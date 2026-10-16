Industria alimenticia acordó aumento y bono de $360.000 para una parte del sector avícola

El acuerdo salarial alcanzará solo a quienes se desempeñen bajo convenios específicos, con bono especial y mejoras para el año próximo

La Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) cerró paritarias con una parte del sector avícola. El acuerdo establece un bono de $360.000 que se pagará en los próximos meses.

La suma no remunerativa cubre el período septiembre-diciembre 2026. El entendimiento alcanza solo a trabajadores de tres convenios colectivos específicos vinculados con la industrialización, clasificación, procesamiento e incubación de huevos, no a toda la industria alimenticia.

Además del bono, las partes acordaron incorporar un 7,6% a las escalas salariales básicas desde enero 2027. La negociación fue llevada adelante con la Cámara Argentina de Productores Avícolas (CAPIA).

Quiénes cobrarán el bono de $360.000 en Alimentación

El acuerdo de la FTIA no alcanza a todos los empleados del sector alimenticio. La actualización salarial comprende únicamente a trabajadores encuadrados en tres convenios colectivos de trabajo específicos.

Los convenios que entran en el acuerdo son:

CCT 769/19: trabajadores de la industrialización de huevos

CCT 770/19: trabajadores de la revisión, clasificación y procesamiento de huevos

CCT 796/22: trabajadores de la incubación de huevos

Por lo tanto, empleados de otras ramas de la industria alimenticia quedan fuera de este entendimiento. Sus negociaciones salariales corren por carriles separados.

Cómo se pagará el bono y cuándo llega el retroactivo

La suma de $360.000 se distribuye entre septiembre y diciembre de 2026. Los montos varían según la categoría laboral de cada trabajador dentro del convenio.

El acuerdo estableció que el retroactivo de septiembre debía abonarse antes del 20 de octubre. Esa fecha límite ya pasó, por lo que los trabajadores alcanzados deberían haber recibido ese primer pago.

Las sumas correspondientes a octubre, noviembre y diciembre se liquidarán en los meses respectivos. La federación informó que cada categoría laboral tiene su propia apertura de montos, contemplada en las liquidaciones salariales mensuales.

Qué pasa con los salarios básicos desde enero

El otro componente del acuerdo es la actualización de las escalas salariales de convenio. A partir de enero 2027, se incorporará un 7,6% sobre los básicos.

Este porcentaje se suma de forma permanente a las escalas. No es un bono que se cobre por única vez, sino que pasa a formar parte del sueldo base.

Las partes también fijaron una cláusula de revisión. En diciembre 2026 volverán a reunirse para evaluar las variables económicas registradas durante el período de vigencia del entendimiento y analizar si corresponde hacer ajustes adicionales.

La negociación del convenio general sigue trabada

Este acuerdo de los trabajadores del sector huevos convive con otra negociación paralela, ya que la paritaria del CCT 244/94, que abarca a obreros y empleados de industrias de la alimentación en general, continúa sin resolverse.

En esa mesa, la FTIA rechazó una propuesta empresaria de aumento del 6% por cuatro meses. El sindicato consideró la oferta insuficiente frente a sus reclamos salariales.

Ante el estancamiento de la negociación, el gremio trasladó la disputa a las plantas. Realizó acciones para visibilizar sus demandas y presionar por una mejora de la oferta patronal.

La negociación permanece abierta y representa uno de los principales focos de tensión salarial dentro de la actividad. El CCT 244/94 concentra un universo mucho más amplio de trabajadores que los tres convenios del sector huevos, por lo que su resolución tendrá mayor impacto en la industria alimenticia.