Cuatro viviendas provenientes de sucesiones serán ofrecidas en subasta virtual, con bases atractivas y destino solidario para la recaudación

El Banco Ciudad realizará el viernes 30 de octubre una subasta online de cuatro inmuebles provenientes de herencias vacantes, ubicados en Liniers, Palermo, Monserrat y Recoleta. Los precios de base van desde u$s14.840,39 por un monoambiente de 18,24 metros cuadrados hasta u$s97.150 por un departamento de tres ambientes. Para participar, los interesados deberán registrarse previamente, presentar una garantía y cumplir con los plazos establecidos para cada lote.

Los remates comenzarán a las 10 y se realizarán a través de la plataforma de Subastas Online del Banco Ciudad, por cuenta y orden de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. La oferta incluye un terreno con construcción y tres departamentos.

El dinero obtenido por las ventas se destina, por disposición legal, al Fondo Educativo Permanente de la Ciudad de Buenos Aires.

Qué son las herencias vacantes y por qué se subastan las propiedades

Las herencias vacantes son sucesiones en las que no existen herederos que acepten la herencia o en las que el fallecido no dispuso de la totalidad de sus bienes mediante legados. En estos casos, los bienes que integran el patrimonio sucesorio pueden ser administrados y liquidados conforme al procedimiento legal correspondiente.

En la Ciudad de Buenos Aires, la Procuración General interviene en las sucesiones declaradas vacantes y los inmuebles que las integran deben venderse mediante remates públicos a través del Banco Ciudad.

El producido de esas ventas se incorpora al Fondo Educativo Permanente, de acuerdo con la normativa porteña. Por eso, la subasta de octubre comprende propiedades que forman parte de sucesiones vacantes y no de una venta inmobiliaria convencional entre particulares.

Las cuatro propiedades que salen a remate

Los inmuebles se ofrecerán en horarios escalonados. Las bases están expresadas en dólares y cada lote requiere una garantía equivalente al 3% del precio inicial.

1. Monserrat: un monoambiente desde u$s14.840,39

Es la propiedad con la base más baja de la convocatoria. Está ubicada en Venezuela 468/470/472/474, piso 1, departamento 37, y tiene una superficie total de 18,24 metros cuadrados, integrada por 15,50 metros cuadrados cubiertos y 2,74 metros cuadrados descubiertos.

Base: u$s14.840,39.

Depósito en garantía: aproximadamente u$s445.

Horario de inicio: 11.30.

Exhibición: 20 de octubre, de 9 a 12.

2. Palermo: un departamento de dos ambientes por u$s51.590

La segunda propiedad es un departamento ubicado en Santos Dumont 2457/59, piso 4, departamento D, unidad funcional 33, en Palermo.

La unidad tiene 36,97 metros cuadrados cubiertos.

Base: u$s51.590.

Depósito en garantía: aproximadamente u$s1.547.

Horario de inicio: 10.45.

Exhibición: 19 de octubre, de 9 a 12.

3. Liniers: un terreno con construcción desde u$s87.100

El lote está situado en Esteves Sagui 121, en Liniers, y cuenta con una superficie de terreno de 220 metros cuadrados.

A diferencia de los departamentos, este inmueble no tendrá exhibición previa informada en la convocatoria.

Base: u$s87.100.

Depósito en garantía: u$s2.613.

Horario de inicio: 10.

4. Recoleta: un departamento de tres ambientes por u$s97.150

La propiedad con la base más alta se encuentra en Tomás Manuel de Anchorena 924/30/32/34, piso 12, departamento C, unidad funcional 32, en Recoleta.

Tiene una superficie cubierta de 66,40 metros cuadrados y un balcón de 4,20 metros cuadrados, con una superficie total de 70,60 metros cuadrados.

Base: u$s97.150.

Depósito en garantía: u$s2.914.

Horario de inicio: 12.15.

Exhibición: 21 de octubre, de 9 a 12.

Las bases y los horarios corresponden a la convocatoria publicada para el 30 de octubre. Los interesados deben consultar las fichas de cada lote para verificar sus características y las condiciones particulares de venta.

Cómo participar de las subastas online del Banco Ciudad

La participación requiere completar una inscripción previa y constituir una garantía de oferta. El procedimiento se realiza de manera digital, pero los interesados deben respetar los plazos y las condiciones de pago establecidos en la convocatoria.

