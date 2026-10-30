Jubilación máxima de ANSES: cuánto cobra en noviembre y qué pasa con el bono

La jubilación máxima sube a casi $3 millones en noviembre tras el ajuste del 1,93%. Por qué sus beneficiarios quedan fuera del bono de $70.000

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) fijó en $2.988.765,82 la jubilación máxima que se pagará en noviembre de 2026. El haber tendrá un aumento del 1,93% respecto de octubre, en línea con la fórmula de movilidad mensual que toma como referencia la inflación.

El nuevo importe quedó establecido en la Resolución 304/2026, publicada el 28 de octubre en el Boletín Oficial. La norma también actualizó la jubilación mínima, la Prestación Básica Universal (PBU) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Cuánto cobra un jubilado de la máxima en noviembre de 2026

Con el aumento del 1,93%, el haber máximo del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) llegará a $2.988.765,82 en noviembre, antes de los descuentos correspondientes. El importe se aproxima a los $3 millones mensuales y reemplaza el tope de octubre.

La actualización responde al mecanismo establecido por el Decreto 274/2024, ek cyak establece ajustes mensuales de las prestaciones previsionales según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional que publica el INDEC.

Los valores previsionales fijados para noviembre son los siguientes:

Jubilación máxima: $2.988.765,82

Jubilación mínima: $444.158,46

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $355.326,77

Prestación Básica Universal (PBU): $203.182,22

Cuándo cobran los jubilados que perciben la máxima en noviembre

El calendario de pagos de ANSES también establece las fechas de cobro para quienes perciben haberes superiores a la jubilación mínima. En noviembre, los depósitos se organizarán según la terminación del DNI y se extenderán desde el martes 24 hasta el lunes 30.

El cronograma previsto para este grupo es el siguiente:

DNI terminados en 0 y 1: martes 24 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de noviembre

De esta forma, quienes cobran la jubilación máxima de $2.988.765,82 podrán consultar la fecha que les corresponde según el último número de su documento. El cronograma contempla a los jubilados y pensionados cuyos haberes superan la mínima.

Cómo se calcula el aumento de las jubilaciones de ANSES

La movilidad previsional se rige por el Decreto 274/2024, que dispuso actualizaciones mensuales vinculadas con la inflación informada por el INDEC. Bajo este esquema, el dato del IPC se utiliza para calcular el ajuste que reciben los jubilados y pensionados en el período correspondiente.

Este mecanismo implica que los aumentos no se definen mediante una negociación o resolución, sino que el porcentaje se aplica de forma automática. Además, se modifica tanto la jubilación mínima como la máxima, además de otros componentes del sistema previsional.

Cuánto cobra un jubilado de la mínima en noviembre con el aumento

La jubilación mínima pasará de $435.748,51 en octubre a $444.158,46 en noviembre. La diferencia será de $8.409,95, producto del ajuste mensual del 1,93%.

Junto con el bono de $70.000 para noviembre, una persona que cobra la mínima podría recibir un total de $514.158,46. Ese importe combina el haber previsional actualizado con el refuerzo, cuya continuidad debe confirmarse por separado.

Es importante recordar que el bono extraordinario de $70.000 está destinado a reforzar los ingresos previsionales más bajos. Por ese motivo, quienes perciben la jubilación por encima del monto mínimo más el bono quedan fuera de ese refuerzo.