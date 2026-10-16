Aumento de sueldo para bancarios: casi $2.70.000 de básicos más super bono

Cómo quedó el salario conformado. Acuerdo para el último trimestre del año. A cuánto se fue el Día del Bancario que se celebra el 6 de noviembre

Tras conocerse el dato de la inflación de septiembre, que fue del 1,9%, la Asociación Bancaria (AB) informó que actualizó automáticamente la paritaria de la actividad, detallando que el aumento será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales, acumulando en lo que va del año un 23,6% sobre los haberes de diciembre pasado.

El secretario general de la organización gremial, Sergio Palazzo, afirmó: "Una vez más, desde la Asociación Bancaria garantizamos que los trabajadores/as bancarios/as continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios".

Cómo quedó conformado el nuevo salario bancario

Con esta suba, el salario inicial del personal bancario quedó en $2.552.560,34 más $73.786,55 correspondiente a participación de ganancias (ROE), haciendo un total de $2.626.346,89 para la primera categoría; es decir, para un empleado que recién ingresa en la actividad.

En cuanto al Día del Bancario, quedó en un monto mínimo de $2.275.519,25 también para la categoría inicial. En este caso, la conducción del sindicato informó que este beneficio debe liquidarse antes del 6 de noviembre cuando se celebre el día del empleado.

El acuerdo entre el gremio y los representantes de las cámaras privadas y públicas (ABAPPRA, ADEBA y ABA) más el Banco Central no depende de la homologación de parte de la secretaría de Trabajo y del ministerio de Capital Humano, y las subas de los haberes se aplican en tiempo y forma, casi en forma automática, debido al acuerdo entre las partes.

Acuerdo hasta fin de año: ¿cambios en las negociaciones?

Vale apuntar que a este básico se debe sumar adicionales como títulos, presentismo y arqueo de caja, entre otros. Desde el gremio manifestaron: "Una vez más, garantizamos que los trabajadores y trabajadoras bancarias continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios", subrayando que "en el medio de una reforma laboral que afecta los derechos de los trabajadores y trabajadoras, estamos comprometidos en continuar defendiendo tanto los puestos de trabajo como los ingresos, para que no pierdan poder adquisitivo".

En cuanto a la continuidad de las negociaciones salariales, indicaron que para el último trimestre del año (octubre, noviembre y diciembre) se aplicará la misma modalidad de incrementos salariales como hasta el momento, que es en forma automática una vez conocido el índice inflacionario oficial que difunde el INDEC.

Asimismo, La Bancaria anunció que está prevista una reunión para mediados de enero con los representantes de la banca pública y privada, con el objetivo de analizar la marcha de la economía y evaluar si continúan con este esquema de mejoras salariales aplicado en los últimos años. Según fuentes gremiales y patronales, la idea es seguir con esta modalidad, que les ha permitido evitar medidas de fuerza desde lo salarial, ya que los conflictos en el sector han sido por temas puntuales como despidos y reestructuraciones de las diferentes entidades crediticias.