La inscripción debe realizarse con una anticipación mínima de 48 horas hábiles respecto del inicio de cada subasta. Para esta convocatoria, la plataforma informa los siguientes cierres de inscripción para el miércoles 28 de octubre:

Terreno en Liniers: hasta las 13

Departamento en Palermo: hasta las 13.45

Monoambiente en Monserrat: hasta las 14.30

Departamento en Recoleta: hasta las 15.15

Conviene verificar el horario de cierre directamente en la ficha de cada lote antes de iniciar el trámite.

1. Registrarse en la plataforma

El primer paso consiste en ingresar al sitio de Subastas Online del Banco Ciudad y crear una cuenta o iniciar sesión.

Luego, hay que buscar la subasta correspondiente a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, seleccionar el inmueble de interés y completar los datos solicitados para suscribirse al remate.

2. Constituir el depósito en garantía

Para poder ofertar, cada participante debe acreditar una garantía equivalente al 3% del valor base del inmueble elegido.

Las condiciones establecen que el depósito puede realizarse en pesos, según la cotización del dólar billete tipo vendedor del Banco de la Nación Argentina vigente al cierre del día hábil anterior a su constitución, o en dólares estadounidenses, dentro del plazo previsto para esa modalidad.

El depósito en pesos debe efectuarse mediante transferencia bancaria desde una cuenta cuya titularidad corresponda a la misma persona física o jurídica que participa. No se admiten transferencias provenientes de cuentas de terceros.

Una vez realizada la transferencia, se debe adjuntar el comprobante en la plataforma al completar la inscripción. El monto exacto y las instrucciones deben verificarse en las condiciones oficiales de venta.

3. Presentar ofertas durante el remate

Una vez habilitada la participación, los usuarios podrán intervenir en la puja digital del lote al que se hayan suscripto.

Cada propiedad tiene su propio horario de inicio y un período de subasta establecido en la plataforma. Por eso, es importante identificar el lote correcto y consultar su ficha para conocer el horario de cierre y las reglas aplicables a las ofertas.

La base es el precio inicial de la subasta: si hay competencia entre interesados, el valor final puede superar ese importe. Además, la venta queda sujeta a la aprobación de la entidad vendedora, por lo que ganar la puja no equivale, por sí solo, a tener la compraventa definitivamente aprobada.

Qué gastos debe afrontar quien gana la subasta

El depósito en garantía no es el único desembolso que debe contemplarse al participar. Las condiciones de esta convocatoria establecen una seña del 10% y una comisión del 3% más IVA.

Quien resulte preadjudicatario deberá integrar la seña y la comisión, junto con el IVA correspondiente a esta última, dentro de los dos días hábiles posteriores a la notificación electrónica. El pago debe realizarse mediante transferencia bancaria, conforme al mecanismo y al tipo de cambio previstos en las condiciones de venta.

El esquema de pago del precio contempla: seña del 10%, junto con la comisión del 3% más IVA dentro del plazo indicado; integración del 40% del precio en la firma del boleto de compraventa; y pago del 50% restante en la escritura traslativa de dominio.

Los importes se abonan en pesos según las cotizaciones y los plazos previstos en las condiciones oficiales. Antes de ofertar, es importante calcular el costo total de la operación, incluida la comisión y el IVA, y disponer de los fondos necesarios para cumplir con el cronograma de pagos.

Qué pasa con el depósito si el interesado no gana

La garantía de oferta se reintegra a quienes no resulten preadjudicatarios. Según las condiciones de venta, la devolución se realiza mediante transferencia bancaria dentro de un plazo de hasta siete días hábiles desde la finalización de la subasta.

En el caso de quien resulte preadjudicatario, el depósito se devuelve una vez abonadas la seña, la comisión y el IVA correspondiente, de acuerdo con el procedimiento previsto para la operación.

Si el ganador no cumple con los pagos dentro de los plazos establecidos, puede perder los importes abonados en concepto de garantía y los derechos derivados de la adjudicación.

Dónde consultar los requisitos y las condiciones oficiales

Toda la información sobre los inmuebles, las fechas, los horarios, la inscripción y los pagos está disponible en la plataforma de Subastas Online del Banco Ciudad.

También se pueden solicitar informes al Banco Ciudad mediante el correo subastasonline@bancociudad.com.ar. Para consultas sobre herencias vacantes, la convocatoria informa los siguientes contactos de la Procuración General porteña: sbrundo@buenosaires.gob.ar y lsubies@buenosaires.gob.ar.

Antes de participar, se recomienda revisar las condiciones particulares de venta, verificar la información registral y las características del inmueble, y confirmar los plazos de inscripción y pago. La venta está sujeta a la aprobación de la entidad vendedora.