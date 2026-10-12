El alfajor Rasta llega a Estados Unidos y busca expandirse con un nuevo formato

La marca nació en 2022 como un emprendimiento y ahorros propios y ahora se está expandiendo a los Estados Unidos. Cuál es su actualidad

El alfajor Rasta empezó como un emprendimiento de dos excompañeros de trabajo y, en apenas cuatro años, logró instalarse entre las marcas de mayor rotación en los kioscos argentinos. Ahora, buscan dar otro paso para el negocio: ampliar las exportaciones y convertir un producto tradicionalmente asociado al consumo local en una golosina que también gane espacio en el mercado estadounidense.

La expansión internacional comenzó en 2025, con Florida como primer punto de apoyo. Desde allí, la marca busca ampliar su alcance y llegar a consumidores que no necesariamente conocen el alfajor argentino. El desafío consiste en superar el público de compatriotas que viven en el exterior y conquistar a compradores estadounidenses.

Para eso, la empresa empezó a adaptar su propuesta. Una de las novedades son los Mini Rasta, una presentación de seis alfajores más pequeños, envueltos individualmente. El formato apunta a facilitar el consumo por porción y a acercarse a los hábitos de compra del mercado norteamericano.

De los ahorros propios a una capacidad de 12 millones de alfajores

Rasta salió al mercado en agosto de 2022, después de varios meses de pruebas para definir la receta, el packaging y la identidad comercial. Sus fundadores, Marcelo Pera y José Alfonso, se conocían de su etapa laboral en el área de ventas de Brahma Argentina durante los años 2000. Tiempo después, decidieron emprender juntos con una idea concreta: desarrollar un alfajor que se destacara por su sabor y su abundante relleno.

La primera inversión salió de sus propios ahorros. En lugar de endeudarse para montar una estructura industrial, comenzaron con producción tercerizada y partidas pequeñas. Los ingresos de las primeras ventas se reinvertían en materias primas y nuevos lotes para responder a los pedidos.

Cómo se convirtió en uno de los alfajores más buscados

El crecimiento de Rasta fue rápido. En 2023 ya aparecía entre las marcas destacadas en relevamientos de kiosqueros y, en mayo de 2024, un sondeo de Infokioscos lo ubicó en el tercer puesto de los alfajores más vendidos. En 2025, ese mismo relevamiento lo colocó en el primer lugar, según una encuesta realizada entre más de 1.000 comerciantes de todo el país.

En el relevamiento de 2026, en cambio, Rasta quedó en el tercer puesto, detrás de Guaymallén y Fantoche. Se trata de una encuesta sobre rotación en los kioscos, no de una medición integral de las ventas de toda la categoría, pero sirve para dimensionar la velocidad con la que la marca consiguió hacerse un lugar entre los productos más elegidos.

Resultó importante la ampliación de los canales comerciales. A las cadenas de kioscos que acompañaron los primeros pasos, como Open 25 y 365, se sumaron distribuidores y comercios de otros rubros. La estrategia incluyó puntos de venta menos tradicionales para un alfajor, como vinotecas, barberías y hamburgueserías.

El salto de la demanda se hizo evidente a comienzos de 2024, cuando los pedidos empezaron a superar la capacidad de elaboración y entrega de la empresa.

Para responder, Rasta amplió su esquema productivo mediante una red de plantas elaboradoras. La compañía aporta las materias primas, define los parámetros de fabricación y supervisa los procesos para mantener la uniformidad del producto. Con ese modelo, la capacidad puede llegar a 12 millones de unidades por mes, aunque el volumen efectivo depende de los pedidos y de la estacionalidad.