Camioneros ya tienen nuevos salarios por la paritaria. Cuánto cobra cada categoría en octubre y cómo serán los aumentos hasta febrero de 2027

Suma fija de $18.000, bono de $1.2M (2027) y extras por rama.

Los trabajadores de Camioneros ya tienen nuevos salarios básicos luego de que la Secretaría de Trabajo homologara el acuerdo paritario alcanzado entre el sindicato y las cámaras empresarias del transporte de cargas. El entendimiento establece un aumento acumulativo del 9,9% entre septiembre de 2026 y febrero de 2027.

El acuerdo contempla seis tramos de actualización para los trabajadores alcanzados por el Convenio Colectivo de Trabajo 40/89. El primer incremento fue del 1,8% en septiembre y el segundo, del 1,7% en octubre. Después vendrán nuevas subas hasta febrero del año próximo.

Hay un dato que suele generar confusión al momento de mirar el recibo de sueldo: el aumento de cada mes no se cobra necesariamente dentro de ese mismo período. Como los salarios se liquidan una vez terminado el mes trabajado, la suba de septiembre aparece en los primeros días de octubre y la correspondiente a octubre se cobra en noviembre.

Además, el acuerdo incorpora una suma fija no remunerativa de $18.000, un bono extraordinario de $1.200.000 para 2027 y adicionales específicos para algunas ramas de la actividad.

Cuánto cobra un camionero en octubre de 2026

La pregunta central para los trabajadores es cuánto queda el sueldo de un camionero en octubre. La respuesta depende de la categoría y de los adicionales que correspondan en cada caso.

Durante los primeros días de octubre se pagan los salarios correspondientes al trabajo realizado en septiembre. Esos haberes ya incluyen el aumento del 1,8%.

Los nuevos salarios básicos de las tres categorías de conducción quedaron establecidos de la siguiente manera:

Conductor de primera categoría: $1.095.276,83

Conductor de segunda categoría: $1.075.758,58

Conductor de tercera categoría: $1.056.220,57

A estos importes se suma, por única vez, una asignación fija no remunerativa de $18.000.

Por eso, para el trabajador que cobra durante los primeros días de octubre, el importe de referencia entre básico y suma fija queda en:

Primera categoría: $1.113.276,83

Segunda categoría: $1.093.758,58

Tercera categoría: $1.074.220,57

La verdad es que el número final del recibo puede ser diferente. Estos valores corresponden al básico y a la suma extraordinaria, pero todavía pueden incorporarse conceptos como antigüedad, viáticos, pernoctada o kilometraje, según la situación de cada trabajador.

Cuánto cobra un camionero de primera categoría

El conductor de primera categoría tiene, dentro de las tres categorías de conducción mencionadas, el salario básico más alto.

Después del aumento del 1,8% correspondiente a septiembre, el básico quedó en $1.095.276,83. Ese es el importe que se cobra durante los primeros días de octubre por el trabajo realizado durante el mes anterior.

A ese monto se agregan los $18.000 de la asignación extraordinaria establecida en el acuerdo.

Para el trabajo realizado durante octubre entra en juego el siguiente tramo de la paritaria. El aumento del 1,7% lleva el salario básico a $1.113.896,53.

Ese nuevo valor no se cobra en octubre, sino durante los primeros días de noviembre. Es una diferencia que conviene tener presente cuando se comparan las escalas salariales con lo que efectivamente aparece en el bolsillo.

El monto corresponde al básico de convenio y no contempla los adicionales que puedan formar parte de la liquidación individual.

Sueldo de un camionero de segunda categoría

En el caso de los conductores de segunda categoría, el básico correspondiente a septiembre quedó en $1.075.758,58, luego de la aplicación del aumento del 1,8%.

Ese importe se percibe durante octubre y se complementa con la suma fija no remunerativa de $18.000.

A partir del incremento del 1,7% correspondiente a octubre, el nuevo salario básico pasa a $1.094.046,48.

El trabajador cobrará ese importe durante los primeros días de noviembre, cuando se liquide el período trabajado durante octubre.

Y es que el salario básico funciona como referencia para la liquidación, pero el recibo puede incorporar otros conceptos previstos por el convenio. Por eso, dos trabajadores de la misma categoría pueden terminar cobrando montos diferentes si tienen distintas condiciones o adicionales.

Cuánto cobra un camionero de tercera categoría

Para los conductores de tercera categoría, el salario básico correspondiente a septiembre se ubicó en $1.056.220,57.

Ese haber se cobra durante los primeros días de octubre y lleva, además, la suma fija de $18.000 establecida para este tramo del acuerdo.

En octubre se aplica el nuevo aumento del 1,7%, por lo que el básico de esta categoría asciende a $1.074.176,32.

Ese valor se verá reflejado en el recibo que los trabajadores cobren a comienzos de noviembre.

Como sucede con las otras categorías, se trata del salario básico. No incluye adicionales por antigüedad, viáticos, pernoctada, kilometraje u otros conceptos que puedan corresponder.

