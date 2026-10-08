BCRA salió a responderle a la AGN y dice que ganó u$s2.500 millones por su posición en oro

En un comunicado, el Banco Central señaló que "la AGN se encuentra abocada a desprestigiar a la conducción del BCRA, con fines puramente políticos"

Luego de que la Auditoría General de la Nación (AGN) presentara un informe en el que señaló que el Banco Central perdió en 2025 u$s1.023 millones por operaciones financieras que usaron oro de las reservas como respaldo, desde el BCRA emitieron un comunicado para aclarar la situación.

Según informó la entidad, durante el ejercicio 2025, su posición en oro arrojó un resultado neto positivo de u$s2.505 millones. "Este desempeño refleja elefecto combinado de la evolución del precio del metal y de las operaciones de cobertura financiera que a entidad aplica de manera habitual sobre el total de sus tenencias en este activo", señaló el BCRA en un comunicado.

"Las operaciones financieras con oro registradas en 2025 forman parte de la política decobertura que el BCRA implementa sobre el 100% de su posición en oro. Dicha estrategia tiene como objetivo proteger las reservas internacionales frente a las pérdidas que podría ocasionar una caída significativa en el precio de uno de sus principales activos", agregó.

La respuesta del BCRA a la AGN por el oro

Y detalló que, como toda operación de cobertura, estos instrumentos conllevan un costo. "En años en los que el oro muestra un desempeño favorable -tal como ocurrió en 2025-, los derivados financieros queactúan como seguro suelen registrar un resultado negativo. Este comportamiento responde a la naturaleza misma de la cobertura: el activo subyacente presenta una ganancia, mientras que el instrumento de protección absorbe una pérdida. Por ello, la evaluación correcta de la estrategia exige considerar ambas partes de la operación en forma conjunta y su efecto neto, que en este caso resultó ampliamente positivo".

El comunicado también detalló que las coberturas efectuadas en 2025 se inscriben en una práctica habitual que el BCRA llevaadelante desde 2007, "es decir, hace casi veinte años". "De hecho, entre 2007 y 2011, los pagos realizados por coberturas de características similares representaron, en relación con el valor demercado del oro en cartera, casi el doble de los pagos efectuados en 2025", agregó.

"En este contexto, durante el período 2007-2011, la Auditoría General de la Nación (AGN) no formuló observaciones sobre la estrategia de cobertura utilizada ni sobre los pagos asociados.Tampoco se registraron observaciones por parte de los auditores externos del BCRA respecto de estas prácticas. Esta circunstancia confirma que las operaciones de cobertura sobre la posición en oro se ajustan a los estándares de auditoría y control aplicables", subrayó.

También señaló que la AGN como organismo de control externo del sector público nacional y en línea con el resto de los auditores, "aprobó los estados contables del BCRA para el período 2025 que tuvieron unresultado récord en la historia del BCRA y el incremento patrimonial más alto en los últimos 20 años".

"Como queda en evidencia, la actual conducción de la AGN se encuentra abocada a desprestigiara la conducción del BCRA, con fines puramente políticos. El desvío de las funciones de la AGN por motivos políticos socava la institucionalidad de la entidad. Es claro en su último comunicado en el quese menciona a las operaciones citadas como operaciones de cobertura, pero a la hora de sintetizar lainformación se las caracteriza como especulativas. Una operación financiera no puede ser decobertura y especulativa a la vez", remarcó.

Y concluyó: "Esto mismo ya ocurrió con el tema del movimiento del oro donde la AGN publicó una carta donde eligió las palabras cuidadosamente para no faltar a la verdad, perotampoco contribuir al esclarecimiento de los hechos, cuando contaba con toda la información parahacerlo. La conducción del BCRA mantendrá el foco en preservar los más altos estándares para el funcionamiento de la entidad, y seguir construyendo sobre los mejores resultados de los últimos 25años, para el bien de la Nación.

El informe de la AGN que provocó la respuesta del Banco Central

La Auditoría General de la Nación (AGN) presentó un informe en el que reveló que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) perdió u$s1.023 millones en 2025 por operaciones financieras que usaron oro de las reservas como respaldo.

El dato no pasa desapercibido. Juan Manuel Olmos, presidente de la AGN, fue contundente: desde que el organismo audita los estados contables del Central, nunca se había registrado una pérdida de esta magnitud, ni tampoco la utilización de las reservas físicas de oro para transacciones de riesgo.

El señalamiento forma parte de la auditoría de los estados contables del BCRA al 31 de diciembre de 2025. La AGN opinó que los balances son razonables en sus aspectos técnicos y en lo que respecta a la situación patrimonial del Banco Central.

Sin embargo, el informe incluye un apartado específico sobre el resultado de las operaciones vinculadas a las reservas de oro. Olmos lo describió como "lo que suscitó esta polémica".

El organismo detalló qué operaciones se concertaron y bajo qué esquema funcionaron.

Según la AGN, el esquema arrancó durante la gestión actual del Banco Central, bajo la presidencia de Santiago Bausili. La entidad concertó en 2025 operaciones de derivados liquidables en dólares, supuestamente con fines de cobertura.

Para esas operaciones, el BCRA utilizó parte del oro de las reservas como bien de respaldo o subyacente, según explicó Olmos.

Los derivados son instrumentos financieros cuyo valor depende de un activo subyacente. En este caso, ese activo era el oro físico que el país guarda en sus reservas.

La entidad apostó a una trayectoria del precio internacional del metal. Erró el cálculo. El resultado fue una pérdida de $1,5 billones, pagada con divisas del Banco Central.

El presidente de la AGN detalló cómo se compone esa cifra: u$s960 millones corresponden al resultado negativo de las operaciones. Otros u$s62,8 millones se fueron en primas de opciones.

Sobre la situación actual, Olmos aclaró un punto: ya no existen posiciones u operaciones abiertas por este concepto al cierre del ejercicio 2025.