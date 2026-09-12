El incremento salarial acordado para agosto permite que los empleados del sector mantengan el poder de compra respecto del avance de precios

Se fijó un monto para el Día del Bancario, sujeto a futuras revisiones vinculadas al IPC.

El incremento acumulado hasta agosto de 2026 fue del 21.3%, equiparando la inflación del mismo período.

Los bancarios recibieron un aumento del 1.7% en agosto. Su salario inicial se estableció sobre los 2.5 millones.

La Asociación Bancaria informó los nuevos montos salariales correspondientes a agosto de 2026 para los trabajadores de bancos públicos y privados, en el marco del esquema de actualización acordado con las cámaras empresariales del sector. La revisión de los haberes está vinculada con la evolución de la inflación y contempla una actualización mensual de acuerdo con las variaciones registradas por el índice de precios.

El sindicato comunicó que para agosto se aplicó un incremento del 1,7% sobre las remuneraciones de los trabajadores bancarios. La actualización alcanza a los salarios mensuales brutos, normales, habituales y totales, de acuerdo con los términos establecidos en el acuerdo paritario.

La nueva recomposición comprende tanto los conceptos remunerativos como los no remunerativos. También alcanza a los adicionales convencionales y no convencionales que forman parte de las remuneraciones contempladas por el acuerdo.

De esta manera, los nuevos valores comenzaron a regir para los trabajadores del sector con la actualización correspondiente al mes de agosto. El incremento se incorporó dentro del mecanismo de revisiones periódicas establecido entre la organización gremial y las entidades empresariales.

Cuánto cobra un bancario con el nuevo aumento

Con la aplicación del incremento del 1,7%, el salario inicial de los trabajadores bancarios quedó establecido en $2.505.061,24. Se trata del monto correspondiente a la remuneración inicial contemplada por el acuerdo salarial para el sector.

A ese importe se suma la participación en ganancias, que para este período representa $72.413,50. De esta manera, al incorporar ese concepto, el ingreso total alcanza los $2.577.474,74.

La diferencia entre ambos valores responde precisamente a la participación en ganancias, que se adiciona al salario inicial informado por la Asociación Bancaria. Por lo tanto, el monto de $2.505.061,24 corresponde al salario inicial, mientras que $2.577.474,74 representa el total al sumar los $72.413,50 establecidos por ese concepto.

El acuerdo contempla que la actualización salarial se aplique sobre el conjunto de componentes alcanzados por la negociación. Por ese motivo, la variación porcentual no se limita exclusivamente al salario básico, sino que también tiene incidencia sobre los conceptos salariales incluidos en el entendimiento alcanzado entre el sindicato y las cámaras empresariales.

Cuánto aumentaron los salarios bancarios en 2026

La Asociación Bancaria también informó el resultado acumulado de las actualizaciones aplicadas durante los primeros ocho meses de 2026. Según los datos difundidos por la organización, los salarios del sector registraron un incremento acumulado del 21,3% entre enero y agosto.

Para determinar ese porcentaje, el sindicato toma como referencia los valores correspondientes a diciembre de 2025. El mecanismo contempla las distintas actualizaciones aplicadas durante el año y la revisión vinculada con la evolución de los precios.

El aumento correspondiente a agosto fue del 1,7%. Esta variación coincidió con el dato mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

De acuerdo con el organismo estadístico, la inflación de agosto de 2026 fue del 1,7%. Con este resultado, la variación acumulada de los precios durante los primeros ocho meses del año también llegó al 21,3%.

De esta manera, la Asociación Bancaria señaló que el incremento acumulado de los salarios del sector durante enero-agosto se ubicó en el mismo porcentaje que la inflación acumulada informada por el Indec para ese período.

El salario de los bancarios y la inflación

La evolución de los salarios bancarios durante 2026 está vinculada al esquema de revisiones periódicas establecido en la negociación paritaria. El mecanismo contempla actualizaciones relacionadas con la evolución de los precios y permite revisar los valores salariales a medida que se conocen los datos oficiales de inflación.

