Camioneros: Quilmes pagó indemnizaciones y absorbió al personal de Express Beer

El acuerdo entre el gremio y Cervecería Quilmes consiste en el pago de las indemnizaciones y la continuidad laboral para unos 220 trabajadores

Después de meses de marchas y contramarchas, el conflicto en la empresa de logística Express Beer llegó a una solución. Hace unos cuatro meses, la firma dispuso el cese de sus actividades, despidiendo a unos 220 trabajadores y trabajadoras. Frente al accionar de la patronal, el Sindicato de Choferes de Camiones declaró el estado de alerta y movilización, advirtiendo que podrían disponer la paralización en la rama de Aguas y Gaseosas.

Si bien se registraron algunas protestas, la organización gremial logró canalizar los reclamos a través de las autoridades de Cervecería y Maltería Quilmes, quienes primero pagaron los salarios atrasados y ahora garantizaron la continuidad laboral de todo el personal, despejando cualquier tipo de medidas de fuerza en la actividad.

Masiva asamblea: Moyano repartió críticas

En una masiva asamblea realizada en la planta de Quilmes junto a los ex trabajadores de Express Beer, el secretario Adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, anunció que "en primer lugar se logró la continuidad laboral de los 230 trabajadores y trabajadoras a partir del 1° de noviembre, respetando la antigüedad y los días de vacaciones".

Asimismo, destacó la importancia del acuerdo alcanzado, subrayando: "Creo que lograr esto en este contexto horrible que estamos viviendo los argentinos, los jubilados, los chicos con discapacidad, la salud y la educación pública, es importante". El personal de la compañía recibirá el pago de la indemnización por el cese laboral, pero continuará en relación de dependencia con Quilmes que, según trascendió, destinó unos u$s9 millones en favor de los 220 trabajadores y trabajadoras.

Moyano aprovechó el encuentro para criticar tanto las políticas del gobierno nacional y apuntar contra la gestión del titular del Ejecutivo porteño, Jorge Macri. Disparó: "Más allá del ataque de estos gorilas de la Ciudad de Buenos Aires, que quieren sacar la indemnización de la recolección, y más allá del ataque del nefasto Milei, que todos los días ataca a los trabajadores, hemos logrado el objetivo: el pago de la indemnización en una sola cuota".

Cuáles son los puntos clave del acuerdo

Pago de deudas iniciales: Cervecería y Maltería Quilmes (como responsable solidaria) pagó los sueldos y el medio aguinaldo que habían quedado adeudados tras el cierre de la planta

Cervecería y Maltería Quilmes (como responsable solidaria) pagó los sueldos y el medio aguinaldo que habían quedado adeudados tras el cierre de la planta Indemnización completa: Se acordó el pago de las indemnizaciones en una sola cuota para todos los trabajadores y trabajadoras, incluyendo a aquellos con más de 25 años de antigüedad

Se acordó el pago de las indemnizaciones en una sola cuota para todos los trabajadores y trabajadoras, incluyendo a aquellos con Continuidad de derechos: Se aseguró que el personal mantenga su antigüedad y efectos remuneratorios, además del respeto por los días de vacaciones y otros beneficios adquiridos al pasar a la nueva firma prestataria

Se aseguró que el personal mantenga su antigüedad y efectos remuneratorios, además del respeto por los días de vacaciones y otros beneficios adquiridos al pasar a la nueva firma prestataria Transición salarial: Los trabajadores y trabajadoras seguirán percibiendo la totalidad de sus haberes durante todo el período de transición hasta su incorporación definitiva

Destacan el diálogo entre el gremio y la empresa

Moyano insistió en que "vamos a defender cada uno de los puestos de trabajo y acompañar a las familias afectadas" y recordó que "durante décadas, el personal desempeñó sus tareas con responsabilidad y compromiso, prestando servicios para Cervecería y Maltería Quilmes", señalando que "sin embargo, el propietario de la firma, Juan Aguilar, decidió el cierre de la empresa sin brindar respuestas acordes a la gravedad de la situación, dejando a cientos de familias en la incertidumbre".

Planteó que "hoy podemos decir que logramos sostener los puestos de trabajo preservando los derechos laborales, en un acuerdo que costó lucha, pero donde la organización gremial, la comisión interna y los trabajadores establecieron un acuerdo con la empresa que, consideramos, beneficia a todos".

El secretario Adjunto de los Camioneros sostuvo que "si la lucha en la calle o en los lugares de trabajo, es imposible que la voz de los trabajadores sea escuchada" y relató que "los compañeros y compañeras confiaron en el gremio, que nunca los dejó tirados y mucho menos en esta situación tan crítica que vive el país".