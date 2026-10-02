La UOM actualizó los salarios de octubre de 2026 con un aumento del 4%. Así quedan los básicos de las principales categorías del sector

Es parte del acuerdo 2026-2027, con un 23.5% acumulativo e IMGR actualizado.

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) comenzó a aplicar desde octubre de 2026 una nueva escala salarial para los trabajadores alcanzados por el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 260/75, que incluye a la Rama 17 y a otras actividades de la industria metalmecánica.

La actualización forma parte del acuerdo paritario correspondiente al período abril de 2026-marzo de 2027, que fue homologado por la Secretaría de Trabajo. El entendimiento establece un incremento acumulativo del 23,5%, distribuido en diferentes etapas durante la vigencia del acuerdo.

Para octubre está previsto un aumento del 4% sobre los salarios básicos. Con esta actualización, desde el 1° de octubre comenzaron a regir nuevos valores para las distintas categorías de trabajadores jornalizados y mensualizados.

La escala también contempla el Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR), adicionales establecidos por el convenio colectivo y valores correspondientes a ramas específicas de la actividad metalúrgica.

Escala salarial UOM octubre 2026 para trabajadores jornalizados

Los trabajadores jornalizados de la Rama 17 cuentan desde octubre con nuevos valores básicos por hora, según la categoría correspondiente.

La escala salarial establece los siguientes importes:

Ingresante: $4.665,41 por hora.

Operario Calificado: $5.054,03 por hora.

Medio Oficial: $5.447,03 por hora.

Operario Especializado: $5.827,06 por hora.

Operario Especializado Múltiple: $6.160,40 por hora.

Oficial: $6.445,08 por hora.

Oficial Múltiple: $6.942,35 por hora.

Los valores corresponden a los salarios básicos establecidos para las categorías comprendidas en la escala. Sobre estos importes pueden aplicarse los adicionales y conceptos previstos por el convenio colectivo, de acuerdo con las condiciones laborales de cada trabajador.

Para los operadores CNC, la escala contempla categorías específicas. El básico correspondiente a Oficial Superior queda establecido en $6.942,35 por hora, mientras que el Oficial Múltiple Superior alcanza los $7.428,88 por hora.

Cuánto queda el Ingreso Mínimo Global de Referencia de la UOM

El acuerdo también actualiza el Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR) para los trabajadores alcanzados por el convenio.

Desde octubre de 2026, el IMGR queda fijado en $1.160.976.

Este importe forma parte de los parámetros salariales definidos en la negociación entre la UOM y las cámaras empresarias de la actividad y se incorpora a la estructura salarial vigente durante el período establecido en el acuerdo.

Sueldos básicos del personal mensualizado

La nueva escala también contempla los salarios básicos correspondientes al personal mensualizado, con diferentes valores según el grupo y la categoría.

Para el Grupo A, correspondiente al personal administrativo, los básicos mensuales desde octubre de 2026 son:

Administrativo de 1ª: $901.251,29.

Administrativo de 2ª: $1.000.218,13.

Administrativo de 3ª: $1.154.899,99.

Administrativo de 4ª: $1.261.330,39.

El convenio también establece una escala para el Grupo B, correspondiente al personal técnico. En este caso, los valores parten de $901.251,29 mensuales para el Técnico de 1ª y llegan a $1.381.074,47 para el Técnico de 6ª.

La diferencia entre las categorías responde a la clasificación establecida en el CCT 260/75 y determina distintos salarios básicos para el personal comprendido en cada nivel.

Escala de salarios para el personal auxiliar

En el Grupo C, correspondiente al personal auxiliar, los salarios básicos mensuales también se modificaron a partir de octubre.

Los importes establecidos son:

Auxiliar de 1ª: $866.985,94.

Auxiliar de 2ª: $943.543,99.

Auxiliar de 3ª: $1.073.763,49.

Estos valores forman parte de la escala salarial general acordada para los trabajadores comprendidos por el convenio metalúrgico.

La clasificación en grupos permite diferenciar los salarios básicos de acuerdo con las tareas y funciones asignadas a cada puesto dentro de la actividad.

