Por qué el riesgo país sube en Argentina, pero no en Brasil tras la victoria de Lula

Tras la sorpresiva reelección de Lula da Silva en Brasil, el riesgo país allí se mantuvo estable, pero escaló 8% en Argentina y se ubicó en 765 puntos

El riesgo país pegó un salto este lunes del 8%, en Argentina, hasta los 765 puntos básicos, tras la reelección a la presidencia en Brasil de Luiz Inácio Lula da Silva, candidato del Partido de los Trabajadores (PT), en la segunda vuelta y tras revertir la derrota en primera instancia. Lo llamativo para algunos es que en el propio estado vecino no hubo un impacto en dicho indicador, pero sí localmente.

Si bien los mercados bursátiles brasileño y argentino sufrieron fuertes descensos, con el riesgo país no ocurrió lo mismo, ya que el impacto local fue muy grande y en Brasil no hubo una variación contundente.

En concreto, los activos brasileños sufrieron fuertes caídas en la Bolsa de San Pablo, que tuvo que suspender sus operaciones de futuros por media hora, debido a que registró derrumbes en los precios de las acciones y ADRs de empresas de entre 20% a 29%, en los casos de Petrobras, Itaú y Bradesco, entre otras. Incluso, el principal índice Bovespa cayó más de 14%.

En las acciones y ADRs de empresas argentinas también hubo bajas que llegaron al 10% durante la rueda, con el principal índice MSCI Merval que descendía cerca del 4%.

Y por el lado del riesgo país, tocó un nuevo máximo en todo el año, ya que ascendió casi 65 puntos, para ubicarse en los 765 puntos básicos.

Para los expertos, la victoria de Lula, ubicado en la antípodas ideológicas de Javier Milei, encendió una mayor incertidumbre respecto a la posibilidad de un cambio de rumbo político a nivel doméstico, y en consecuencia, generó más dudas al mercado que Argentina cumpla los cuantiosos compromisos de deuda en dólares, que debe cumplir en el corto y mediano plazo.

"Hay una percepción de riesgo de repago de deuda de la Argentina", resume José Dapena, economista y director del Departamento de Finanzas de la Universidad del CEMA (UCEMA), a iProfesional.

Es que el riesgo país es un indicador económico medido a través del índice EMBI Global, elaborado por JP Morgan, que refleja la probabilidad que un Estado incumpla con sus obligaciones financieras (default), y la cifra reflejada su distancia respecto a la tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos.

Así, este índice influye directamente en el valor de los activos locales, ya que una baja en su nivel suele impulsar el precio de las acciones y bonos nacionales. Y, viceversa, en caso de un incremento.

Además, una suba del riesgo país implica que el costo de financiamiento en el exterior de empresas y gobiernos sea más alto. Esto se debe a la nueva escalada de las tasas de interés de referencia por los ruidos internacionales, que se trasladan a los bonos del Tesoro estadounidense. Hecho que genera la salida de capitales de los mercados emergentes.

Riesgo país: por qué no impactó en Brasil

Este lunes, fue evidente el comportamiento diferente que tuvo el riesgo país, con una reacción "tranquila" en el propio Brasil, donde se ubica por debajo de los 200 puntos básicos, mientras que en Argentina trepa a los 745 puntos básicos.

De hecho, localmente escaló más de 5% este lunes, y quedó atrás el optimismo que se había generado a mitad de julio pasado, cuando bajó a menos de 400 puntos básicos.

Aunque es relevante aclarar que uno de los últimos niveles más elevados que llegó a tocar este indicador fue en octubre del año pasado, en plena previa electoral legislativa, momento en el que escaló hasta casi 1.300 puntos básicos.

Desde el lado brasileño, el impacto fue desde lo bursátil, con caídas de hasta 30% en las acciones y una fuerte devaluación en el real.

"Esto tiene que ver con que el mercado no ve muy bien la reelección de Lula, sobre todo por su política fiscal, con un déficit enorme y con deuda en reales que sigue aumentando. El mundo de los negocios desconfía mucho no solamente en eso, sino también de justicia y transparencia", detalla Mariano Sardáns, CEO de la gerenciadora de patrimonios FDI.

