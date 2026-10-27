The Luxury Outlet The Palace ofrece descuentos de hasta el 60% y zapatillas desde $29.000

El outlet de Costanera reúne más de 50 marcas con zapatillas desde $29.000, perfumes con 60% off y promociones en ropa hasta el 1 de noviembre.

The Luxury Outlet The Palace está en CABA hasta el 1 de noviembre. Entrada libre y gratuita.

The Luxury Outlet The Palace estará abierto hasta el 1 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires, con entrada libre y gratuita y promociones en más de 50 marcas. El evento funciona de lunes a domingos, de 12 a 20, en avenida Costanera Rafael Obligado 1221, y reúne ofertas en zapatillas, ropa, calzado deportivo y perfumes.

Entre los precios anunciados hay zapatillas Puma desde $29.000, Adidas a partir de $29.999 y Nike desde $39.000. También se ofrecen perfumes de primeras marcas con descuentos de hasta 60% e indumentaria con precios iniciales de $19.000. A eso se suman promociones puntuales en Topper, Cuesta Blanca y 47 Street.

Además, quienes tienen Club La Nación pueden acceder a beneficios adicionales en algunas marcas. Entre las propuestas informadas figuran un 20% de descuento en zapatillas Nike y un 35% en Topper, según las condiciones de cada promoción.

La variedad de rubros permite buscar desde un par de zapatillas hasta prendas para renovar el guardarropa o una fragancia para regalar. Eso sí, conviene revisar los precios y las condiciones de cada oferta antes de comprar, porque los descuentos y la disponibilidad cambian según el producto.

The Luxury Outlet The Palace: dónde queda y hasta cuándo abre

The Luxury Outlet The Palace funciona en avenida Costanera Rafael Obligado 1221, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). La entrada es libre y gratuita, y se puede visitar todos los días, de lunes a domingos, entre las 12 y las 20.

El cierre está previsto para el 1 de noviembre. Hasta esa fecha, el espacio reúne a más de 50 marcas con promociones en distintas categorías, desde indumentaria y calzado urbano hasta ropa deportiva y perfumería.

La propuesta combina precios de partida con descuentos específicos. Algunas marcas ofrecen rebajas directas, mientras que otras aplican beneficios por la compra de una segunda unidad o promociones como el 3x2. Por eso, el ahorro final dependerá de qué producto se elija y de las condiciones vigentes.

Quienes quieran organizar la visita pueden consultar las novedades en el sitio oficial de The Palace Outlet. También es recomendable revisar qué productos están disponibles antes de acercarse, sobre todo si se busca un modelo o talle particular.

Zapatillas en oferta: precios de Puma, Adidas y Nike

El calzado deportivo es uno de los rubros destacados de The Luxury Outlet The Palace. Las ofertas difundidas incluyen zapatillas de Puma, Adidas y Nike, con precios iniciales que permiten comparar opciones antes de decidir la compra.

Puma: zapatillas desde $29.000

Adidas: calzado desde $29.999

Nike: zapatillas desde $39.000, con un 20% de descuento para socios de Club La Nación, según las condiciones informadas

La diferencia entre los precios de partida puede servir como referencia para quienes tienen un presupuesto definido. Sin embargo, no todos los modelos cuestan lo mismo y el valor final depende del diseño, el talle y la disponibilidad.

Además, las ofertas pueden cambiar a medida que se venden las unidades. Si la idea es encontrar un par específico, conviene consultar el stock antes de dar por hecho que estará disponible durante toda la jornada.

En el caso de Nike, el beneficio de Club La Nación agrega otra variable a la comparación. Antes de pagar, es aconsejable confirmar cómo se aplica el descuento y si alcanza al modelo elegido.

Perfumes con hasta 60% de descuento

La perfumería también tiene un lugar en las promociones del outlet. The Luxury Outlet The Palace anuncia descuentos de hasta 60% en perfumes de primeras marcas, una propuesta que puede interesar tanto a quienes buscan una fragancia para uso personal como a quienes necesitan resolver un regalo.

De todos modos, hay una diferencia entre el descuento máximo anunciado y la rebaja que recibe cada producto. El porcentaje puede variar según la marca, la fragancia y la presentación.

Por eso, antes de elegir, conviene comparar el precio promocional con el habitual y consultar qué artículos están incluidos. Una rebaja del 60% puede resultar atractiva, pero el ahorro concreto depende del valor inicial y del importe que se paga finalmente.

También es recomendable preguntar por la disponibilidad de las fragancias buscadas. El stock puede modificarse durante los días del evento, de modo que una opción vista en una publicación no necesariamente seguirá disponible al momento de la visita.

