La Fed mantuvo las tasas y así impactará en la economía y las empresas argentinas

La decisión no fue unánime, pero la Reserva Federal mantuvo sin cambios el rango de 3,75 y 4%. Advirtió que la inflación sigue alta

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) mantuvo sin cambios el miércoles el nivel de tasas de interés de referencia, en una decisión que no fue unánime, en el rango de 3,75% a 4% anual, en un escenario en que la inflación es más alta y en que podría haber un nuevo ajuste al alza en diciembre. Al respecto, expertos detallan cómo puede impactar en Argentina, en el que se prevé que seguirá alto el riesgo país y el costo de financiamiento.

Esta decisión se mantuvo en línea con lo esperado por el mercado, aunque dos funcionarios respaldaron una nueva suba de 25 puntos básicos. Y los 10 funcionarios restantes votaron a favor de mantener las tasas, que fue la decisión que preveleció.

"La fortaleza de la economía y la persistencia de la inflación mantienen abierta la posibilidad de otro ajuste monetario en diciembre", resumieron desde Research for Traders.

Por lo que considera que la decisión representa una pausa en el ciclo de endurecimiento monetario, pero no necesariamente su finalización.

"La Fed presentó una evaluación más favorable de la actividad económica, que ahora considera en expansión a un ritmo fuerte. Destacó la resistencia del consumo, la solidez de la inversión y la productividad, mientras señaló que el crecimiento del empleo acompaña a la fuerza laboral y que el desempleo permanece relativamente estable", detallan los analistas de mercado.

En concreto, la inflación continúa elevada, con el IPC de septiembre en 3,7% interanual, todavía lejos del objetivo de la Fed del 2%. El comunicado incorporó la necesidad de evaluar información adicional antes de determinar el nivel apropiado de las tasas, sin comprometer una nueva suba en la próxima reunión.

Cómo impacta en Argentina decisión de la Fed

En Argentina, que el nivel de tasas se mantenga alto hace más complejo un descenso del riesgo país, por lo que el costo de financiamiento se mantendrá alto. Y ello afecta a los bonos nacionales.

Según Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, "para la Argentina, el impacto principal pasa por los bonos y el riesgo país. Con tasas libres de riesgo cerca del 5%, el inversor internacional le pide más rendimiento a la deuda de países con mayor riesgo, y eso limita el margen de compresión".

Es que hoy el riesgo país se ubica en la zona de 742 puntos, tras el rebote de los últimos días, pero sigue lejos de los 600 puntos de principios de mes.

"No creo que tenga un impacto directo en Argentina esta decisión, ya que sería mantener las mismas condiciones que se ven hoy en el mercado. Lo que sí hace es no contribuir a que baje el riesgo país y, por ende, el rendimiento de los bonos argentinos seguiría en este nivel y no ayuda a que puedan seguir subiendo de precio", resume Esteban Castro.

De esta manera, para Argentina, el efecto se siente sobre todo a través del costo del capital.

"Con tasas altas en Estados Unidos, los inversores siguen siendo más exigentes para asumir riesgo emergente, y eso se refleja en el costo de financiamiento, los bonos y el riesgo país, en un momento en que el país busca consolidar su regreso a los mercados internacionales", dice Julián Colombo, director general de Bitso Argentina.

Y agrega: "Si la pausa se confirma como el inicio de un período más largo de tasas estables, el mercado podría ganar previsibilidad. Si, en cambio, la Fed deja abierta la puerta a nuevos aumentos, deberíamos esperar que la cautela global se mantenga en los próximos meses".

En concreto, el incremento de las tasas para el financiamiento afecta los costos para las empresas y, en consecuencia, al precio de sus acciones.

"El nivel de tasas de referencia de la Fed tiene incidencia directa en el financiamiento público y privado disponible para la Argentina. No solo impacta en la disponibilidad de fondos, sino también en las tasas vigentes para endeudamientos con tasa variable, como SOFR. En el plano doméstico, el nivel de tasas está algo más desacoplado, ya que inciden otras variables como, por ejemplo, los depósitos en dólares del sistema, la balanza comercial, la tasa en pesos y la inflación esperada", afirma Martin Lepiane, socio de MHR.

El impacto en el dólar

En el frente cambiario, un dólar global firme presiona a las monedas emergentes, incluido el real, y "eso se traslada al tipo de cambio local, que se mantiene estable dentro de la banda establecida por el Banco Central pero con un contado con liquidación que ya se despegó del oficial", advierte Lazzati.

En inflación, sostiene que el efecto es indirecto, ya que si el tipo de cambio se mueve más rápido, podría trasladarse a los precios de los bienes transables, aunque con la banda vigente y el BCRA comprando reservas "no vemos un impacto relevante en el corto plazo".

En qué invertir desde Argentina tras la decisión de la Fed

En cuanto a las inversiones, con las actuales tasas de interés internacionales, los expertos de la City recomiendan en qué acciones y bonos tomar posición.

"Para el inversor, recomendamos no perseguir duration en este contexto. En bonos en dólares preferimos el tramo corto, como bonares y globales con vencimiento a 2029 y 2030, y obligaciones negociables (ON) de empresas de primera línea, que ofrecen rendimientos atractivos con menor sensibilidad a las tasas", indica Lazzati.

En pesos, indica que mantiene la combinación de índice CER (ajusta por inflación) y tasa fija con una porción en dólar linked, como cobertura, ya que ajusta en base al movimiento del tipo de cambio oficial.

Por el lado de las acciones, las recomendaciones son posicionarse en las empresas del exterior a través del Certificados de Depósitos Argentinos (CEDEARs).

"En CEDEARs, un dólar fuerte y tasas altas favorecen a las compañías con caja y resultados sólidos frente a las que dependen del financiamiento, y por eso preferimos ser selectivos y escalonar las compras", concluye Lazzati.