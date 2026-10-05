El Gobierno dispuso un aumento de los extras salariales para las Fuerzas de Seguridad

La mejora abarca desde personal de Gendarmería al Servicio Penitenciario, para los meses de octubre a diciembre. Se suma al aumento del 12,22% ya anunciado

Son ajustes a conceptos particulares, no un aumento salarial general para todo el personal.

l Gobierno anunció una nueva actualización de suplementos, bonificaciones y compensaciones para integrantes de las fuerzas federales de seguridad, con montos que se incrementarán de manera escalonada para los meses de octubre, noviembre y diciembre, beneficiando al personal de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y Servicio Penitenciario Federal (SPF).

La medida quedó oficializada a través de la Resolución 1004/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Alejandra Monteoliva, estableciendo los nuevos valores desde el 1° de octubre, con actualizaciones para el 1° de noviembre y el 1° de diciembre. Se detalló que la medida complementa el esquema salarial que había sido establecido previamente por la Resolución 844/2026 para el personal de las fuerzas federales.

Bonificaciones y suplementos según los servicios que cumplen

Para la Gendarmería y Prefectura, la mejora comprende el suplemento particular denominado "Destino Estratégico de Operaciones", destinado al personal que cumple tareas en los destinos contemplados por la normativa. Vale aclarar que, al tratarse de un adicional específico, no alcanza necesariamente a la totalidad de los efectivos de ambas fuerzas.

En el caso de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, se actualizan los valores de la bonificación por "Destino de Alta Complejidad", que reciben los efectivos destinados en determinadas Unidades Operacionales de Seguridad Preventiva. En octubre, los importes van desde $219.227,53 para un oficial ayudante hasta $250.255,49 para un inspector, con nuevas actualizaciones previstas para noviembre y diciembre.

En lo que respecta al Servicio Penitenciario Federal, la resolución actualizó el suplemento por "Zona" y las compensaciones correspondientes al "Servicio de Seguridad Adicional" y al "Recargo de Servicios". Los valores por zona varían de acuerdo con la jerarquía y el lugar donde se desempeña el trabajador. Como ejemplo, un inspector general percibirá en octubre $381.285,87 adicionales en la región Sur, $340.798,63 en la provincia de Buenos Aires y $311.268,16 en el Noroeste Argentino.

En cuanto a los servicios adicionales, para la modalidad continua, el valor quedó en $22.733,98 durante octubre, $23.097,72 en noviembre y $23.444,19 en diciembre; mientras que, en la modalidad discontinua, los valores se establecieron en $30.249,20, $30.733,18 y $31.194,18, respectivamente.

De cuánto fue el incremento para las Fuerzas Armadas

La resolución dispone también nuevos haberes para cadetes de primer año y aspirantes del Servicio Penitenciario Federal. Desde octubre, un cadete cobra $793.981,80, en tanto que los aspirantes percibirán $910.461,27, sin contar los suplementos y compensaciones que puedan corresponder.

Según se informó, la decisión del Poder Ejecutivo no representa un nuevo aumento general sobre los salarios básicos de todas las fuerzas, sino que se trata de la adecuación de conceptos específicos vinculados con determinadas funciones, destinos y servicios, mientras continúa vigente el cronograma salarial dispuesto previamente por el Ejecutivo para septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que es de un total del 12,22% y alcanza a todo el personal sin distinción de grado ni jerarquía.

Además, hay que recordar que, por decisión del presidente Javier Milei, a partir de septiembre se reconocerá mediante un suplemento particular al personal de Comandos y Fuerzas Especiales y a quienes cumplen funciones específicas vinculadas al Programa F-16 Peace Condor.

De cuánto es la mejora para el último trimestre del año

Gendarmería Nacional y Prefectura Naval

Suplemento: Destino Estratégico de Operaciones.

Comandante General / Prefecto General: octubre $1.408.986 , noviembre $1.431.530, diciembre $1.453.003

, noviembre $1.431.530, diciembre $1.453.003 Cabo Primero: octubre $525.815, noviembre $534.228, diciembre $542.242

Gendarme / Marinero: octubre $459.268, noviembre $466.617, diciembre $473.616

Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA)

Suplemento: Bonificación por Destino de Alta Complejidad.

Inspector: desde $250.255 en octubre hasta $258.073 en diciembre

Oficial Ayudante: desde $219.227 en octubre hasta $226.076 en diciembre

Servicio Penitenciario Federal (SPF)

Adicionales: Actualización de suplementos por zona, riesgo y guardias.

Servicio Continuo:

Octubre: $22.733

Noviembre: $23.097

Diciembre: $23.444

Cadete de Primer Año: