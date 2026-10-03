os trabajadores rurales comprendidos en el Régimen Nacional de Trabajo Agrario tienen desde octubre de 2026 nuevos salarios mínimos, de acuerdo con la escala salarial acordada entre la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y las entidades representativas del sector empleador en el ámbito de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA).

El acuerdo establece aumentos escalonados para distintas actividades y categorías, con el objetivo de ordenar las remuneraciones del sector y contemplar las particularidades de cada tipo de trabajo rural. Para el personal permanente de prestación continua, el salario básico mensual de la categoría Peón General pasó de $1.203.186,58 en septiembre a $1.235.833,53 en octubre de 2026.

Además, durante octubre se suma una suma no remunerativa de $12.465, por lo que ambos conceptos alcanzan los $1.248.298,53, antes de incorporar otros adicionales que puedan corresponder según la situación de cada trabajador.

Cuánto cobra un peón rural en octubre de 2026

El salario básico de un Peón General comprendido en la escala de UATRE es de $1.235.833,53 mensuales desde octubre.

El aumento respecto de septiembre es de $32.646,95, equivalente a aproximadamente 2,71%. La escala contempla además una suma no remunerativa de $12.465 para ese período.

La evolución del salario básico durante los últimos meses fue la siguiente:

Julio: $1.114.473,79

Agosto: $1.165.074,32

Septiembre: $1.203.186,58

Octubre: $1.235.833,53

Entre julio y octubre, el básico aumentó $121.359,74, sin considerar las sumas no remunerativas.

Para el caso del Peón General, el valor diario establecido para octubre es de $54.368,02, al que se agrega una suma no remunerativa diaria de $548,37.

Cómo queda la escala salarial UATRE para las principales categorías

La escala de octubre establece diferentes salarios básicos según la categoría del trabajador dentro del personal permanente de prestación continua.

Peón General: $1.235.833,53

Peón Único: $1.267.286,73

Peón de arroz, haras y cabañas: $1.269.906,69

Ovejero: $1.280.012,44

Tareas especializadas: $1.315.590,52

Puestero: $1.357.795,04

Carrero y ordeñador: $1.363.083,96

Ordeñador: $1.323.953,65

Para las categorías más especializadas, los montos son superiores:

Conductor tractorista y maquinista: $1.371.311,17

Mecánico tractorista: $1.439.808,93

Capataz: $1.493.036,48

Encargado: $1.572.503,85

Las tareas especializadas comprenden, entre otras, funciones de albañilería, apicultura, carnicería, carpintería, cocina, fruticultura, herrería, jardinería, mecánica, panadería y pintura.

Estos valores corresponden al salario básico. La remuneración final puede ser superior cuando correspondan adicionales por antigüedad, zona u otras condiciones previstas en el régimen y en las respectivas escalas.

Qué actividades rurales tienen escalas especiales

El acuerdo de la CNTA no establece un único salario para todos los trabajadores rurales. Además de la escala general, contempla valores específicos para determinadas actividades.

Para los tractoristas y maquinistas que trabajan exclusivamente en tareas de recolección y cosecha de granos y oleaginosas, el salario mensual de octubre es de $1.892.406,17, más una suma no remunerativa de $19.087,40. El jornal asciende a $83.365,17, con una suma no remunerativa diaria de $840,85.

En la actividad porcina en criaderos, los valores de octubre son:

Peón General: $1.265.715,49, más $12.766,40 no remunerativos

Peón Porcino: $1.302.324,33

Peón Porcino Especializado: $1.338.932,93

Para quienes realizan tareas de aplicación de productos fitosanitarios, el Peón Auxiliar tiene un básico de $1.999.956,44, más $20.172,18 no remunerativos. En el caso de los conductores de equipos autopropulsados, el básico llega a $2.890.011,27, con una suma no remunerativa de $29.149,55.

En la actividad del cáñamo, el Operario de Campo No Calificado tiene un básico de $1.351.719,10, mientras que el Operario de Campo Calificado alcanza $1.377.852,55.

Para el personal de riego presurizado de Catamarca y La Rioja, el Operador de Riego Presurizado tiene en octubre un salario básico de $1.422.831,64, más una suma no remunerativa de $14.351,12.

La actividad olivícola cuenta con un cronograma salarial diferenciado. En octubre, por ejemplo, el Trabajador Calificado de Riego tiene un básico mensual de $1.475.742,39, más $22.799,72 no remunerativos.

También existe una escala específica para el personal de Alambrar de Stingl Walter Boris, en Chubut y Santa Cruz. Para octubre, el Peón tiene un básico de $1.268.673,06 y una suma no remunerativa de $13.902,63.

Qué adicionales puede cobrar un trabajador rural

Los salarios establecidos por la CNTA son mínimos para cada categoría y actividad, sobre los cuales pueden aplicarse adicionales previstos en el régimen laboral agrario que incrementan la remuneración final del trabajador.

Uno de los principales es la bonificación por antigüedad. Para trabajadores con hasta diez años de antigüedad, corresponde un 1% de la remuneración básica por cada año. Cuando la antigüedad supera los diez años, el porcentaje es del 1,5% por año.

También se establece un adicional del 20% sobre las remuneraciones mínimas para los trabajadores comprendidos que desarrollan sus tareas en Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Por eso, el salario básico publicado en la escala no necesariamente coincide con el monto final que recibe cada trabajador.

Qué deben tener en cuenta los empleadores

Los empleadores alcanzados por el Régimen Nacional de Trabajo Agrario deben aplicar los salarios mínimos correspondientes a la categoría, actividad y período de vigencia.

Para un Peón General del personal permanente de prestación continua, el mínimo de octubre es de $1.235.833,53 de básico, más $12.465 no remunerativos.

El acuerdo establece además una cuota de solidaridad gremial del 2% mensual sobre las remuneraciones básicas para los trabajadores comprendidos que no estén afiliados a UATRE. Los empleadores deben actuar como agentes de retención. Los trabajadores afiliados al sindicato están exceptuados de esta cuota.

Hasta cuándo rige la escala salarial rural

Para el personal permanente de prestación continua, así como para los conductores tractoristas, maquinistas de cosechadoras y agrícolas, trabajadores de la actividad porcina, aplicación de productos fitosanitarios, cáñamo y riego presurizado, la escala tiene vigencia hasta el 31 de julio de 2027.

En algunas actividades, como la olivícola, el cronograma tiene períodos de vigencia diferenciados.

Las partes acordaron además retomar las negociaciones salariales cuando alguna de ellas lo solicite, con el objetivo de analizar las variaciones económicas que puedan afectar las remuneraciones mínimas y evaluar nuevos ajustes.

En consecuencia, para determinar cuánto debe cobrar un trabajador rural no alcanza con tomar el valor correspondiente al Peón General: es necesario identificar la categoría, la actividad, la zona de trabajo y los adicionales aplicables según la escala vigente.