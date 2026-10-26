Supermercados y mayoristas lanzan promociones especiales de artículos básicos durante una semana para aliviar el bolsillo familiar

Su objetivo es reactivar el consumo y apoyar a familias y pequeños comerciantes ante la caída general de las ventas.

La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) anunció una nueva edición del Black Week Nacional Mayorista, una campaña que ofrecerá descuentos en alimentos, bebidas, artículos de limpieza, perfumería e higiene personal. La iniciativa se desarrollará del 16 al 23 de noviembre y contará con la participación de unos 200 establecimientos de distintas localidades del país.

La propuesta llega en un momento en el que el consumo masivo sigue sin recuperar el terreno perdido. Con los hogares más atentos a cada gasto y los comercios en busca de alternativas para sostener las ventas, las promociones vuelven a ocupar un lugar central. Durante ocho días, los locales adheridos ofrecerán descuentos en sus sucursales físicas y, según las condiciones de cada establecimiento, también a través de sus canales digitales.

La campaña apunta a incentivar las compras de las familias y facilitar el abastecimiento de pequeños comerciantes, almacenes, kioscos y autoservicios. Para estos negocios, conseguir mejores precios al reponer mercadería puede hacer una diferencia en sus costos y en los márgenes con los que trabajan día a día.

Desde CADAM señalaron que la iniciativa busca dinamizar las ventas en los distintos eslabones de la cadena de distribución. "El consumidor espera oportunidades y ofertas para realizar la compra", indicaron desde el sector. La expectativa es que los descuentos ayuden a movilizar las operaciones en un período en el que cada compra se analiza con mayor atención.

Black Week Mayorista de noviembre: cuándo empieza y cuánto dura

La última edición del año del Black Week Nacional Mayorista se realizará entre el lunes 16 y el lunes 23 de noviembre. Serán ocho días de promociones, con la participación prevista de aproximadamente 200 comercios adheridos en todo el país.

Durante ese período, los establecimientos ofrecerán descuentos en distintas categorías de productos de consumo cotidiano. Los porcentajes de rebaja, los artículos incluidos y las condiciones de venta dependerán de cada local. Por eso, no todas las ofertas estarán disponibles necesariamente en los mismos comercios.

La campaña contempla tanto las compras presenciales como las operaciones por internet en aquellos establecimientos que dispongan de canales digitales. Antes de comprar, conviene revisar las condiciones de cada promoción, los medios de pago aceptados y las modalidades de entrega. En ocasiones, un descuento puede tener requisitos específicos o aplicarse solamente a determinadas presentaciones.

La iniciativa está dirigida a distintos perfiles de compradores. Las familias pueden encontrar alternativas para organizar las compras de la despensa y los artículos de uso diario. Los pequeños comerciantes, en cambio, pueden evaluar las promociones para reponer productos que necesitan vender durante la semana.

En ambos casos, comparar precios sigue siendo una parte necesaria de la compra. Una oferta puede resultar conveniente para un producto y no tanto para otro, incluso cuando se trata de artículos de uso habitual.

Qué productos tendrán descuentos durante el Black Week Mayorista

Las promociones estarán concentradas en productos de consumo masivo, con ofertas en alimentos, bebidas y artículos destinados al cuidado del hogar y de las personas.

Entre las categorías contempladas se encuentran:

Alimentos: productos de consumo cotidiano para abastecer la despensa familiar o los comercios minoristas

productos de consumo cotidiano para abastecer la despensa familiar o los comercios minoristas Bebidas: distintas opciones incluidas en las promociones de los establecimientos adheridos

distintas opciones incluidas en las promociones de los establecimientos adheridos Artículos de limpieza: productos para mantener la higiene del hogar y lavar la ropa

productos para mantener la higiene del hogar y lavar la ropa Higiene personal: artículos de uso diario

artículos de uso diario Perfumería: productos comercializados dentro de este rubro por los mayoristas participantes

Por el momento, el anuncio general no incluye un listado unificado con los porcentajes de descuento ni los precios de cada artículo. Esos datos deberán consultarse en los establecimientos que participen de la campaña.

También habrá que prestar atención a las condiciones de compra. Algunas promociones pueden exigir una cantidad mínima de unidades, establecer límites por cliente o estar sujetas a determinados medios de pago. En las compras online, además, los costos de envío y las zonas de cobertura pueden modificar el importe final.

