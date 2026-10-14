En licitaciones previas, el Tesoro se había resignado a emitir deuda de corto plazo, en un marco de tasas altas. Ahora vuelve a despejar el panorama

Para Luis Caputo, la licitación del Tesoro de este miércoles tuvo un sabor a revancha: no solamente hubo una demanda muy alta por los bonos de deuda, sino que además el 59% de las colocaciones se hicieron en títulos que vencen después de las elecciones.

Era algo que, hasta hace dos semanas, parecía imposible, dado que las señales del sistema bancario eran que había un sobre stock de títulos de mediano y largo plazo, lo que había llevado a una fuerte caída de la cotización en el mercado secundario. En otras palabras, los bancos sólo estarían dispuestos a tomar esos bonos a cambio de una tasa de interés muy elevada, que el gobierno no estaba dispuesto a pagar.

De hecho, el mes pasado el "menú" del Tesoro se había centrado en papeles de corto plazo, algo que el secretario de Finanzas, Federico Furiase, justificaba así: "La idea de la licitación fue seguir con la estrategia de títulos cortos, un título por curva, y reaperturas, para que vayan ganando liquidez. Vemos que las tasas de interés están todavía muy altas en el tramo largo de la curva".

Para el funcionario, el empinamiento de las tasas obedecía a la influencia del contexto internacional, después de la suba dispuesta por la Reserva Federal estadounidense. Y también admitía que había un cambio en la actitud de los bancos, por una cuestión de "posición técnica", que llevaba a las entidades a disminuir su exposición a deuda de largo plazo.

Pero el argumento oficial no generaba consensos. Varios economistas señalaron que la deuda en pesos sufría el contagio de los títulos de deuda en dólares. Tuvo particular repercusión un informe de la consultora 1816, que sostenía que la caída en la cotización de los bonos de deuda argentina dolarizada obedecía, más bien, a las dudas sobre si el gran flujo de divisas de los últimos meses podría tener continuidad. Sobre todo, si se tiene en cuenta que entre empresas privadas y gobiernos provinciales han emitido títulos por u$s17.200 millones en menos de un año.

En apenas dos semanas, el clima del mercado cambió, al punto que el Banco Central casi cuadruplicó su ritmo de compras diarias de divisas. Y el mercado de pesos da señales de liquidez, como lo demuestra el hecho de que los inversores hayan ofrecido un 30% más -$2,9 billones- que el volumen que efectivamente tomó el Tesoro.

Mejor plazo y tasas más bajas para la licitación de Caputo

El "menú" que el Tesoro había presentado para esta nueva licitación se componía de cuatro bonos, de los cuales sólo uno tenía un vencimiento de corto plazo: una Lecap -letra de capitalización con renta fija- que devuelve el capital en enero 2027. Se colocaron $2,7 billones -un 41% del total- a una tasa efectiva mensual de 2,04%, lo que implica una leve reducción respecto de la tasa que se había convalidado en la licitación anterior.

Y el dato sorprendente, y que el gobierno festeja, es haber retomado la estrategia de "extender duration", que implica patear vencimientos para después del 2027, lo cual ayudará a alivianar el calendario de pagos de deuda en pesos durante los meses previos a la elección presidencial.

La "duration" promedio de la de la cartera emitida en esta nueva licitación es de 1,57 años, mientras que en las últimas el plazo era de unos pocos meses.

Así lo describe el asesor financiero Nau Bernues: "Se vuelven a alargar plazos en una licitación con un muy buen resultado para el Tesoro. Si querías estacionar los pesos a tres o cuatro meses a tasa fija, en esta licitación ese tramo tuvo solo una opción. Ahora, para los pesos largos, el mercado parece que acepta tomar ese riesgo siempre que vengan con algún ajuste atrás. El dual TAMAR/dólar-linked es un dato que llama la atención. Salió con una TIREA dólar-linked de 4,35%. En septiembre el D30N6 había salido entre 7,38% y 7,42%. La cobertura cambiaria le sale más barata al Tesoro que hace un mes, y la demanda siguió".

Y también destacó el hecho de que la cobertura contra el dólar paga ahora menos que hace un mes. "Al Tesoro le salió una licitación cómoda. Cubrió los vencimientos con margen, corrió plazos y está pagando menos por la cobertura cambiaria", sintetiza Bernues.

En la misma línea, Belisario Alvarez de Toledo, directivo de la firma inversora Grit, sostiene que el resultado de la licitación fue el mejor posible en las actuales condiciones de tasas altas del mercado internacional. "Las condiciones de liquidez se deberían mantener exigentes y el tipo de cambio tranquilo, premiando a los que acumulen deuda larga en pesos fondeados con dólares (es lo que necesitamos), pero no tanto los que financian las posiciones con deuda en pesos", apuntó el analista.