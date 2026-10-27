Nuevo aumento para efectivos de la Policía Federal: cuánto cobrarán en noviembre

La mejora para los efectivos de la policía fue del 9,8% desde septiembre a diciembre. A partir del 1 de noviembre se aplica un aumento del 1,6%.

La normativa detalla los nuevos montos por grado, anticipando otro aumento del 1,5% en diciembre.

Este ajuste forma parte de un incremento escalonado del 9,8%, donde noviembre aportó un 1,6% a los haberes.

La Policía Federal Argentina (PFA) actualizó sus salarios desde el 1 de noviembre por la Resolución 844/2026.

Los efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) percibirán desde el 1 de noviembre una actualización salarial, según lo establecido por el ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Alejandra Monteoliva, mediante la Resolución 844/2026.

La última mejora salarial otorgada por el Poder Ejecutivo fue del 9,8% dividido en cuatro cuotas; es decir, desde septiembre hasta diciembre, mes en el que la administración libertaria aplicaría un nuevo incremento para las fuerzas de seguridad.

De cuánto fue el incremento salarial

Vale recordar que la suba del 9,8% se aplica de manera escalonada: en septiembre se otorgó un 4,9% (más un ajuste previo del 6,9%), seguido de incrementos mensuales más moderados hasta completar el ciclo en diciembre.

En septiembre, 4,9% (más un ajuste previo del 6,9%)

(más un ajuste previo del 6,9%) En octubre, 1,8%

En noviembre, 1,6%

En diciembre, 1,5%

Con el 1,6% de noviembre, el salario inicial, para la categoría cadetes de primer y segundo curso es de $821.333,50, en tanto que, para los comisarios generales, quedó en $3.771.757,45, sin contar los suplementos que correspondan a cada efectivo.

Cuánto cobra cada grado de la Policía Federal

Según el Anexo III de la resolución, los salarios de la Policía Federal a partir del 1° de noviembre, diferenciados por grado y jerarquía, quedaron de esta forma:

Oficiales:

Suboficiales y agentes:

Suboficial Mayor: $2.227.414,72

Suboficial Auxiliar: $2.024.922,47

Suboficial Escribiente: $1.840.838,61

Sargento 1ro.: $1.673.489,64

Sargento: $1.521.354,22

Cabo 1ro.: $1.383.049,29

Cabo: $1.257.317,54

Personal en formación:

Agente: $1.143.015,94

Aspirante: $873.969,43

Cadete 3er Curso: $857.693,69

Cadete 2do y 1er Curso: $821.333,50

Auxiliar Sup. de 3ra: $1.375.169,99

Auxiliar Sup. de 4ta: $1.254.367,56

Auxiliar Sup. de 5ta: $1.209.479,16

Auxiliar Sup. de 6ta: $1.116.993,68

Auxiliar Sup. de 7ma: $1.044.498,03

Auxiliar de 1ra: $1.388.157,46

Auxiliar de 2da: $1.299.776,40

Auxiliar de 3ra: $1.230.462,57

Auxiliar de 4ta: $1.150.491,43

Auxiliar de 5ta: $1.052.352,02

Auxiliar de 6ta: $999.763,40

Auxiliar de 7ma: $956.755,70

Pago de suplementos y próximo incremento

Según se informó oficialmente, estos valores corresponden al haber mensual establecido para cada grado, pero el ingreso total puede variar según los suplementos y compensaciones aplicables. La Resolución 844/2026 contempla, además, conceptos específicos como el suplemento por zona, el recargo de servicio y los servicios de policía adicional.

Por ejemplo, desde noviembre, un agente tiene asignado un ingreso de $1.143.015,94. Si presta servicios en la región Comodoro Rivadavia y reúne las condiciones para percibir el suplemento por zona, el anexo establece otros $354.937,45 por dicho concepto.

La normativa también establece compensaciones por recargo de servicio; por ejemplo, para un agente, los valores correspondientes a noviembre son de $14.278,74 por recargos de entre tres y cinco horas y de $28.557,48 por recargos superiores a cinco horas.

Como quedó dicho, este no fue el último incremento para los efectivos de la Policía Federal Argentina, sino que a partir del 1 de diciembre se aplicará un nuevo incremento del 1,5%, por lo que el ingreso para la categoría inicial será de $1.160.161,18, mientras que la categoría más alta, que es la de comisario, pasará a $3.828.333,81.

Vale aclarar que los importes corresponden a los ingresos establecidos por la normativa y no representan necesariamente el salario neto que recibirá cada integrante de la fuerza, que dependerá de los conceptos aplicables y las deducciones correspondientes.