Para quienes buscan estirar el presupuesto familiar, comparar el precio por kilo, litro o unidad puede ayudar a identificar dónde está el ahorro real. Por ejemplo, un envase de mayor tamaño no siempre resulta más económico si su precio proporcional supera al de una presentación más pequeña.

También conviene pensar en cuánto se necesita de cada producto. Comprar varias unidades de un artículo que se utiliza a diario puede ser una opción para reducir gastos futuros, siempre que el volumen adquirido tenga sentido para el consumo del hogar y las condiciones de almacenamiento.

Dónde consultar los mayoristas adheridos al Black Week

Quienes quieran participar podrán consultar el listado de establecimientos adheridos y las novedades de la campaña en el sitio oficial de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas.

El listado permite identificar los comercios que forman parte de la iniciativa. De todos modos, antes de trasladarse hasta una sucursal, conviene verificar qué promociones ofrece y si los productos buscados están incluidos. La adhesión a la campaña no significa que todos los locales tengan los mismos precios o comercialicen idéntica mercadería.

Quienes prefieran comprar por internet deberán comprobar si el establecimiento elegido dispone de venta online y si los descuentos también se aplican a ese canal. Los costos de envío, los plazos de entrega y las condiciones de pago pueden variar.

Para los almacenes, kioscos y autoservicios, consultar con anticipación los locales participantes también puede facilitar la comparación entre proveedores. Con esa información, es posible organizar la reposición de mercadería y evaluar qué compras conviene adelantar durante los días de descuentos.

El consumo masivo cayó 1% en septiembre y acumula una baja del 2,7% en 2026

El Black Week Nacional Mayorista se desarrollará en un escenario de retracción del consumo masivo. Según los datos de la consultora Scentia consignados en el material de referencia, las ventas de productos de consumo masivo registraron una caída mensual del 1% en septiembre y una disminución interanual del 1,2%.

Con ese resultado, el consumo acumuló una baja del 2,7% durante los primeros nueve meses de 2026 frente al mismo período de 2025, de acuerdo con las cifras citadas.

Las diferencias entre canales también quedaron reflejadas en los resultados mensuales. En septiembre, las ventas mayoristas retrocedieron un 6,7% respecto de agosto, mientras que los supermercados registraron una disminución del 5,3% en la misma comparación.

Los números muestran las dificultades que enfrenta la comercialización de productos de uso cotidiano. Cuando las familias ajustan sus gastos, pueden cambiar las marcas que eligen, reducir las cantidades que llevan o espaciar algunas compras. Esas decisiones terminan repercutiendo en los comercios y en los proveedores que los abastecen.

En este contexto, las promociones funcionan como una herramienta para atraer compradores y estimular las operaciones. Sin embargo, su impacto depende de los descuentos disponibles, de los ingresos de los consumidores y de la posibilidad de encontrar productos que se ajusten a sus necesidades.

Para los mayoristas, la evolución del consumo también influye en las compras de mercadería y en la organización de la distribución. Si los comercios minoristas venden menos, pueden reducir sus pedidos o modificar las cantidades que reponen. El resultado repercute en toda la cadena comercial.

Qué productos registraron las mayores caídas de ventas

Los datos de septiembre reflejan comportamientos diferentes según la categoría. De acuerdo con las cifras del informe citado, los rubros que registraron las mayores contracciones interanuales fueron los productos perecederos, la limpieza del hogar y de la ropa, y los artículos destinados al desayuno y la merienda.

Los perecederos registraron una caída del 6,2% frente a septiembre del año anterior. En limpieza de ropa y hogar, la disminución alcanzó el 4,4%, mientras que la categoría de desayuno y merienda retrocedió un 4,2%.

En sentido contrario, algunos segmentos mostraron avances. Alimentación registró un incremento interanual del 1,7% y las bebidas alcohólicas avanzaron un 2,1%.

La evolución no fue igual en todas las categorías. Mientras algunos productos perdieron volumen de ventas, otros consiguieron crecer respecto del mismo mes de 2025. Esta diferencia ayuda a entender por qué las estrategias comerciales pueden variar según el rubro y el tipo de consumidor al que se dirigen.

Los cambios en las cantidades compradas, la elección de marcas y la distribución del presupuesto entre productos básicos y otros artículos pueden influir en estos resultados. Para los comercios, conocer qué categorías tienen mayor movimiento permite ajustar los pedidos y planificar la mercadería que necesitan tener disponible.

En una campaña como el Black Week, la variedad de productos incluidos y los precios ofrecidos serán determinantes para quienes busquen aprovechar los descuentos.

