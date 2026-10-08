Cuánta plata se puede transferir entre cuentas propias sin tener problemas con ARCA

De todas formas, ARCA aclara que si se superan esos parámetros no convierte a la transferencia en una infracción ni implica una investigación

Mover dinero de una cuenta bancaria a otra propia es una operación frecuente, especialmente entre personas que utilizan más de un banco, billeteras virtuales o diferentes instrumentos financieros. Sin embargo, cuando se trata de montos elevados, surge una duda habitual: ¿existe un límite para transferir dinero entre cuentas del mismo titular sin que la operación genere un reporte ante ARCA?

La respuesta es que los importes definidos por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) no constituyen un límite operativo para las transferencias.

Por lo tanto, es posible transferir más de $50 millones entre cuentas propias. El punto relevante no pasa por el monto de la transferencia en sí, sino por la posibilidad de demostrar el origen de los fondos si el banco, la billetera virtual u otra entidad financiera solicita información sobre la operación.

Esto significa que superar los parámetros establecidos por el organismo no convierte automáticamente una transferencia en una infracción ni implica que se vaya a iniciar una investigación fiscal.

ARCA: cuánto se puede transferir entre cuentas propias

Para octubre de 2026, el parámetro utilizado para determinadas operaciones de personas humanas es de $50 millones mensuales. En el caso de las personas jurídicas, el importe de referencia es de $30 millones.

Es importante distinguir estos valores de un límite para operar.

Por ejemplo, una persona que tiene $60 millones en una cuenta bancaria y decide pasar ese dinero a otra cuenta de su misma titularidad no está generando necesariamente un ingreso nuevo. Los fondos ya pertenecían al contribuyente y simplemente cambiaron de cuenta.

En este tipo de situaciones, el aspecto que puede resultar relevante para una entidad financiera es cómo se obtuvo originalmente ese dinero.

Por eso, frente a una eventual solicitud de información, el titular debería estar en condiciones de demostrar que cuenta con respaldo suficiente para explicar el origen de los fondos transferidos.

Qué papeles pueden servir para justificar el origen del dinero

Cuando una entidad detecta una operación de monto significativo y requiere información adicional, puede solicitar documentación respaldatoria.

El tipo de comprobante dependerá del origen de los fondos. Entre los documentos que pueden utilizarse para justificar el dinero se encuentran:

Recibos de sueldo.

Facturas emitidas.

Declaraciones juradas.

Comprobantes de operaciones de compraventa.

Documentación vinculada con inversiones.

Registros que permitan acreditar el origen de los ingresos.

También es conveniente conservar los comprobantes correspondientes a las transferencias realizadas entre cuentas propias. Esto permite reconstruir el recorrido de los fondos y demostrar que una determinada operación no representa necesariamente un ingreso nuevo, sino un movimiento entre productos que pertenecen al mismo titular.

Cuáles son los parámetros de información para octubre

Los valores que deben tenerse en cuenta durante octubre varían según el tipo de operación y el sujeto involucrado.

Para las personas humanas, los principales parámetros son:

Acreditaciones mensuales: $50 millones.

$50 millones. Saldo de las cuentas: $50 millones.

$50 millones. Extracciones de efectivo: $10 millones mensuales.

$10 millones mensuales. Depósitos a plazo: $100 millones.

$100 millones. Consumos con tarjeta de débito: $50 millones mensuales.

Para las personas jurídicas, el parámetro alcanza los $30 millones en acreditaciones, saldos y depósitos a plazo.

La diferencia es importante porque estos importes no determinan cuánto dinero puede tener o transferir una persona. Se trata de umbrales utilizados dentro de los regímenes de información.

En otras palabras, que una operación supere alguno de esos valores no significa que quede prohibida.

Qué pasa cuando el dinero se mueve desde una billetera virtual

El mismo criterio se aplica a los movimientos realizados mediante billeteras virtuales, que también se encuentran alcanzadas por regímenes de información.

En el caso de las personas humanas, se consideran como referencia los movimientos acumulados durante el período y el saldo final mensual. El parámetro establecido es de $50 millones.

Para las personas jurídicas, el monto de referencia llega a $30 millones.

Por lo tanto, una operación que supere esos importes puede formar parte de la información que la entidad debe reportar. Esto, por sí solo, no significa que exista una irregularidad en la situación fiscal del titular.

Que una operación sea informada no significa que sea sospechosa

Una de las principales diferencias que conviene tener presente es la que existe entre una operación que debe ser informada y una operación que presenta algún indicio de irregularidad.

Los bancos y las billeteras virtuales cuentan con obligaciones de información y deben reportar determinados movimientos cuando se superan los parámetros establecidos. Esa comunicación no implica automáticamente que ARCA considere irregular al contribuyente.

Por eso, una transferencia entre cuentas propias puede superar los $50 millones sin que exista, por ese solo hecho, un problema fiscal.

La clave está en que el titular pueda respaldar el origen legítimo de los fondos, especialmente cuando se trata de movimientos de montos elevados, y que conserve la documentación que permita explicar tanto la procedencia del dinero como su posterior recorrido entre sus propias cuentas.