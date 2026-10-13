Trabajadores de Uber y Rappi lanzan plan de lucha regional por derechos laborales

En tiempos donde se registra un marcado crecimiento de la actividad laboral a través de las aplicaciones, la conducción de la Red Latinoamericana de Trabajadores de Plataformas de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) inició una nueva etapa de su plan de lucha regional para reclamar a los gobiernos la ratificación del Convenio 193 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), considerado "una herramienta fundamental para garantizar un piso de derechos laborales en el sector", señalaron.

A través de una intensa campaña en las redes, la organización gremial detalló que la Primera Jornada de Lucha Regional comenzó este lunes y terminará el viernes, con un cierre previsto para el 19 y 20 en la Ciudad de México, donde representantes de las organizaciones sindicales entregarán un petitorio a las autoridades del Poder Ejecutivo, con el propósito de solicitar la ratificación del proyecto de ley para trabajadores de apps.

Las medidas de fuerza se traducirán en movilizaciones y campañas de visualización de las demandas, llegando a quites de colaboración y paralización de las tareas, en acciones que podrían aplicarse en cada uno de los países en el conjunto de la región.

Cuáles son las demandas de los sindicatos

La Red -con representación en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Panamá y Uruguay- lleva tres años trabajando en defensa de los derechos de los trabajadores de plataformas vinculadas al transporte, pero sin dejar de lado otras actividades como traslado de alimentos y bebidas y paquetería en general. En un documento, criticó las políticas neoliberales implementadas en la región, al tiempo que, señaló que el discurso de "sos tu propio jefe" encubre "situaciones de precarización y explotación laboral".

Los sindicatos de la región reclaman:

Reconocimiento de la relación de dependencia

Transparencia de los algoritmos

Identificación de las plataformas como empresas digitales de transporte

Reconocimiento de los tiempos de conexión como tiempo trabajado

como tiempo trabajado Participación de los trabajadores en las ganancias generadas por sus datos

Asimismo, apuntaron que la información producida mediante las aplicaciones constituye una parte central del negocio de estas compañías, exigiendo que los trabajadores también participen de esos beneficios económicos, como detallaron en el último punto.

Qué gremios se suman al plan de lucha contra la precarización

Una de las referentes de la región, la secretaria General del Sindicato de Choferes Particulares, Andrea Aranda, planteó que "se está consolidando la uberización de la economía, como una Cuarta Revolución Industrial, cuando en realidad representa un nuevo avance del capital concentrado para profundizar la precarización y debilitar el trabajo decente", advirtiendo que "los avances tecnológicos, en lugar de mejorar la calidad de vida del trabajador, la está empeorando".

Desde la Red Latinoamericana de Trabajadores de Plataformas consideraron que "la justicia social constituye un principio fundamental de los derechos humanos y laborales" y solicitaron garantías acordes con los preceptos de la OIT, el Derecho Internacional y el Corpus Iuris Interamericano, por lo que ratificaron que continuarán impulsando medidas de lucha para conseguir avances concretos. Sostuvieron que "la historia no nos encontrará sentados sino movilizados en un verdadero plan de lucha regional".

Las protestas cuentan con el respaldo de dirigentes sindicales de ocho países. Por Argentina, firmaron por la Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios (ASIMM) Marcelo Pariente, (secretario General) y Gonzalo Ottaviano; Choferes Particulares, Aranda y Luis D Angelo (secretario Adjunto); y Emiliano Quiroz, integrante de la Coordinación de Trabajadores de la Economía de las Plataformas de Choferes Particulares.

Por otros países adhirieron Andrés Palermo, secretario General de SINUREP (Uruguay); Jhonniell Colina, secretario General de UNIDAPP (Colombia); Raquel Nascimento, secretaria General de SEAMBAPE, Carina Mineia dos Santos Trindade, presidenta de SIMTRAPLIRS (Brasil), Sergio Guerrero, secretario General de UNTA y Pedro Guerra González, secretario del Interior de esa organización, ambos de México; Fabian Costanzo, secretario General de SINCAPP, Segundo Olivares, presidente del Sindicato Greco App Valparaíso; Michel Álvarez, dirigente de SINCAPP; y Felipe Labra, coordinador adjunto del mismo sindicato (todos de Chile), Paulo Mendez, secretario General de OSCPA (Perú), y José Gabriel Lezcano, secretario General de UNCOPLADIS (Panamá).