Cómo evolucionaron las ventas en el canal mayorista

Dentro del canal mayorista, algunas categorías registraron caídas interanuales superiores a las observadas en el conjunto del consumo masivo.

Las bebidas sin alcohol encabezaron las bajas informadas, con una contracción del 21,1%. Les siguieron higiene y cosmética, con una disminución del 9%, y los productos perecederos, que retrocedieron un 8,6%.

En cambio, alimentación mostró un avance interanual del 3% y se ubicó entre los rubros que consiguieron aumentar sus ventas en ese canal.

Estos resultados muestran que la retracción no alcanzó a todos los productos de la misma manera. La caída de determinadas categorías convivió con incrementos en otras, una diferencia que puede influir en las decisiones de compra de los hogares y en la reposición de mercadería de los comercios.

Frente a este escenario, las campañas de descuentos buscan generar un incentivo adicional para concretar operaciones. La posibilidad de conseguir una rebaja durante un período determinado puede llevar a algunos compradores a adelantar una compra o a comparar alternativas antes de elegir dónde abastecerse.

De todos modos, el resultado de la iniciativa dependerá de las condiciones comerciales de cada establecimiento. Los descuentos, la disponibilidad de los productos y las cantidades ofrecidas serán algunos de los factores que determinarán el interés de los compradores.

El papel de los mayoristas en el abastecimiento de pequeños comercios

CADAM señaló que el Black Week Nacional Mayorista también busca fortalecer el circuito de distribución que abastece a almacenes, kioscos y autoservicios pequeños y medianos.

De acuerdo con las estimaciones sectoriales citadas en el material de referencia, el canal tradicional puede representar hasta el 55% de las ventas de productos de consumo masivo. Dentro de ese segmento, los comercios de proximidad tienen una participación relevante en las compras cotidianas de los hogares.

Los mayoristas forman parte de esa cadena como proveedores de mercadería para negocios que necesitan reponer sus existencias con frecuencia. Por eso, las condiciones de compra y los precios de reposición pueden incidir en los costos de los comerciantes y en los valores que luego pagan sus clientes.

La relación entre ambos es directa: un almacén o un kiosco necesita adquirir productos para mantener sus estantes abastecidos y atender la demanda diaria. Si consigue comprar mercadería a un precio menor, puede evaluar cómo trasladar esa diferencia a sus precios de venta o cómo sostener sus márgenes.

Las compras directas de los hogares en establecimientos mayoristas también forman parte de este circuito. Según las estimaciones del sector mencionadas en el material de referencia, estas operaciones pueden representar hasta el 10% del gasto familiar.

A su vez, formatos como farmacias, perfumerías y tiendas especializadas en productos de limpieza concentran alrededor del 6%, de acuerdo con esas mismas estimaciones.

La participación de los distintos canales permite dimensionar el alcance potencial de las promociones mayoristas. Las ofertas pueden interesar tanto a quienes buscan abastecer su hogar como a los comerciantes que necesitan reponer mercadería y comparar alternativas entre proveedores.

Qué tener en cuenta antes de comprar durante el Black Week

Para organizar las compras durante los días de descuentos, conviene revisar los precios y las condiciones de venta antes de elegir un establecimiento. Una lista previa de los productos necesarios también puede ayudar a evitar gastos que no estaban contemplados.

En primer lugar, es recomendable comparar el precio por unidad, kilo o litro. La diferencia entre presentaciones puede cambiar el resultado de la compra, incluso cuando el envase más grande parece ofrecer una ventaja.

También hay que verificar si existen cantidades mínimas, topes por cliente o descuentos sujetos a determinados medios de pago. Estas condiciones pueden variar entre sucursales y canales digitales, por lo que es conveniente leer los detalles de cada promoción.

En el caso de los alimentos perecederos, la cantidad comprada debe guardar relación con el consumo previsto y las posibilidades de conservación. Llevar más unidades de las que se pueden utilizar puede terminar anulando el ahorro si una parte de la mercadería se desperdicia.

Por último, resulta conveniente consultar el listado de comercios adheridos publicado por CADAM y confirmar la vigencia de las ofertas antes de concretar la compra.

Con unos 200 establecimientos participantes previstos, el Black Week Nacional Mayorista buscará impulsar las ventas entre el 16 y el 23 de noviembre. La campaña reunirá promociones en alimentos, bebidas, limpieza, perfumería e higiene personal, en un contexto en el que los hogares revisan sus gastos y los pequeños comercios buscan alternativas para abastecerse.