Cuánto cobran otras categorías de trabajadores metalúrgicos

La actualización salarial de octubre también incluye categorías específicas correspondientes a diferentes sectores de la actividad. La escala contempla, entre otros, valores para menores, aprendices, foguistas, choferes y trabajadores comprendidos en ramas particulares de la industria metalúrgica.

Dentro de la Rama 3 de Ascensores, por ejemplo, el básico para el Oficial Calibrador de 1ª alcanza los $8.496,28 por hora.

En esa misma rama, el Oficial Montador cuenta con un salario básico de $7.126,09 por hora.

La escala diferencia de esta manera los salarios según la especialidad y la categoría prevista para cada función.

Rama 16 de herrería de obra y carpintería metálica

La actualización también alcanza a los trabajadores comprendidos en la Rama 16, correspondiente a actividades vinculadas con la herrería de obra y la carpintería metálica.

Para determinadas categorías de oficiales, entre ellas carpintero metálico, herrero, soldador, tornero, fresador, mecánico y electricista, el básico establecido desde octubre es de $6.439,33 por hora.

Estos valores se encuentran incluidos dentro de las escalas específicas contempladas por el convenio colectivo y forman parte de la actualización salarial acordada para el período 2026-2027.

Adicionales establecidos por el convenio colectivo

Además de los salarios básicos, la escala actualizada contempla distintos adicionales previstos en el CCT 260/75.

Entre ellos se encuentran los correspondientes a títulos educativos y conocimientos de idiomas.

El adicional por título técnico queda fijado en $24.699,49, mientras que el adicional por título secundario alcanza el mismo importe.

Por otra parte, el adicional correspondiente a idiomas queda establecido en $13.963,28.

Estos conceptos se incorporan a la estructura salarial junto con los restantes adicionales que correspondan según la categoría, actividad y condiciones establecidas por el convenio colectivo.

Cómo es el cronograma de aumentos de la UOM

El acuerdo paritario homologado establece una serie de incrementos acumulativos durante el período comprendido entre abril de 2026 y marzo de 2027.

El cronograma contempla cinco etapas de actualización:

Agosto de 2026: aumento acumulativo del 4%.

Octubre de 2026: aumento acumulativo del 4%.

Diciembre de 2026: aumento acumulativo del 4%.

Enero de 2027: aumento acumulativo del 2%.

Marzo de 2027: aumento acumulativo del 3,5%.

La aplicación sucesiva de estos porcentajes determina un incremento acumulativo total del 23,5% durante el período contemplado por la negociación.

Por ese motivo, los valores correspondientes a octubre de 2026 surgen de la aplicación de la etapa prevista para ese mes sobre la escala salarial vigente.

Sumas no remunerativas y compensación extraordinaria

Además de los incrementos sobre los salarios básicos, el acuerdo contempla sumas mensuales de carácter no remunerativo durante el período establecido en la negociación.

El entendimiento también incluye una compensación extraordinaria de $210.000 correspondiente al período comprendido entre abril y julio de 2026.

El pago de esa compensación se estableció en tres cuotas de $70.000, que se abonan junto con los salarios correspondientes a agosto, septiembre y octubre.

De esta manera, la estructura acordada para el período combina las actualizaciones porcentuales sobre los básicos con sumas adicionales previstas específicamente en el acuerdo paritario.

Cuándo comienza a regir la nueva escala salarial

Los nuevos valores de la escala salarial de la UOM tienen vigencia desde el 1° de octubre de 2026 y alcanzan a los trabajadores comprendidos por las categorías y ramas contempladas en el acuerdo.

La actualización fue incorporada al marco del CCT 260/75 luego de la homologación del acuerdo por parte de la Secretaría de Trabajo. La medida formalizó el entendimiento alcanzado entre la organización sindical y las cámaras empresarias de la actividad metalúrgica.

La escala de octubre establece así los nuevos salarios básicos para las categorías jornalizadas y mensualizadas, junto con los importes correspondientes a ramas específicas, adicionales e ingreso mínimo de referencia.

El próximo tramo previsto en el cronograma será el aumento del 4% correspondiente a diciembre de 2026, seguido por las actualizaciones del 2% en enero de 2027 y del 3,5% en marzo de 2027, de acuerdo con lo establecido en el acuerdo paritario vigente.