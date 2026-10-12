Incómoda lección de Nobel de Economía a Milei: por qué estabilidad de la macro no alcanza

La distinción a dos estadounidenses reabre el debate sobre el papel del Estado para evitar recesiones. Llega cuando la actividad argentina no despega

El Premio Nobel de Economía anunciado este lunes en Estocolmo llega en un momento particularmente incómodo para el gobierno de Javier Milei.

No porque los economistas premiados hayan cuestionado el programa argentino, ni mucho menos. Más bien porque sus investigaciones ponen sobre la mesa una discusión que el equipo económico todavía no consigue resolver: ¿Alcanza con estabilizar las variables macroeconómicas para que la economía vuelva a crecer?

El reconocimiento a los estadounidenses Robert E. Hall, de Stanford, y Michael Woodford, de Columbia, por sus contribuciones a los fundamentos microeconómicos de la estabilización macroeconómica, tiene una lectura especialmente interesante para la Argentina.

El desafío para una economía aletargada

Y obliga a recordar una promesa que, por ahora, está lejos de cumplirse.

Pasaron casi seis meses desde que Luis Caputo prometió los mejores meses de la economía argentina. Y, lejos de aquella recuperación vigorosa, la actividad económica continúa mostrando señales de debilidad, mientras las consultoras privadas advierten sobre el riesgo de una recesión técnica.

El contraste entre aquella promesa y la realidad abre una discusión que excede la coyuntura.

¿Una reivindicación del keynesianismo?

Woodford es uno de los principales referentes de la nueva macroeconomía keynesiana.

Sus investigaciones muestran que los mercados no siempre se ajustan automáticamente y que las políticas monetarias pueden contribuir a reducir las fluctuaciones de la producción y el empleo.

No se trata de una reivindicación del gasto público indiscriminado. Mucho menos de una recomendación para que los gobiernos abandonen la disciplina fiscal.

La conclusión es más sofisticada: la estabilidad de precios es importante, pero las políticas económicas también deben considerar sus consecuencias sobre la actividad y el empleo.

Hall, por su parte, realizó contribuciones fundamentales para comprender las decisiones de consumo de las familias.

Uno de sus principales aportes fue demostrar que los hogares no deciden cuánto gastar exclusivamente en función de sus ingresos actuales, sino también de lo que esperan ganar en el futuro.

Ambos trabajos, desde tradiciones teóricas diferentes, permiten comprender por qué una economía puede estabilizar determinadas variables sin conseguir una recuperación inmediata.

La paradoja que enfrentan Milei y Caputo

El Gobierno sostiene que el equilibrio fiscal y la estabilidad monetaria constituyen las bases indispensables para recuperar el crecimiento.

El argumento tiene una lógica económica: sin estabilidad resulta difícil planificar inversiones de largo plazo y sostener una expansión duradera.

Pero el problema subsiste cuando esa estabilidad no consigue traducirse en una mejora de los ingresos, del consumo y del empleo de calidad.

Es justamente allí donde las investigaciones reconocidas por el Nobel aportan elementos para interpretar lo que sucede.

Una familia puede enfrentar una inflación más baja y, sin embargo, continuar restringiendo sus gastos. Si teme perder su trabajo, está endeudada o considera que sus ingresos futuros serán insuficientes, difícilmente aumente su consumo.

La desaceleración de los precios, por sí sola, no garantiza que vuelva a gastar.

Algo similar ocurre con las empresas. Una mayor previsibilidad macroeconómica puede mejorar las condiciones para invertir, pero difícilmente alcance si las perspectivas de ventas siguen deterioradas.

En la Argentina, además, aparece un problema adicional: los sectores más dinámicos, como la energía y la minería, no necesariamente generan el mismo impacto inmediato sobre el empleo que la industria, la construcción y el comercio.

La economía real sigue esperando

La discusión resulta especialmente oportuna porque las últimas estimaciones privadas mantienen encendidas las alarmas sobre la actividad.

Los relevamientos de las consultoras muestran una economía con comportamientos muy desiguales. Algunos sectores exportadores mantienen perspectivas favorables, contra lo que ocurre con buena parte de las actividades vinculadas al mercado interno, que continúan sin encontrar un impulso sostenido.

La posibilidad de que el tercer trimestre termine confirmando una recesión técnica refleja las dificultades para transformar la estabilidad financiera en crecimiento generalizado.

Y plantea otro interrogante: ¿cuánto tiempo puede sostenerse una política económica esperando que la recuperación aparezca como consecuencia natural del ordenamiento macroeconómico?

No hay una respuesta automática en los trabajos de Hall y Woodford. Pero sí deja planteadas las herramientas para entender que las expectativas, las condiciones financieras y las decisiones de los consumidores y empresarios son determinantes para el ciclo económico.

La advertencia que deja Estocolmo

Sería incorrecto afirmar que la Academia Sueca cuestionó la política económica de Milei o que los premiados proponen abandonar el equilibrio fiscal.

Tampoco puede interpretarse el Nobel como una victoria del keynesianismo tradicional sobre las corrientes liberales.

El premio destaca una síntesis fundamental: las políticas económicas no pueden evaluarse únicamente por su capacidad para estabilizar precios y ordenar las cuentas públicas. También importa cómo afectan las decisiones de consumo, inversión y empleo.

El Nobel de Economía 2026 no ofrece una receta para la Argentina. Pero sí deja una reflexión para analizar la estrategia oficial: una economía puede estar más ordenada en sus números y seguir sin encontrar el camino del crecimiento de largo plazo.