Ropa desde $19.000 y ofertas en indumentaria

Quienes buscan prendas para sumar al guardarropa también encuentran opciones en The Luxury Outlet The Palace. Los precios informados para la indumentaria comienzan en $19.000, aunque hay promociones puntuales con valores inferiores en determinados artículos.

Es el caso de Cuesta Blanca, que ofrece tops y musculosas desde $2.990. Se trata de precios iniciales para prendas específicas, por lo que conviene consultar los modelos, los talles y las unidades disponibles.

Otra de las marcas participantes es 47 Street, que comunica una promoción de 3x2 en los productos alcanzados por la campaña, incluidos el calzado urbano y la indumentaria.

Este tipo de oferta puede ser útil para quienes tienen previsto comprar varias prendas. Sin embargo, antes de armar la selección, conviene confirmar qué artículos participan y cómo se calcula el beneficio. Las condiciones comerciales pueden establecer diferencias entre productos o categorías.

En definitiva, hay alternativas para distintos presupuestos, desde prendas básicas hasta calzado urbano. La clave para comparar las propuestas es mirar el precio final y no quedarse únicamente con el porcentaje de descuento anunciado.

Topper ofrece un 50% de descuento en la segunda unidad

Topper participa en el outlet con una promoción que contempla un 50% de descuento en la segunda unidad de zapatillas y ropa deportiva.

La oferta puede resultar conveniente para quienes necesitan comprar dos artículos, por ejemplo, un par de zapatillas y una prenda deportiva, siempre que ambos productos estén alcanzados por las condiciones de la campaña.

Para calcular el ahorro, hay que revisar el precio de cada unidad y confirmar sobre cuál se aplica la rebaja. No es lo mismo comprar dos artículos del mismo valor que combinar uno más caro con otro de menor precio.

Además, se informa un descuento del 35% para socios de Club La Nación. Antes de realizar la compra, conviene consultar si este beneficio puede combinarse con la promoción de la segunda unidad o si corresponde elegir una de las dos alternativas.

La diferencia puede modificar el precio final, así que vale la pena pedir que se detalle el importe antes de pagar. De esa manera, es posible comparar las opciones y saber qué beneficio resulta más conveniente para la compra prevista.

Descuentos de Club La Nación en The Luxury Outlet The Palace

Los socios de Club La Nación tienen beneficios adicionales en algunas de las marcas que participan del evento. Entre las promociones comunicadas figuran un 20% de descuento en zapatillas Nike y un 35% en Topper.

Estos beneficios se suman a las ofertas generales del outlet, aunque su aplicación depende de las condiciones de cada marca. Por eso, antes de elegir un producto, es conveniente consultar si el descuento alcanza al modelo buscado y qué requisitos deben cumplirse para acceder a él.

También conviene verificar si la rebaja se calcula sobre el precio promocional o sobre otro valor de referencia. Esa diferencia puede influir en el ahorro real y ayudar a comparar dos productos con ofertas distintas.

Si se planea comprar más de un artículo, revisar estas condiciones antes de pasar por caja puede evitar sorpresas. Lo mismo ocurre con las promociones por cantidad, que no siempre se acumulan con los descuentos asociados a programas de beneficios.

Cómo consultar las promociones y visitar el outlet

The Luxury Outlet The Palace abre de lunes a domingos, de 12 a 20, en avenida Costanera Rafael Obligado 1221, CABA. La entrada es gratuita y el cierre está previsto para el 1 de noviembre.

Para consultar las novedades y la información sobre las marcas participantes, se puede ingresar al sitio oficial de The Palace Outlet. También hay contenido sobre el evento y sus promociones en Instagram.

Antes de ir, conviene definir qué productos interesan y revisar las condiciones de las ofertas. Si se buscan zapatillas, por ejemplo, los precios publicados sirven como punto de partida, pero el talle y el modelo pueden modificar las opciones disponibles. Lo mismo ocurre con los perfumes y las prendas de indumentaria.

Entre las principales propuestas figuran zapatillas Puma desde $29.000, Adidas desde $29.999 y Nike desde $39.000; perfumes con descuentos de hasta 60%; ropa desde $19.000; tops y musculosas de Cuesta Blanca desde $2.990, y promociones especiales en Topper y 47 Street.

Con más de 50 marcas reunidas en un mismo espacio, el evento ofrece distintas alternativas para comparar precios y aprovechar promociones antes del cierre anunciado. La entrada es libre y gratuita, y el horario de visita se extiende durante toda la semana, hasta el 1 de noviembre.