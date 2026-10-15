Paro de 24 en clínicas y sanatorios privados por falta de acuerdo salarial

El gremio que lidera Héctor Daer convocó a una huelga por 24 horas en todo el país. Críticas a los empresarios. ¿Dictan la conciliación obligatoria?

nte un nuevo fracaso de las negociaciones salariales, el consejo directivo de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) dispuso un paro nacional por 24 horas para el martes 20 de este mes, afectando la atención en clínicas, sanatorios, geriátricos, neuropsiquiátricos, centros de diagnóstico, análisis clínicos, consultorios y otros sin internación.

Desde la organización gremial que lidera Héctor Daer apuntaron contra la posición de las cámaras empresarias de la actividad, señalando que "la paritaria venció hace 45 días sin ningún tipo de mejora salarial" para los trabajadores de la actividad. Voceros de las cámaras empresariales apuntaron a la crisis que atraviesa el sector, producto de los aumentos de los costos médicos como así también de los servicios, insumos y, justamente, salarios y aportes patronales.

Duras críticas de la FATSA a las cámaras empresariales

Al respecto, los dirigentes de FATSA criticaron la postura de las patronales, acusándolas de "aceptar" la política de ajuste del gobierno y de "pretender trasladar sus consecuencias a los salarios de los trabajadores". Manifestaron que "no vamos a aceptar más postergaciones", al tiempo que marcaron el contraste entre la actividad de los establecimientos sanitarios y la situación económica de sus empleados, indicando que "los establecimientos están llenos y los bolsillos de los trabajadores vacíos".

Agregaron que mientras suben los costos de los servicios, el transporte y el combustible, los aumentos salariales continúan demorados, alertaron que "hay mayores exigencias laborales, reducción de las dotaciones de personal y un incremento de la presión sobre quienes sostienen la atención de los pacientes".

La federación exige una urgente recomposición de los ingresos del personal nucleado en los siguientes convenios colectivos en las tratativas con los representantes de ADECRA, CONFECLISA y otras entidades:

122/75 (clínicas, sanatorios, geriátricos y neuropsiquiátricos)

(clínicas, sanatorios, geriátricos y neuropsiquiátricos) 108/75 (centros de diagnóstico, análisis clínicos, consultorios y otros sin internación)

(centros de diagnóstico, análisis clínicos, consultorios y otros sin internación) 103/75 (hospitales privados)

Para el gremio, "sin salarios no hay salud"

La conducción de la FATSA rechazó que los empleados deban asumir las consecuencias de las negociaciones entre los prestadores de salud y los organismos financiadores, advirtiendo que "ni la administración de los contratos con el PAMI, ni las negociaciones con las prepagas o las obras sociales provinciales son nuestra responsabilidad".

Los sindicatos de base nucleados en FATSA habían manifestado su malestar por la demora en la negociación salarial y reclamado una respuesta de las cámaras empresariales, por lo que respaldaron la huelga nacional prevista para la semana próxima. Bajo la consigna "¡Basta de postergar nuestros salarios!", también avisaron que ya habían transcurrido 45 días desde el vencimiento de la escala salarial sin que se alcanzara un nuevo acuerdo.

En la secretaría de Trabajo que encabeza Julio Cordero tomaron nota del anuncio de la medida de fuerza y no se descarta que este jueves dicte la conciliación obligatoria, exhortando a la organización gremial a levantar el cese de tareas y que se retomen las negociaciones entre las partes. Tampoco se descarta que la cartera laboral imponga al gremio a aplicar la esencialidad en la actividad, tal como marca la nueva Ley de Modernización Laboral.

En tanto, desde los sindicatos insisten: "Exigimos el salario que nos corresponde. No más excusas. No más postergaciones"; cerrando con el slogan de la FATSA que dice: "Sin salario no hay salud".