Más allá de estos aspectos, desde la City se resalta que Brasil tiene determinadas fortalezas que no ostenta la Argentina y que, justamente, son las que hicieron que el resultado electoral "sorpresivo" no impacte en su riesgo país.

En primera medida, en Brasil no hubo cambio de gobierno en estas elecciones presidenciales del domingo, sino que se votó por el cuarto mandato de Lula da Silva y por la continuidad del partido que ya estaba gobernando allí.

Brasil tiene un nivel de reservas internacionales que le brindan amplio respaldo, ya que se ubican por encima de los u$s360.000 millones. Además, se destaca queya que se ubican por encima de los "Brasil tiene otro nivel de reservas que Argentina y no hay un cambio de gobierno, con lo cual es distinto al caso argentino en varios aspectos", afirma Nahuel Bernues, CFA, asesor financiero y fundador de la Consultora Quaestus.

Y, fundamentalmente, el vecino país tiene un muy bajo nivel de deuda externa, por ende, no debe cumplir con compromisos financieros que se deban medir internacionalmente, respecto a su potencial riesgo de incumplimiento de pago.

"La diferencia radica para Argentina respecto a un contagio local de lo que pasó en el vecino país, pero en Brasil, teniendo en cuenta que tienen acceso al mercado de deuda y muchas reservas, no se mueve tanto el riesgo país porque la probabilidad de pago (o impago) sigue siendo lo mismo. Hay hacia adelante puede haber menos negocios, y por eso baja el precio de las acciones y hay menos interés en ellas. Tengamos en cuenta también que Brasil no tiene gran cantidad de deuda en dólares como sí posee Argentina", resume Sebastián Menescaldi, economista y director asociado de Eco Go.

Al respecto, Marcelo Bastante, analista de mercado, acota que ambos países tienen un porcentaje de deuda sobre su PBI que son similares. "Sin embargo, la mayoría de la deuda de Brasil es en moneda doméstica, mientras que Argentina tiene una alta proporción de deuda en moneda extranjera, es decir, deuda que no se puede pagar ´emitiendo o dándole a la maquinita´", grafica este experto a iProfesional.

Por qué riesgo país sube en Argentina

Por ende, los interrogantes de la City se trasladan a saber por qué el "efecto elecciones en Brasil" solo se refleja en el riesgo país de Argentina y no en el propio lugar de origen de la situación inestable.

"En estos momentos, cualquier movimiento parece estar afectando a los bonos soberanos argentinos, en un escenario de debilidad de la deuda en dólares que contrasta fuertemente con la fortaleza de la deuda en pesos", detalla Bernues.

Y Menescaldi suma: "Además de que no tenemos grandes reservas, ni acceso al mercado de capitales".

En este sentido, Bastante agrega que pesa "la historia de defaults soberanos, donde Argentina tiene un total de 9. En Brasil, ninguno de los candidatos puso en duda el pago de la deuda soberana. Incluso, está como antecedente que Argentina, en 2019, reperfiló su deuda en pesos".

Y también se ponen en juego, en el impacto negativo para el riesgo país de Argentina de las elecciones en Brasil, distintas cuestiones geopolíticas, que tienen que ver con el rumbo económico e ideológico doméstico, incluyendo la devaluación del real, que hará más baratos los productos y servicios (básicamente turismo) brasileños.

"El principal motivo de este mayor riesgo país es la incertidumbre del devenir del programa económico, y más aún que, de alguna manera, genera la sensación de menor probabilidad de reelección de Milei", resume Florencia Fiorentin, economista jefa de la consultora Epyca.

A ello, agrega que todo parecía indicar que "Milei iba a tener de aliado al gobierno brasileño, y ya no será así. Y es probable que tampoco tenga al de Estados Unidos, en el caso de reelegir el oficialismo argentino el año que viene, y eso obliga a rever el rumbo y el modelo. Es que la pregunta ahora es cómo funciona un mismo programa con un escenario internacional que era diferente al que estaba pensado".