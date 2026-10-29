Cómo invertir desde $25.000 en Mercado Pago para apostar a su crecimiento en el país

Es posible comprar un CEDEAR de Mercado Libre, la firma detrás de Mercado Pago, que cotiza en Nueva York. Cómo hacerlo en pesos, paso a paso

Mercado Pago quedó a un paso de convertirse en banco, tal como informó este jueves uno de los directores del BCRA: la fintech de Marcos Galperin superó la etapa de revisiones técnicas de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias. Todavía restan pasos formales y legales, y no hay una fecha confirmada para la aprobación definitiva, pero su llegada a la banca tradicional será un hecho.

En ese marco, para quienes buscan acompañar ese crecimiento desde con una inversión, existe una alternativa accesible desde el mercado local: invertir en acciones de MercadoLibre a través de un Certificado de Depósito Argentino (CEDEAR). Este instrumento permite tener exposición a una empresa que cotiza en Estados Unidos sin necesidad de operar directamente en Wall Street.

Actualmente, el CEDEAR de Mercado Libre ronda los $23.000. Es decir que por poco menos de $25.000 ya se puede apostar al crecimiento de una de las compañías más grandesde la país.

La inversión, sin embargo, no equivale a apostar únicamente al futuro del negocio argentino. El precio del CEDEAR también depende de la evolución de la acción en el exterior y del tipo de cambio financiero, por lo que puede subir o bajar incluso si las perspectivas de la compañía parecen favorables.

Cómo comprar el CEDEAR de Mercado Libre paso a paso

Los CEDEARs se negocian en el mercado argentino y representan activos que cotizan en el exterior. En el caso de Mercado Libre, el certificado permite invertir en la compañía a través de BYMA, sin tener que abrir una cuenta en Estados Unidos.

El procedimiento para comprarlo es similar al de otras acciones que operan en la Bolsa porteña.

1. Abrir una cuenta en un bróker

El primer paso es elegir un agente de liquidación y compensación (ALyC) autorizado por la Comisión Nacional de Valores (CNV). Entre las opciones disponibles hay plataformas de inversión que permiten operar desde una computadora o un celular.

2. Completar el registro

Para habilitar la cuenta comitente, hay que cargar los datos personales y completar la verificación de identidad que solicite el intermediario. Los requisitos pueden variar según el bróker.

3. Transferir el dinero

Una vez habilitada la cuenta, se depositan los fondos desde una cuenta bancaria o una billetera virtual admitida por el agente. La operación puede realizarse con pesos o dólares, según las alternativas que ofrezca la plataforma.

4. Buscar el CEDEAR con el ticker MELI

Dentro de la sección de acciones o CEDEARs, hay que buscar MELI, el símbolo bursátil de Mercado Libre. Antes de avanzar, conviene verificar que se trate del certificado de la compañía y revisar su cotización, el volumen operado y la diferencia entre los precios de compra y venta.

5. Indicar la cantidad y confirmar la orden

El inversor debe especificar cuántos certificados quiere comprar y, según la modalidad elegida, establecer un precio límite o utilizar una orden disponible en la plataforma. Antes de confirmar, tiene que revisar el importe total y las comisiones.

6. Seguir la inversión

Después de ejecutada la operación, los certificados aparecerán en la cartera del inversor. Desde allí podrá seguir su cotización y decidir cuándo vender, de acuerdo con sus objetivos y su tolerancia al riesgo.

El procedimiento coincide con los pasos generales que publica BYMA para operar CEDEARs: elegir un agente autorizado, abrir la cuenta, transferir fondos y cursar la orden de compra.

Cuánto representa un CEDEAR de Mercado Libre

Un dato importante antes de invertir es el ratio de conversión, que establece la equivalencia entre los certificados que se negocian en Argentina y la acción que cotiza en el exterior.

En el caso de Mercado Libre, el ratio vigente es de 120 CEDEARs por cada acción. Esto significa que comprar un certificado permite obtener exposición económica a una fracción de la acción estadounidense, sin necesidad de adquirir una acción completa. El ratio actual es diferente del 60:1 que figura en algunas guías anteriores, por lo que conviene verificarlo antes de operar.

La cantidad de certificados que se puede comprar depende del dinero disponible y de la cotización del momento. No es necesario reunir el importe equivalente a una acción completa de Nasdaq para empezar a invertir.

Qué determina el precio del CEDEAR de Mercado Libre

Aunque se compre en pesos en la Argentina, la cotización del CEDEAR no depende solamente de la evolución del negocio local. Su precio está influido, principalmente, por dos variables:

El precio de la acción de Mercado Libre en Estados Unidos. Si la acción sube o baja en el Nasdaq, ese movimiento repercute sobre el valor del certificado local.

Si la acción sube o baja en el Nasdaq, ese movimiento repercute sobre el valor del certificado local. El dólar contado con liquidación (CCL). Como el activo subyacente cotiza en dólares, las variaciones del tipo de cambio financiero también impactan en su precio en pesos.

A estos factores se suma la oferta y la demanda en el mercado argentino, que puede generar diferencias temporales respecto del valor teórico. Por eso, una suba del dólar no garantiza una ganancia: si la acción cae lo suficiente en Wall Street, el CEDEAR puede bajar incluso en pesos.

Qué riesgos hay que evaluar antes de invertir

La posibilidad de que Mercado Pago obtenga una licencia bancaria en Argentina puede representar una novedad relevante para sus perspectivas de negocio, pero no asegura que la acción vaya a subir. El mercado también evalúa los resultados financieros, los costos de expansión, la competencia en comercio electrónico y servicios financieros y las condiciones económicas de los países donde opera.

Además, los CEDEARs están expuestos a la volatilidad de los mercados internacionales. Una caída general de las acciones tecnológicas o resultados por debajo de las expectativas de los analistas pueden afectar la cotización de Mercado Libre, aun cuando la empresa avance con sus planes en Argentina.

Por último, el CEDEAR no debe confundirse con un depósito bancario ni con una inversión de rendimiento garantizado. Su valor puede fluctuar y el inversor puede registrar pérdidas. También conviene considerar las comisiones del bróker y la situación impositiva particular antes de tomar una decisión.

En definitiva, el CEDEAR de Mercado Libre ofrece una vía para invertir desde Argentina en una compañía con negocios de comercio electrónico y servicios financieros en expansión. El avance de su proyecto bancario agrega un elemento al análisis, pero la decisión de comprar debería contemplar tanto las perspectivas de la empresa como el precio de entrada, el horizonte de inversión y el riesgo que cada ahorrista está dispuesto a asumir.