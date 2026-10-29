Bausili dio detalles de la operatoria del BCRA con el oro de las reservas

El presidente del BCRA Santiago Bausili y el vicepresidente Vladimir Werning brindan una conferencia de prensa para presentar detalles del Índice de Política Moneteria (IPOM), que fue publicado este jueves. Entre otros aspectos, Bausili sostuvo que la inflación cederá en el último trimestre del año, mientras que pronosticó un crecimiento de la economía.

También dio detalles de la operatoria con el oro de las reservas. Criticó en parte la lectura de la AGN y concluyó: "Decir que el BCRA perdió por haber cubierto el oro es mirar una parte de la operación. El oro se apreció fuertemente pero la cobertura cumplió su función, limitó el riesgo ante una eventual caída. No se selecciona el renglón que me conviene mirar cuando hago una observación".

Las proyecciones para el PBI del Banco Central

Al comenzar el repaso del IPOM, Bausili señaló: "Uno de los desafíos que tenemos es incorporar en los análisis el contexto internacional. Es relevante porque nos está afectando de manera relevante. La prolongación de conflicto de Medio Oriente volvió a marcar la agenda del trimestre. Los inventarios de petróleo siguieron cayendo. El Brent, que promedio 84 dólares, volvió a superar los 100 dólares por barril".

"La inflación interanual en todos los países supera los niveles previos a este shock. En este contexto de mayor inflación global, la Reserva Federal subió sus tasas en septiembre", señaló.

"Luego de repasar los parámetros de la actividad, señaló que prevé una recuperación del PBI, que crecería en el 2026 por segundo año consecutivo. Los analistas del REM proyectan 1,5% este año y se acelerarían en 2027 y 2028", sostuvo.

"El proceso de inversión continúa cobrando impulso. El RIGI acumula 27 proyectos aprobados con inversiones por u$s76.000 millones", agregó.

Y detalló que "las exportaciones alcanzaron un nuevo máximo histórico".

El BCRA espera que se desacelere la inflación

"En materia de inflación, el tercer trimestre lo que habíamos previsto: el IPC promedió 1,9% mensual. La mayor parte de la reducción se concentró en la categoría regulados: 0,9 puntos porcentuales por debajo del trimestre anterior", agregó Bausili.

Y sostuvo: "Lo más importante es lo que muestran los indicadores de inflación subyacente: mostró 2% mensual en el trimestre. La reducción se concentró en los bienes, que desaceleraron hasta 1,7% mensual".

"La inflación debería bajar en lo que resta del año. Los analistas proyectan que se mantendrá por debajo del 2% y finalizará 2026 por debajo del 30% anual. Los instrumentos de mercado también apuntan a una reducción de la inflación para los próximos meses. Las expectativas para los próximos 12 meses permanecen ancladas", subrayó.

"La mora está en su fase descendente"

A su turno, el vice Vladimir Werning se refirió a la mora en los créditos y aseguró que "está en su fase descendente". "En el Congreso hubo proyectos, pero dividiendo las aguas entre las propuestas que generan riesgos moral y las propuestas que no. También se enumeran las políticas del BCRA para bajar el costo de crédito. Se está viendo un sinceramiento del tema, donde vemos las refinanciaciones voluntarias, donde se reducen los números de morosos", sostuvo.

Y remarcó: "Otro tema importante es que cuando uno analiza las tasas pasivas, las activas, buscando uan solución suele ser frecuente culpar a la política monetaria. Donde se ve la mayor restricción y la mayor oportunidad para poder aflojar el costo del crédito y que se termine el ciclo de mora, es la política fiscal: cuando uno analiza las tasas activas, ve que el 30% del costo financiero total es impuestos, muchos municipales y provinciales".

Los detalles que dio Bausili sobre los movimientos con el oro del BCRA

Finalmente, el presidente del BCRA dio detalles sobre los movimientos del oro del BCRA: "En los próximos días vamos a estar publicando un informe más detallado con respecto a la administración del oro. No es habitual, nos parece que se intentó construir un relato desde lo que fue el traslado del oro y las operaciones de cobertura. No es bueno politizar el funcionamiento de instituciones técnicas como el BCRA. La politización de estas instituciones acota el grado de libertad y la capacidad de actuar de acuerdo a los objetivos. Esto resulta en un costo para la sociedad entera".

