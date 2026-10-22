Grimoldi ofrece hasta 50% de descuento en calzado de Hush Puppies, Merrell y Caterpillar, más un 20% adicional con el código QUIERO20.

Grimoldi mantiene una sección de rebajas en su tienda online con descuentos de hasta 50% en calzado para mujer, hombre y niños. La propuesta incluye zapatillas, botas, borcegos, zapatos, sandalias y modelos para actividades al aire libre. Además, el Especial Outlet anuncia un 20% de descuento adicional con el código QUIERO20 para los artículos incluidos en la promoción. La tienda también ofrece alternativas de financiación, promociones bancarias y envío gratuito para compras que superen determinado importe.

La propuesta reúne productos de distintas marcas y categorías, con precios que varían según el modelo, el talle y la disponibilidad. Entre las opciones que se pueden consultar aparecen artículos de Hush Puppies, Merrell, Caterpillar, A Pie, Arezzo y otras firmas comercializadas por la empresa.

La sección está disponible en el sitio oficial de Grimoldi y permite filtrar los productos por categoría, marca y talle. De esta manera, los compradores pueden acotar la búsqueda a los artículos que necesitan y consultar las condiciones de cada oferta antes de completar la operación.

Cómo funcionan las rebajas de Grimoldi y el descuento adicional del outlet

El Especial Outlet de Grimoldi anuncia descuentos de hasta 50% sobre una selección de productos. A ese beneficio se suma la posibilidad de obtener un 20% de descuento adicional mediante el código QUIERO20, de acuerdo con las condiciones de la promoción.

La rebaja final depende del artículo elegido. El porcentaje máximo anunciado no significa que todos los productos tengan el mismo descuento, por lo que es necesario revisar el precio publicado en cada ficha y comprobar si el artículo participa de la campaña.

Para utilizar el código promocional, el comprador debe seleccionar un producto, incorporarlo al carrito e ingresar QUIERO20 en el campo destinado a los cupones de descuento. El sistema permite verificar si corresponde aplicar el beneficio y cuál es el importe actualizado de la compra.

Este paso resulta necesario para conocer el precio final. Las condiciones de acumulación de promociones pueden variar y no todos los artículos tienen por qué admitir los mismos beneficios. Por eso, el importe que aparece en el carrito antes de confirmar el pago es la referencia para comprobar el descuento aplicado.

La disponibilidad también puede cambiar. Un modelo puede continuar publicado, pero no necesariamente estar disponible en todos los talles o colores. En consecuencia, conviene revisar las variantes disponibles antes de decidir la compra.

Qué calzado se puede encontrar en las rebajas de Grimoldi

El catálogo de rebajas contempla productos para distintos públicos y usos. La oferta incluye calzado urbano, opciones para actividades al aire libre, modelos casuales y artículos para ocasiones que requieren zapatos de vestir.

En el segmento femenino, la selección abarca zapatillas, zapatos, tacos, mocasines, zuecos, botas, texanas, borcegos, pantubotas, sandalias, plataformas y balerinas. También aparecen alternativas de calzado outdoor para quienes buscan modelos destinados a actividades fuera de la ciudad. La variedad de categorías permite comparar distintos tipos de calzado dentro de una misma sección. Sin embargo, la disponibilidad de cada modelo y sus condiciones comerciales deben verificarse individualmente.

En el caso de los hombres, las rebajas incluyen zapatillas, borcegos, zapatos casuales, náuticos, sandalias y ojotas. También hay opciones vinculadas con actividades al aire libre, además de productos orientados al uso cotidiano.

La selección infantil incorpora zapatillas, sandalias, borcegos, guillerminas y calzado outdoor. La tienda organiza estos artículos en categorías específicas, lo que permite buscar alternativas según la edad, el uso previsto y el talle disponible.

Además del calzado, Grimoldi comercializa accesorios dentro de su sección de ofertas. La propuesta contempla carteras, mochilas, riñoneras, billeteras, cinturones, medias, gorras y otros artículos. En este segmento, la tienda anuncia descuentos de hasta 40% para determinadas selecciones de accesorios, aunque los porcentajes pueden variar según el producto.

Qué marcas participan de la propuesta de Grimoldi

El catálogo de Grimoldi reúne productos de diferentes marcas, con alternativas para quienes buscan calzado urbano, deportivo, de vestir o para actividades al aire libre.

Entre las firmas que aparecen en las categorías de la tienda se encuentran:

Hush Puppies

Merrell

Caterpillar

A Pie y Arezzo

Vans, New Balance y On

Dr. Martens, The North Face, Kickers y Jansport

La presencia de una marca en el catálogo general no implica que todos sus productos estén incluidos en las rebajas. Para comprobar qué artículos tienen precios promocionales, es necesario consultar la sección correspondiente y revisar las condiciones de cada publicación.