El resultado acumulado hasta agosto muestra una suba del 21,3% en las remuneraciones, mientras que el IPC registró una variación acumulada del mismo porcentaje durante los primeros ocho meses del año.

El dato utilizado para la actualización correspondiente a agosto fue el IPC mensual del 1,7%. El Indec informó además que la inflación interanual alcanzó el 33,5%.

La comparación entre la evolución de los salarios y la inflación permite establecer el resultado acumulado hasta ese momento del año. En el caso de los trabajadores bancarios, la actualización comunicada por la organización gremial llevó el incremento acumulado a un nivel equivalente al aumento de precios registrado entre enero y agosto.

El esquema continuará con nuevas revisiones conforme se conozcan las variaciones mensuales del índice de precios. Por ese motivo, los valores salariales establecidos para agosto no constituyen necesariamente los montos definitivos para los meses siguientes.

Cuánto cobrarán los bancarios por el Día del Bancario

El acuerdo también establece un monto específico para los trabajadores del sector con motivo del Día del Bancario. Para esa jornada se fijó un importe mínimo de $2.233.175,44.

Según informó la Asociación Bancaria, este monto deberá ser actualizado en las próximas revisiones salariales. La corrección estará vinculada con las variaciones de la inflación que se registren durante los meses siguientes, de acuerdo con el mecanismo acordado entre el sindicato y las cámaras empresariales.

Por lo tanto, el valor mínimo establecido para el Día del Bancario se encuentra sujeto a las futuras actualizaciones previstas dentro del esquema de negociación. El importe informado corresponde al monto mínimo fijado actualmente y podrá modificarse a partir de las revisiones posteriores.

Este concepto se suma a los distintos componentes contemplados dentro de la negociación salarial de los trabajadores bancarios. La actualización de los adicionales y demás conceptos alcanzados por el acuerdo forma parte del mecanismo establecido para preservar la evolución de las remuneraciones frente a las variaciones de precios.

Cómo queda el acuerdo salarial de los bancarios

Con la actualización correspondiente a agosto, la estructura salarial informada por la Asociación Bancaria queda conformada por distintos valores. El salario inicial alcanza los $2.505.061,24, mientras que al incorporar los $72.413,50 correspondientes a la participación en ganancias, el total llega a $2.577.474,74.

En términos acumulados, los salarios registran una actualización del 21,3% durante los primeros ocho meses de 2026, tomando como referencia diciembre de 2025. El porcentaje coincide con la inflación acumulada para el mismo período según los datos difundidos por el Indec.

Por otra parte, el monto mínimo correspondiente al Día del Bancario fue establecido en $2.233.175,44, aunque ese importe deberá ser revisado en función de las próximas actualizaciones vinculadas con la evolución de los precios.

La Asociación Bancaria sostuvo que el mecanismo de actualización permite realizar revisiones periódicas de las remuneraciones de acuerdo con la inflación registrada. El sistema contempla nuevas modificaciones a medida que se conozcan los índices correspondientes a los próximos meses.

El sindicato, conducido a nivel nacional por Sergio Palazzo, señaló que el objetivo del esquema es mantener la evolución de los ingresos de los trabajadores bancarios en relación con los aumentos de precios.

"De esta manera, desde la Asociación Bancaria garantizamos que los trabajadores/as bancarios/as continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios", expresó la organización gremial al comunicar los nuevos valores.

Así, los trabajadores de bancos públicos y privados cuentan desde agosto con una actualización del 1,7%, que lleva el salario inicial a $2.505.061,24 y el ingreso con participación en ganancias a $2.577.474,74. El acumulado salarial de los primeros ocho meses del año se ubicó en 21,3%, en línea con la inflación registrada durante el mismo período, mientras que el monto previsto para el Día del Bancario quedó suje