Los ajustes tendrán distintos porcentajes según rubro e incluirán nuevas tarifas para viajar en colectivo y subte, además de una suba de los peajes

El presupuesto de los hogares volverá a enfrentar ajustes en noviembre. Los gastos de vivienda, movilidad, salud y educación tendrán nuevas actualizaciones, a las que se sumarán los cambios previstos para las tarifas de electricidad, gas y agua y los precios de los combustibles.

Los incrementos se aplican en un escenario en el que la desaceleración de la inflación sigue entre los objetivos del Gobierno. Sin embargo, las modificaciones de precios en distintos sectores mantienen la presión sobre los gastos cotidianos.

Cuánto habrá que pagar en noviembre para viajar en transporte público

Los usuarios de colectivos de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia deberán afrontar nuevas tarifas. Los aumentos previstos son del 3,9% en territorio porteño y del 4% en las líneas provinciales.

El importe final depende de la distancia del viaje. Para los colectivos de la provincia de Buenos Aires correspondientes a las líneas 200 en adelante, los valores informados son:

Hasta 3 kilómetros: $1.263,69.

$1.263,69. De 3 a 6 kilómetros: $1.421,65.

$1.421,65. De 6 a 12 kilómetros: $1.579,60.

$1.579,60. De 12 a 27 kilómetros: $1.895,54.

En las líneas de la Ciudad de Buenos Aires, el cuadro tarifario queda de la siguiente manera:

Hasta 3 kilómetros: $956,38.

$956,38. De 3 a 6 kilómetros: $1.062,70.

$1.062,70. De 6 a 12 kilómetros: $1.144,55.

$1.144,55. De 12 a 27 kilómetros: $1.226,48.

Los montos corresponden a los pasajes abonados con SUBE. En el subte porteño, el incremento será del 3,9% y el boleto con tarjeta registrada pasará a costar $1.888.

Peajes: las tarifas para autos particulares

Circular por las autopistas de la Ciudad también será más caro. Los peajes porteños tendrán un ajuste del 3,9% para los vehículos livianos de dos ejes.

En las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, el importe informado es de $4.974 fuera de las horas pico. Para esos mismos corredores, el valor en hora pico figura como $7.0497, una cifra que requiere verificación por su formato.

En la Autopista Illia y en los peajes de Retiro II, Sarmiento y Salguero, los valores serán de $2.072,43 en hora no pico y $2.930,85 en hora pico.

Cómo se actualizan los alquileres en noviembre

El aumento que deberán afrontar los inquilinos dependerá de las condiciones establecidas en cada contrato. Desde la entrada en vigencia del DNU 70/2023, la periodicidad de los ajustes y el índice utilizado se acuerdan libremente entre las partes. Por eso, algunos contratos prevén actualizaciones trimestrales, cuatrimestrales o semestrales y utilizan el Índice de Contratos de Locación (ICL).

Para los acuerdos que toman ese indicador como referencia, los incrementos previstos para noviembre serán del 5,81% en los contratos con ajustes trimestrales, del 7,82% en los cuatrimestrales y del 12,95% en los semestrales.

En los contratos que utilizan otros índices o mecanismos de actualización, el porcentaje dependerá de lo pactado entre el propietario y el inquilino.

Prepagas y colegios privados: los aumentos previstos

Los afiliados a empresas de medicina prepaga tendrán que contemplar un nuevo ajuste en sus cuotas. La suba promedio prevista ronda el 2,3%, aunque el porcentaje puede variar según la empresa, el plan contratado y la región del país.

En educación, las entidades que agrupan a colegios privados con subvención estatal de la provincia de Buenos Aires aplicarán un aumento del 3% en los aranceles de noviembre. En la Ciudad de Buenos Aires, hasta la información consignada en el texto original, no se había anunciado una actualización para ese mes.

Qué pasará con las tarifas de luz, gas y agua

Las facturas de electricidad, gas natural y agua también tendrán modificaciones durante noviembre. Los ajustes se enmarcan en los esquemas de actualización periódica establecidos para cada servicio público.

A estos gastos se suman los combustibles. La nafta y el gasoil están alcanzados por la actualización parcial de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, cuyos incrementos habían sido postergados por el Poder Ejecutivo. El texto de origen señala que la suba se trasladaría a los surtidores sin un anuncio previo, aunque no precisa el porcentaje ni el monto del ajuste correspondiente a noviembre.

Con estos cambios, los hogares deberán distribuir sus ingresos entre nuevas tarifas de transporte, vivienda y servicios, además de los gastos de salud y educación.