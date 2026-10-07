Reforma Laboral: el mercado perdió 36.000 puestos y 6.905 empresas cerraron desde marzo

El primer Monitor de la Reforma Laboral del IAG relevó el cierre de empresas, la caída del empleo formal y una informalidad del 45%.

El impacto de la Reforma Laboral también puede medirse a través de la cantidad de empresas que dejaron de operar. Desde el inicio de la actual gestión gubernamental, cerraron 31.342 firmas en todo el país, según la primera edición del Monitor de la Reforma Laboral elaborado por el Instituto Argentina Grande (IAG).

El relevamiento registró además 6.905 cierres durante los cuatro meses transcurridos desde la puesta en marcha de la normativa. Solo en el último mes incluido en el análisis, el saldo negativo fue de 709 empresas.

La situación resulta particularmente adversa para las pequeñas unidades productivas. Las compañías de entre 1 y 10 trabajadores tuvieron una reducción del 6,8%, mientras que las empresas de hasta 100 empleados explicaron el 47% de los cierres.

Comercio, transporte e industria, entre los sectores más afectados

El retroceso empresarial no tuvo la misma magnitud en todas las actividades. El mayor descenso neto se concentró en:

Comercio : 8.758 empresas menos.

: 8.758 empresas menos. Transporte y almacenamiento: 6.915 menos.

6.915 menos. Industria: 4.158 menos.

El fenómeno alcanzó a 23 de las 24 jurisdicciones argentinas. De acuerdo con el Monitor, las provincias del Norte y Cuyo estuvieron entre las más afectadas. La excepción fue Neuquén, que terminó el período relevado con un saldo positivo de 72 empresas.

Salarios: cuánto poder adquisitivo perdieron

El deterioro que describe el informe también alcanza a los ingresos laborales. El salario privado registrado acumuló una pérdida real del 3,7% frente a la inflación, tomando como referencia el promedio de enero-noviembre de 2023.

El IAG calcula un retroceso mayor, del 8%, si se utiliza el IPC actualizado que, según el instituto, no fue implementado por el Gobierno a comienzos de año.

La situación es todavía más marcada en el sector público nacional: durante el mismo período, sus salarios registraron una caída real del 37,8%.

El empleo privado acumula más de un año de caída

La reducción de empresas tuvo su correlato en el mercado laboral. En los cuatro meses posteriores a la entrada en vigencia de la reforma se perdieron 36.000 empleos formales.

Pero el deterioro comenzó antes de marzo de 2026. El empleo privado registrado lleva 13 meses consecutivos de descenso y acumula una pérdida de 241.200 puestos desde noviembre de 2023, cuando comenzó la actual gestión.

Según el Monitor, la contracción alcanzó incluso a actividades que durante ese período tuvieron una dinámica favorable, como minería, petróleo e intermediación financiera.

Este diagnóstico coincide con un informe del Centro RA de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, que había advertido que los sectores que crecen no necesariamente están generando nuevos puestos de trabajo.

La informalidad llegó al 45% de los ocupados

La menor incorporación de trabajadores al empleo registrado aparece reflejada en la tasa de entrada al mercado formal, que cayó hasta el 1,6% del total de ocupados.

Al mismo tiempo, otros indicadores laborales mostraron los siguientes niveles:

Desocupación : 7,9%.

: 7,9%. Subocupación : 11,5%.

: 11,5%. Informalidad: 45%.

El porcentaje de trabajadores no registrados alcanzó así el valor más elevado de la serie histórica de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

El IAG estima que actualmente más de 6 millones de personas trabajan en la informalidad en la Argentina. Durante el último año, ese universo incorporó 348.000 trabajadores, principalmente por el crecimiento del cuentapropismo.

Qué dice el informe sobre la Reforma Laboral

La denominada "Ley de Modernización Laboral" comenzó a regir en marzo de 2026 con el objetivo oficial de impulsar la contratación registrada y favorecer la creación de empresas.

El Monitor también analizó dos de las herramientas centrales incorporadas por la normativa: la extensión de los períodos de prueba y el banco de horas.

La evaluación del IAG sobre su capacidad para estimular nuevas contrataciones fue: "El aumento de los meses de prueba y el banco de horas no parecen haber sido suficiente 'incentivo' para que el sector privado contrate bajo este nuevo esquema legal".

A cuatro meses de la entrada en vigencia de la reforma, el relevamiento presenta un escenario marcado por menos empleo formal, una fuerte reducción en la cantidad de empresas, mayor informalidad y pérdida del poder adquisitivo de los salarios.