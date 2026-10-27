Trabajadores y empresarios de la industria del calzado saldrán a la calle a reclamar al gobierno medidas para evitar la sangría del sector, reflejada en el cierre de empresas y la consecuente pérdida de puestos de trabajo. La primera medida es un "Zapatazo Solidario" hoy, a las 14 en la Plaza de Mayo, donde entregarán calzados a quienes lo necesiten y luego realizarán una conferencia de prensa con el consejo directivo de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTICRA).

La idea es visualizar la situación de la actividad y reclamar a la Casa Rosada urgentes medidas en "defensa de la producción nacional". Fuentes empresariales no son muy optimistas sobre una solución de parte del gobierno, por lo que ya están organizando con la representación gremial una marcha nacional para la primera quincena de noviembre.

Una crisis que atraviesa toda la cadena productiva

El presidente de la Cámara de la Industria del Calzado (CIC), Horacio Moschetto, afirmó que "la crisis no solo se da en nuestra actividad, sino en toda la industria, por los efectos del modelo económico" y explicó que "en nuestro caso, las importaciones y la recesión pega de lleno en comercios, pymes, distribución y proveedores de insumos, por lo cual la destrucción del sector es total".

Indicó que, en la protesta de esta jornada, los empresarios aportarán sus productos "para los más necesitados, por eso convocamos a este 'zapatazo', donde además daremos detalles de la crisis que venimos atravesando". Referentes de la cámara aseguraron que "este escenario es peor que en la época de Macri o de Menem… es un verdadero desastre… estamos desapareciendo y no lentamente".

Moschetto confirmó que "vamos a hacer una marcha todos juntos, falta definir la fecha y el lugar, pero va a ser la primera quincena de noviembre" y destacó algunos puntos que desencadenaron la crisis: importación indiscriminada, contrabando, atraso cambiario y caída de las ventas.

"Zapatazo Solidario" y conferencia de prensa con el gremio

El titular de la cámara empresarial expresó que "nuestro propósito es colaborar en el diseño de políticas de contingencia y herramientas de nivelación comercial que garanticen una competencia justa, preserven la sustentabilidad de las empresas y protejan el empleo argentino".

Planteó que "hoy, la cadena productiva de calzado de Argentina enfrenta una coyuntura sumamente delicada, caracterizada por una marcada baja en la producción motivada por la profunda caída del consumo interno y el grave deterioro del poder adquisitivo de la población" y agregó que "este escenario ya ha derivado en el cierre de plantas productivas y una preocupante pérdida de puestos de trabajo genuinos en distintos puntos del territorio nacional".

El "Zapatazo Solidario" será entre las 14 y las 15 en la Plaza de Mayo, con los empresarios como protagonistas, que luego se desplazarán hasta el Salón El Querandí, ubicado en Perú 322, en la Ciudad de Buenos Aires, para reunirse con los dirigentes de UTICRA y realizar una conferencia de prensa donde analizarán la situación de la actividad y plantearán sus demandas.

En cuanto a la jornada en la Plaza de Mayo, los empresarios aclararon que la idea consiste en "acompañar a las personas que no cuentan con recursos para comprar calzados". La intención es "mostrar la urgencia que tiene la industria". Con la conferencia de prensa, se preparará el terreno para avanzar en la construcción de una marcha nacional en defensa de la producción. Los voceros revelaron que la jornada de protesta estaría entre el 17 y el 19 de noviembre y no se descarta que se anuncie hoy.