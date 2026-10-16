El organismo también recortó su proyección de crecimiento para el país al 2,1% en 2026, aunque prevé una recuperación al 3,5% en 2027

El Fondo Monetario Internacional (FMI) pidió a los países de América Latina preservar los avances en la reducción de los subsidios energéticos y mencionó a la Argentina entre las economías que avanzaron en esa dirección.

Al mismo tiempo, el organismo redujo su proyección de crecimiento para el país al 2,1% en 2026, aunque prevé una recuperación al 3,5% en 2027.

El planteo sobre los subsidios forma parte del informe Perspectivas Económicas para el Hemisferio Occidental, presentado durante la Asamblea Anual del FMI en Bangkok, Tailandia. El documento advierte que las medidas generalizadas para amortiguar el aumento de los precios internacionales de la energía pueden distorsionar el funcionamiento de los mercados y desalentar el ahorro energético.

"Debe preservarse el difícilmente logrado avance alcanzado en varios países, incluidos Argentina, Bolivia y Ecuador, en cuanto a la reducción o eliminación de los subsidios a la energía", sostuvo el organismo.

Qué dijo el FMI sobre los subsidios energéticos

El Fondo señaló que durante 2026 numerosos gobiernos implementaron medidas para reducir el impacto del encarecimiento de la energía sobre los hogares y las empresas. Entre ellas, mencionó:

Los subsidios a los combustibles

Las reducciones impositivas

Las garantías crediticias

Otras intervenciones estatales

Si bien reconoció que estas herramientas brindaron alivio inmediato, advirtió sobre sus efectos cuando se aplican de manera generalizada.

"Si bien estas medidas brindaron un alivio inmediato, las intervenciones no focalizadas generaron distorsiones y anularon señales de precios que, de otro modo, habrían reducido la demanda de energía", indicó el informe.

Por ese motivo, el organismo recomendó revisar los mecanismos de asistencia para mejorar su eficacia y preservar los avances en la reducción de las ayudas estatales. En el caso argentino, la disminución de los subsidios energéticos forma parte de la política fiscal del Gobierno de Javier Milei.

El FMI también advirtió que el aumento de los precios internacionales del petróleo y los alimentos interrumpió el proceso de desaceleración de la inflación que se había observado en buena parte del hemisferio durante 2025 y parte de 2026.

En ese contexto, destacó las medidas adoptadas por la Argentina, Bolivia y Ecuador para reducir los subsidios y permitir que los precios internos reflejen en mayor medida los valores internacionales.

El FMI recortó la proyección de crecimiento para la Argentina

En la presentación del informe regional, Nigel Chalk, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, explicó los motivos de la revisión a la baja de las perspectivas de crecimiento de la economía argentina.

El organismo ahora estima que el Producto Bruto Interno (PBI) crecerá 2,1% en 2026, frente al 3,5% que proyectaba en abril. La estimación para 2027 también se redujo: pasó del 4% al 3,5%.

"En Argentina los datos registrados en lo que va del año han sido más débiles de lo que esperábamos al momento de publicar nuestro informe en abril", señaló Chalk. No obstante, sostuvo que el organismo prevé una recuperación de la actividad a medida que la demanda se recomponga gradualmente.

El funcionario atribuyó el cambio en las previsiones, principalmente, a una demanda interna inferior a la esperada y a condiciones de financiamiento más restrictivas. "Había algunos factores idiosincráticos, como la menor demanda interna y condiciones de financiamiento más estrictas, que hicieron que cambiara nuestra perspectiva", explicó.

Chalk también reconoció las dificultades del proceso de estabilización económica. "Ese proceso de ajuste nunca es fácil", afirmó, aunque reiteró que el FMI espera una aceleración del crecimiento durante los próximos meses y a lo largo de 2027.

Según las proyecciones difundidas por el organismo, la Argentina crecería por encima del promedio de América del Sur en 2026, aunque las estimaciones regionales varían según el ámbito geográfico considerado.

Deuda, reservas y financiamiento: las observaciones del Fondo

Chalk también se refirió a la evolución de las cuentas públicas y destacó que la Argentina se encuentra entre los pocos países de América Latina donde está disminuyendo la relación entre la deuda pública y el PBI.

"Está bajando con bastante rapidez. También hemos visto mejoras en el marco monetario y en el marco de divisas", señaló.

Por su parte, Luis Cubeddu, responsable de la División de Supervisión Multilateral del FMI, puso el foco en la necesidad de que la recuperación económica se traduzca en una mayor creación de empleo y en mejores condiciones de financiamiento para las empresas y las familias.

"Con las autoridades argentinas entendemos la importancia de distribuir las ganancias para que haya mayor creación de empleo y mayor crecimiento", afirmó.

En ese sentido, consideró que profundizar los mercados de capitales es clave para ampliar las alternativas de financiamiento. También destacó los avances en el desarrollo de instrumentos como los mercados hipotecarios.

Cubeddu, además, planteó la necesidad de mejorar la flexibilidad del mercado laboral y vinculó esa posibilidad con los cambios introducidos durante este año.

"Es importante también mejorar la flexibilidad de los mercados laborales. Hubo una reforma importante del sector laboral este año y creo que eso va a facilitar la creación de empleo", sostuvo.

En materia financiera, el funcionario afirmó que la Argentina cuenta con un programa que permitiría atender sus obligaciones de este año y del próximo. También destacó la aceleración de las compras de reservas por parte del Banco Central.

Las declaraciones se produjeron mientras los equipos técnicos del FMI y las autoridades argentinas continúan trabajando para completar la tercera revisión del programa vigente. Su aprobación habilitaría un desembolso de aproximadamente u$s869 millones.

Caputo habló de los shocks internacionales y la deuda con el FMI

El ministro de Economía, Luis Caputo, participó en Bangkok de un panel junto con su par de Grecia, Kyriakos Pierrakakis, y la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, entre otros participantes.

Durante el encuentro, Caputo señaló que los shocks externos, como el aumento del precio del petróleo, se extendieron más de lo previsto inicialmente.

Georgieva, por su parte, destacó la importancia del orden fiscal para sostener el crecimiento económico en el contexto internacional actual. "Es la condición necesaria para lograr crecimiento", afirmó.

La titular del Fondo también hizo referencia a la posibilidad de que la Argentina cancele anticipadamente su deuda con el organismo, al recordar que Grecia había terminado de pagar sus compromisos antes de lo previsto.

Al dirigirse a Caputo, Georgieva expresó su expectativa de que la Argentina siga ese camino. El ministro respondió entre risas: "Te vas a sorprender, ya está sucediendo".

Por ahora, el FMI mantiene su expectativa de una recuperación gradual de la economía argentina en 2027, al tiempo que recomienda sostener la reducción de los subsidios energéticos, fortalecer las reservas y mejorar las condiciones para la inversión y la creación de empleo.