Las categorías de calzado permiten comparar modelos con diferentes características. Algunas opciones incorporan tecnologías como Easy Walk, Zero G, Easy Fit, Air o Waterproof, entre otras prestaciones disponibles en determinados productos.

Estas denominaciones corresponden a características específicas de cada línea. Por eso, quienes busquen un modelo con una prestación determinada deben consultar la descripción del artículo antes de comprarlo.

Cuotas sin interés y promociones bancarias para comprar en Grimoldi

La financiación es otro de los aspectos que se pueden considerar al comparar las ofertas de Grimoldi. La tienda informa que ofrece tres cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard, además de seis y nueve cuotas sin interés para compras desde $150.000, según las condiciones publicadas.

La propuesta de seis y nueve cuotas tiene exclusiones: la comunicación del sitio aclara que no incluye productos de New Balance y On. Por lo tanto, el comprador debe verificar qué alternativas de financiación corresponden al artículo seleccionado.

Además, Grimoldi publica promociones bancarias que pueden incluir descuentos, reintegros o planes de cuotas, dependiendo de la entidad, el medio de pago y las condiciones vigentes. Algunos beneficios pueden combinarse con determinadas ofertas, aunque esa posibilidad debe comprobarse para cada operación.

Entre los medios de pago informados por la empresa figuran:

Tarjetas de débito y crédito Visa, Mastercard y American Express

Mercado Pago

Mercado Crédito

MODO

Para comparar las alternativas, conviene revisar el importe final, la cantidad de cuotas, los eventuales topes de reintegro y las condiciones de cada promoción. Un descuento sobre el precio de lista y una financiación sin interés son beneficios diferentes, por lo que resulta útil evaluar ambos antes de cerrar la compra.

Envío gratis en compras superiores a $150.000

Grimoldi informa que ofrece envío tradicional gratuito para compras superiores a $150.000, con entregas en el país sujetas a las condiciones publicadas. También anuncia una modalidad de envío express en 24 horas para el AMBA, según los requisitos de esa opción.

Para las compras que no reúnen las condiciones del envío gratuito, la página de rebajas publica tarifas de envío tradicional por región:

$4.900 para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires

para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires $6.900 para Córdoba y Santa Fe

para Córdoba y Santa Fe $7.900 para el Noroeste, Cuyo y el Litoral

para el Noroeste, Cuyo y el Litoral $8.900 para la Patagonia

La categoría del Noroeste, Cuyo y el Litoral comprende, según el detalle de la tienda, provincias como Entre Ríos, Santiago del Estero, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Tucumán, Salta, Catamarca, Jujuy, La Rioja, San Juan, Mendoza, La Pampa y San Luis. Para la Patagonia, el listado incluye Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.

En cuanto a los plazos, la empresa informa una demora de hasta seis días hábiles para el AMBA y de hasta nueve días hábiles para el interior del país. El cálculo comienza 48 horas hábiles después de la compra y puede extenderse por feriados o fines de semana. La tienda aclara que no realiza envíos a Tierra del Fuego.

Antes de finalizar la operación, conviene verificar el costo y el plazo que corresponden a la dirección de entrega. Las condiciones pueden variar según el destino y la modalidad seleccionada.

Cómo elegir el talle correcto antes de comprar

La compra de calzado por internet requiere revisar las medidas del pie y las equivalencias de talles. Para facilitar esa elección, Grimoldi publica una guía que permite calcular la longitud del pie y compararla con las tablas disponibles.

El procedimiento consiste en colocar una hoja en el piso, apoyada contra una pared; ubicarse de pie con los talones contra esa superficie y marcar el punto más largo del pie. Después, se mide la distancia desde el talón hasta la marca con una regla.

La medida en centímetros sirve como referencia para consultar la tabla correspondiente a mujer, hombre o niños. La empresa advierte que los talles pueden variar según el modelo y recomienda elegir el más grande cuando la medición queda entre dos talles.

La tienda también permite filtrar las rebajas por talle, una función que ayuda a reducir los resultados a los productos que podrían ajustarse a las necesidades del comprador. Aun así, la disponibilidad efectiva debe confirmarse en la ficha de cada artículo.

Qué revisar antes de aprovechar las ofertas de Grimoldi

La sección de rebajas permite consultar calzado y accesorios con diferentes porcentajes de descuento, pero el precio publicado no es el único dato que conviene comprobar. También hay que considerar la disponibilidad del talle, las condiciones del código promocional, las opciones de financiación y el costo de entrega.

En particular, el descuento de hasta 50% corresponde al máximo anunciado para la selección de Outlet, mientras que el 20% adicional con QUIERO20 depende de las condiciones aplicables al producto. La financiación y los envíos gratuitos también están sujetos a requisitos específicos.

La información puede cambiar por modificaciones de precios, disponibilidad o promociones. Por eso, la ficha del producto y el resumen del carrito son las referencias para verificar el importe final antes de confirmar el pago.