Cuánto cobran los camioneros en noviembre y diciembre

La actualización salarial no termina con los aumentos de septiembre y octubre. El acuerdo ya establece cómo seguirá la escala durante los últimos meses de 2026.

En noviembre habrá un nuevo incremento del 1,7%, mientras que en diciembre se aplicará una suba del 1,6%.

Para el conductor de primera categoría, el salario básico llegará a:

Noviembre: $1.132.833

Diciembre: $1.150.958

En términos prácticos, el salario correspondiente a noviembre se cobrará durante los primeros días de diciembre. El básico de diciembre, en tanto, aparecerá en la liquidación que se pague a comienzos de enero de 2027. Esto permite seguir la evolución del sueldo con mayor claridad: el mes en el que se aplica cada porcentaje y el mes en que finalmente aparece en el recibo no coinciden.

Para las demás categorías también se aplicarán los porcentajes establecidos en el acuerdo sobre los salarios básicos correspondientes.

Cómo siguen los aumentos de Camioneros en 2027

La paritaria de Camioneros continúa durante el primer bimestre de 2027.

El acuerdo establece un aumento del 1,6% en enero y otro del 1,5% en febrero. Con esos últimos tramos, el salario básico de un conductor de primera categoría llegará a $1.186.909 en febrero de 2027.

El cronograma completo es el siguiente:

Septiembre 2026: 1,8%

Octubre 2026: 1,7%

Noviembre 2026: 1,7%

Diciembre 2026: 1,6%

Enero 2027: 1,6%

Febrero 2027: 1,5%

Los porcentajes se aplican de manera acumulativa sobre el salario básico que surge del tramo anterior. Por eso, aunque los porcentajes mensuales parezcan acotados cuando se los observa por separado, el resultado se acumula durante todo el período.

En total, el acuerdo contempla una recomposición del 9,9% entre septiembre de 2026 y febrero de 2027.

Bono de $1.200.000 para Camioneros

Además de los aumentos sobre los salarios básicos, los trabajadores alcanzados por el acuerdo recibirán un bono extraordinario de $1.200.000 durante 2027.

El pago se dividirá en cuatro cuotas de $300.000 cada una. La primera está prevista para enero de 2027 y las restantes se abonarán durante el año según las condiciones fijadas en el entendimiento.

Es decir que este concepto se incorpora al esquema acordado por el sindicato y las cámaras empresarias y se suma a los salarios básicos y a los demás conceptos que correspondan.

Para el trabajador, el dato relevante es que el bono no reemplaza los aumentos mensuales previstos en la paritaria. Son conceptos diferentes dentro del acuerdo.

Qué adicionales pueden cobrar los camioneros

El salario básico no necesariamente representa todo lo que aparece en el recibo de un trabajador de Camioneros. El convenio contempla adicionales vinculados con determinadas tareas y ramas de actividad.

En la rama de Caudales, por ejemplo, se estableció un adicional del 20% sobre los conceptos de viáticos y comida.

La aplicación se realizará en dos etapas. Un primer 10% corresponde desde septiembre de 2026 y el segundo 10% se aplicará desde enero de 2027.

Además, el acuerdo incorpora un premio por presentismo para los trabajadores de esta rama.

En Residuos Patológicos e Industriales Especiales, en tanto, los peones que realizan funciones como acompañantes de chofer recibirán un adicional equivalente al 8% del salario básico.

Estos conceptos ayudan a explicar por qué el monto final de un recibo puede alejarse del salario básico informado para cada categoría.

Aumentó el aporte a la obra social de Camioneros

La homologación también contempla un cambio en la contribución empresarial extraordinaria destinada a la obra social del sindicato.

El aporte mensual pasó de $25.000 a $29.000 por trabajador.

Se trata de un importe a cargo de los empleadores, por lo que no forma parte del salario básico que cobra directamente el trabajador.

La Secretaría de Trabajo estableció, además, que estos recursos deberán administrarse en cuentas separadas del patrimonio gremial.

Por otra parte, el organismo solicitó que las partes presenten los cálculos correspondientes para actualizar los topes indemnizatorios aplicables en los casos de despido.

Cuándo se cobra el aumento de Camioneros

Para entender cuándo llega cada aumento al bolsillo hay que mirar el mes trabajado y no solamente la fecha en la que se anuncia o aplica la suba.

El 1,8% correspondiente a septiembre se cobra durante los primeros días de octubre. El 1,7% de octubre se percibe durante los primeros días de noviembre.

Después ocurre lo mismo con los siguientes tramos. El aumento del 1,7% de noviembre se reflejará en diciembre, mientras que el 1,6% de diciembre llegará al recibo que se cobre en enero de 2027.

El esquema continúa con el incremento del 1,6% de enero y el 1,5% de febrero.

Así, el acuerdo homologado por la Secretaría de Trabajo deja definido el recorrido salarial de los trabajadores de Camioneros hasta el primer bimestre de 2027. El esquema combina aumentos acumulativos, una suma fija extraordinaria, un bono de $1.200.000 y adicionales específicos según la rama y las tareas realizadas.