.

YPF, balanza energética y las cifras que Milei usa como escudo

Para respaldar su postura, el presidente echó mano a datos del sector energético. La acción de YPF había caído a u$s3 durante el kirchnerismo, recordó, pero hoy supera los u$s50. Es un salto de más de 1.500% que el mandatario atribuye directamente a la apertura y las señales pro-mercado de su gestión.

Pero no fue la única cifra. Milei destacó que la balanza energética pasó de un déficit de u$s5.000 M a un superávit de u$s10.000 M. Un cambio de u$s15.000 M que ubica al sector como motor exportador.

Las proyecciones tampoco fueron tímidas. El presidente adelantó que las exportaciones superarán este año los u$s100.000 M y llegarán a entre u$s180.000 M y u$s200.000 M en 2031.

"Protegemos el derecho de propiedad y la santidad de los contratos, y lo demostramos con hechos", enfatizó. Y remató con la frase que resume su estrategia: "Los inversores son bienvenidos para venir a llenarse los bolsillos en la Argentina. Sus ganancias van a crear empleo y prosperidad para los argentinos".

Macron, Meloni y el rol clave en el acuerdo con el FMI

Consultado sobre su relación con el presidente francés Emmanuel Macron, Milei fue claro: "Tengo una excelente relación con él, lo considero un amigo".

Según el mandatario argentino, Macron y la primera ministra italiana Giorgia Meloni tuvieron un rol determinante para destrabar los votos europeos en el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo cual permitió sanear el balance del Banco Central y avanzar hacia la salida del cepo cambiario.

"Tengo una deuda de gratitud inmensa con él", sostuvo. Y agregó: Francia es "uno de los mayores inversores en la Argentina".

El cierre fue con humor: "Es una relación madura entre dos países hermanos… aunque nosotros somos mucho mejores en fútbol". Una broma que buscó relajar el tono de una entrevista cargada de definiciones políticas.

Submarinos, Mercosur y las diferencias ideológicas con Macron

La charla también tocó temas espinosos. Sobre la compra de submarinos, donde compiten la francesa Naval Group, la alemana Thyssenkrupp y la surcoreana Hanwha, Milei esquivó compromisos: "Vamos a elegir la opción que mejor sirva a los intereses de los argentinos".

En referencia al acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea —rechazado por productores agropecuarios franceses—, el presidente fue tajante: "Pretender que el libre comercio empobrece es retroceder al pensamiento de las cavernas".

Sobre sus diferencias ideológicas con Macron, restó dramatismo: "Él tiene posiciones comprensibles desde el punto de vista de la economía neoclásica. Yo vengo de la escuela austríaca, soy anarcocapitalista. Pero tengo los pies sobre la tierra".

La segunda parte de la entrevista se publica este miércoles con el título "La ONU es una guarida de burócratas pretenciosos". El tono promete mantenerse en la misma línea: confrontativo, directo y sin concesiones.