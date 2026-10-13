El nuevo arreglo en el sector establece subas escalonadas, recomposición de haberes y mejoras en condiciones laborales para los empleados

Los empleados de seguridad privada comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 507/07 tienen en octubre de 2026 nuevos salarios, de acuerdo con el acuerdo paritario firmado entre la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) y la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI).

El entendimiento establece aumentos en los salarios básicos entre julio y diciembre, además de una suma no remunerativa, actualización del presentismo, viáticos y otros adicionales. El acuerdo fue homologado por la Disposición 897/2026 de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, dictada el 17 de julio de 2026.

Cuánto cobra un empleado de seguridad privada en octubre de 2026

En octubre, el salario básico del Vigilador General es de $1.053.200. La escala oficial contempla además $180.000 de presentismo, $534.000 en concepto de viáticos y $60.000 de suma no remunerativa.

De esta manera, el total conformado para un Vigilador General llega a $1.827.200. El importe surge de la escala salarial incluida en el acuerdo.

Los salarios básicos de octubre para las distintas categorías son:

Vigilador General: $1.053.200

Vigilador Bombero: $1.123.000

Administrativo: $1.155.100

Vigilador Principal: $1.191.000

Verificación de Eventos: $1.123.000

Operador de Monitoreo: $1.123.000

Guía Técnico: $1.155.100

Instalador de Sistemas Electrónicos: $1.191.000

Controlador de Admisión y Permanencia General: $1.053.200

Estos son valores de la escala de convenio. El monto que finalmente percibe cada trabajador puede variar según la jornada, descuentos, antigüedad, horas extras y otros conceptos que correspondan.

Cuánto aumentó el sueldo de seguridad privada en octubre

El acuerdo establece una actualización mensual de los salarios básicos durante el segundo semestre de 2026.

Para el Vigilador General, el básico pasó de $1.037.600 en septiembre a $1.053.200 en octubre, una suba de aproximadamente 1,5%.

La evolución de las principales categorías fue:

Vigilador Bombero, Verificación de Eventos y Operador de Monitoreo: de $1.105.700 a $1.123.000

Administrativo y Guía Técnico: de $1.137.100 a $1.155.100

Vigilador Principal e Instalador de Sistemas Electrónicos: de $1.172.100 a $1.191.000

Controlador de Admisión y Permanencia General: de $1.037.600 a $1.053.200

Cómo queda la escala salarial de seguridad privada hasta diciembre

El acuerdo dejó establecidos los salarios básicos de convenio para cada mes hasta diciembre de 2026. Para el Vigilador General, la evolución es la siguiente:

Septiembre: $1.037.600

Octubre: $1.053.200

Noviembre: $1.069.000

Diciembre: $1.085.000

Para las demás categorías, los básicos de octubre, noviembre y diciembre quedan de esta manera:

Vigilador Bombero, Verificación de Eventos y Operador de Monitoreo: $1.123.000, $1.140.500 y $1.159.500

Administrativo: $1.155.100, $1.173.400 y $1.194.000

Vigilador Principal: $1.191.000, $1.210.200 y $1.232.300

Guía Técnico: $1.155.100, $1.173.400 y $1.193.900

Instalador de Sistemas Electrónicos: $1.191.000, $1.210.200 y $1.232.300

Controlador de Admisión y Permanencia General: $1.053.200, $1.069.000 y $1.085.000

Qué suma no remunerativa cobran los empleados de seguridad privada

La paritaria también estableció una suma no remunerativa mensual, igual para todas las categorías, durante el período julio-diciembre.

Los importes son:

Julio: $20.000

Agosto: $30.000

Septiembre: $50.000

Octubre: $60.000

Noviembre: $70.000

Diciembre: $120.000

Las sumas se extinguen con el pago de cada período, excepto la correspondiente a diciembre, que se incorporará a los salarios básicos de convenio a partir del 1° de enero de 2027.

Mientras mantengan el carácter de no remunerativas, no se computan para el cálculo del aguinaldo, vacaciones, horas extraordinarias ni de la indemnización prevista en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Tampoco generan equivalentes sobre los adicionales previstos en el convenio, como presentismo, antigüedad, nocturnidad, adicional aeroportuario u otros.

El acuerdo establece, además, que estas sumas tienen carácter de gratificación extraordinaria y que se encuentran exceptuadas de determinados aportes y contribuciones, aunque contempla los aportes sindicales y de obra social a cargo del trabajador y las contribuciones patronales al Sistema Nacional de Obras Sociales.

Cuánto se cobra por viáticos en octubre

El viático previsto para los trabajadores de seguridad privada es de $21.360 por cada día efectivamente trabajado durante octubre y tiene carácter no remunerativo.

Para noviembre y diciembre, el importe asciende a $21.800 por día.

En las escalas salariales del acuerdo, el importe mensual computado por viáticos es de $534.000 en octubre y de $545.000 en noviembre y diciembre. La cifra mensual surge de la cantidad de días considerada en la escala oficial.

Qué adicionales cobran los empleados de seguridad privada

El acuerdo también actualizó otros adicionales contemplados en el CCT 507/07.

El adicional aeroportuario queda establecido en:

Julio: $135.660

Agosto: $138.200

Septiembre: $140.600

Octubre: $142.700

Noviembre: $144.900

Diciembre: $147.000

Para los trabajadores alcanzados por el adicional Neuquén, los valores son $81.200 en octubre, $82.400 en noviembre y $83.600 en diciembre.

También se estableció un adicional vacacional remunerativo, fijo, transitorio y extraordinario de $21.360 por cada día de vacaciones gozadas durante octubre, con un máximo de 21 días. Desde noviembre, el importe será de $21.800 por día.

Qué descuento tienen los empleados de seguridad por el aporte solidario del 2%

El acuerdo establece un aporte solidario del 2% del salario básico de convenio para los trabajadores comprendidos en el CCT 507/07.

El cálculo se realiza exclusivamente sobre el salario básico correspondiente a la categoría, sin incluir adicionales. Las empresas actúan como agentes de retención y deben depositar los importes a la UPSRA. El aporte comienza a devengarse una vez homologado el acuerdo y tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.

En octubre, el 2% representa:

Vigilador General: $21.064

Vigilador Bombero, Verificación de Eventos y Operador de Monitoreo: $22.460

Administrativo y Guía Técnico: $23.102

Vigilador Principal e Instalador de Sistemas Electrónicos: $23.820

Controlador de Admisión y Permanencia General: $21.064

El aporte se calcula sobre el básico de cada categoría, con exclusión de cualquier adicional.

Cuánto cobra un empleado de seguridad privada en diciembre de 2026

En diciembre, el básico del Vigilador General llegará a $1.085.000. Con $180.000 de presentismo, $545.000 de viáticos y $120.000 de suma no remunerativa, el total conformado será de $1.930.000.

Para las restantes categorías, los totales conformados de diciembre serán:

Vigilador Bombero: $2.019.600

Administrativo: $2.062.000

Vigilador Principal: $2.108.000

Verificación de Eventos: $2.019.600

Operador de Monitoreo: $2.019.600

Guía Técnico: $2.061.900

Instalador de Sistemas Electrónicos: $2.108.000

Controlador de Admisión y Permanencia General: $1.930.000

Los importes corresponden a la escala salarial acordada entre UPSRA y CAESI. El monto neto que recibe cada trabajador puede ser diferente según los descuentos, la jornada y los adicionales que correspondan en cada caso.

El acuerdo tiene vigencia salarial entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de 2026 y forma parte del Anexo "X" del CCT 507/07 una vez homologado.