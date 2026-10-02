Cuánto gana un gendarme en octubre, según su jerarquía

El Gobierno actualizó los salarios de las fuerzas federales. Cuánto cobra cada jerarquía en octubre 2026 y qué adicionales hay para los gendarmes

Gendarmes percibirán haberes desde $1M hasta $3.3M, según grado, más adicionales por función.

Fuerzas federales tienen nuevos sueldos desde octubre 2026, con escalas actualizadas y suplementos.

El Gobierno nacional actualizó y oficializó las nuevas escalas salariales para el personal de las fuerzas federales de seguridad que rigen para octubre 2026.

El aumento alcanza a la Policía Federal Argentina (PFA), Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y Servicio Penitenciario Federal (SPF).

Cuánto gana un gendarme en octubre 2026

Puntualmente, la Resolución 844/2026 ya publicada en el Boletín Oficial establece los haberes mensuales y también actualiza distintos suplementos, compensaciones y adicionales vinculados con las funciones y destinos del personal durante octubre 2026. Por eso, los valores de las escalas representan el haber mensual fijado para cada grado y no necesariamente el monto final que cobra cada efectivo.

En Gendarmería Nacional, la escala también contempla actualizaciones sucesivas. Los principales grados quedan de la siguiente forma para octubre 2026:

Comandante General: $3.376.187,99 en octubre

Comandante Mayor: $3.073.495,28 en octubre

Comandante Principal: $2.759.160,55 en octubre

Comandante: $2.270.195,37 en octubre

Segundo Comandante: $1.862.724,40 en octubre

Suboficial Mayor: $1.964.050,69 en octubre

Sargento: $1.335.403,09 en octubre

Cabo: $1.103.638,87 en octubre

Gendarme: $1.003.308,09 en octubre

Gendarme II: $912.098,25 en octubre

Cuáles son los adicionales que pueden elevar el ingreso final

Los valores de las tablas corresponden al haber mensual fijado para cada grado, pero la remuneración efectiva puede ser superior cuando corresponde el pago de suplementos, compensaciones o adicionales.

La propia Resolución 844/2026 actualiza, entre otros conceptos, el suplemento por Zona de la Policía Federal, el Servicio de Policía Adicional, las compensaciones por custodia y custodia ferroviaria y el Recargo de Servicio para distintas fuerzas.

Para Gendarmería también contempla el suplemento por "Destino Estratégico de Operaciones", mientras que el Servicio Penitenciario Federal tiene conceptos específicos como Zona Sur, título académico, viáticos y variabilidad de vivienda.

Por lo tanto, los montos mencionados anteriormente son los sueldos básicos, estableciendo un valor mínimo para cada categoría. El monto que finalmente percibe cada trabajador depende de su grado y de los adicionales que correspondan según su función, destino y situación particular como antigüedad.

Cómo ingresar a Gendarmería

La preinscripción para el ciclo lectivo 2027 de la Gendarmería Nacional Argentina continúa habilitada para postulantes a cadetes y aspirantes a gendarmes.

El ingreso se realiza mediante un proceso escalonado que combina instancias virtuales y evaluaciones presenciales.

Entre las condiciones exigidas para incorporarse a la fuerza se encuentran:

Ser argentino nativo o por opción

Tener DNI actualizado

Tener entre 17 y 25 años al 31 de diciembre del año de postulación

Poseer título secundario completo o constancia de título en trámite

No registrar antecedentes judiciales ni penales

Cumplir con los requisitos físicos y médicos establecidos

También se exige una estatura mínima de 1,50 metros y existen restricciones respecto de tatuajes visibles con el uniforme reglamentario o que contengan mensajes discriminatorios u ofensivos.

El sistema de incorporación incluye preinscripción online, curso de ingreso virtual, evaluaciones intelectuales, exámenes médicos, pruebas físicas, evaluaciones psicológicas y psicopedagógicas, entrevistas institucionales, controles documentales y visita domiciliaria socioambiental.

Además, los postulantes deben aprobar controles vinculados al consumo de sustancias y no haber sido dados de baja disciplinariamente de fuerzas armadas, policiales o de seguridad.

La fuerza también mantiene abierto el Concurso para Incorporación de Profesionales 2026, destinado a personas con títulos universitarios o técnicos específicos. En esos casos, el ingreso puede realizarse con grado de oficial o suboficial según la especialidad y antecedentes acreditados.