Luego continuó explicando mediante algunas preguntas y respuestas.

"¿Dónde está el oro?, me preguntan. En las reservas del BCRA hay 1.984.960 onzas troy de oro. Ese número no cambió desde 2011. Las tenencias del BCRA al 31 de didicembre fueron auditadas por completo en tres niveles de auditores internos, externos y la AGN", comenzó.

Y continuó: "¿Se llevaron el oro a Inglaterra? El BCRA mantuvo el oro desde 2004 en dos lugares, en la bóveda del BCRA y en el BIS. El Banco Central no tiene cuenta de oro en el Bank of England, como se dijo. Puedo confirmar que no hay cuenta en ese banco de Inglaterra. El oro no se fue en British Airways, como se dijo. Hubo operaciones de rebalanceo en la tenencia del BCRA: una porción fue depositada en el BIS en 2024".

En ese marco, explicó que el banco suizo "recibió ese depósito en Inglaterra, pero el Banco Central no tiene nada en Inglaterra".

En otro momento, se refirió al informe de la AGN que hizo mención a pérdidas en las operaciones con el oro del BCRA. Y aclaró: "El BCRA no impidió el acceso para la auditoría de la AGN. Dio acceso para que se realice, bajo la confidencialidad que amerita".

"Si las contrapartes financieras del BCRA conocieran las posiciones, pueden apostar en contra y existe el riesgo de que el BCRA pierda. Lo mismo pasa con el tema del traslado del oro: revelar al público los detalles del traslado, aumenta el riesgo de ejecución de la próxima vez. Es irresponsable divulgar esa información. No quiere decir que no sea transparentable ante los mecanismos de control", subrayó.

"Las operaciones de cobertura de oro: el 8 de octubre, la AGN publicó su informe con los estados contables del BCRA. Nos pareció que fue una politización del tema por la forma en que se divulgó y la falta de precisiones técnicas", señaló.

"En diciembre de 2023, prácticamente lo único líquido que tenían las reservas eran u$s4.100 millones de oro. Más del 85% estaba en las bóvedas del BCRA, es decir que no tenía acceso a liquidez. En ese contexto, ante la posibilidad de que una parte de los lingotes que no eran fácil aceptables para ser depositados, lucía prudente mover el oro físico a un depósito del BIS que se podía tener liquidez para afrontar los retiros de depósitos de los argentinos, que en diciembre del 2023 estaban en u$s9.390 millones negativos", detalló.

Y agregó: "El oro nunca se usó como garantía de ningún tipo de financiamiento".

"Por estas razones en 2024 comenzamos a ver ideas para cubrir el oro. Como no teníamos liquidez, no se podían hacer operaciones de cobertura. Cómo elige las operaciones de cobertura: desde 2015 el BCRA mantiene un manual de la política de intervención de las reservas internacionales. La gerencia principal opera a través de la mesa del BCRA en moneda, tasas de interés y oro. A fines de 2024, la gerencia de administración de reserva presentó la recomendación de implementar cobertura sobre la tenencia de oro. Propuso el mismo instrumento que se había utilizado varias veces en los últimos años", resaltó.

Explicó que a la hora de implementar la cobertura se trazan posibles subas del oro para el año y se ponen pisos y techos. "El oro terminó subiendo más del 65% en 2025, tenia una probabilidad de ocurrencia del 0,07%. Fue un movimiento extraordinario. Con la estrategia implementada, el BCRA capturó el 100% de la apreciación del oro en 2024 y el 70% en 2025: equivaliendo a u$s3.500 millones. Esta situación difiere de lo que se está tratando de instalar. La próxima polémica planteada que anticipamos: que las contrapartes se llevaron el equivalente de esas ganancias", señaló Bausili.

"Decir que el BCRA perdió por haber cubierto el oro es mirar una parte de la operación. El oro se apreció fuertemente pero la cobertura cumplió su función, limitó el riesgo ante una eventual caída. No se selecciona el renglón que me conviene mirar cuando hago una observación", concluyó.