La suba de alimentos continúa en octubre, pero la inflación mensual se desaceleró al 2,7%

Panificados y bebidas encabezaron las subas, mientras que aceites y verduras bajaron. EcoGo proyectó una inflación general del 1,8% para el mes

Los últimos datos de las consultoras muestran que los alimentos y las bebidas siguen encareciéndose, aunque con variaciones semanales más moderadas. La tendencia acumula ocho semanas consecutivas de aumentos y convive con una desaceleración del ritmo mensual de los precios.

Para octubre, los relevamientos de Labour, Capital & Growth (LCG) y EcoGo registraron incrementos diferentes en sus mediciones de la cuarta semana: el primero detectó una suba del 0,2%, mientras que el segundo calculó un avance del 0,14%. En paralelo, EcoGo mantuvo su pronóstico de inflación general del 1,8% para el mes.

Alimentos: qué productos aumentaron y cuáles bajaron en la última semana de octubre

El comportamiento de los distintos rubros fue dispar. Los productos de panificación, cereales y pastas encabezaron los incrementos semanales relevados por LCG, con una variación del 2,4%. En segundo lugar se ubicaron las bebidas e infusiones para consumir en el hogar, que aumentaron un 0,9%.

Las otras categorías que terminaron la semana con precios más altos fueron:

Condimentos y otros productos alimenticios: 0,7%.

0,7%. Comidas listas para llevar: 0,6%.

0,6%. Frutas: 0,2%.

En cambio, los aceites tuvieron la mayor reducción, con un retroceso del 5,3%. Las verduras también bajaron, un 1,1%, seguidas por el azúcar, la miel, los dulces y el cacao, con una caída del 0,8%.

Completaron el grupo de bajas las carnes, cuyos precios descendieron un 0,6%, y los productos lácteos y huevos, con una variación negativa del 0,1%.

El peso de las carnes en la inflación de las últimas semanas

Aunque las carnes bajaron en la última medición semanal, su evolución tuvo una incidencia importante en el resultado de las cuatro semanas previas. Según LCG, el rubro acumuló un aumento promedio del 2,3% y explicó 0,73 puntos porcentuales de la inflación mensual, equivalente a una cuarta parte del total.

Las bebidas aportaron otros 0,48 puntos porcentuales, mientras que los productos de panificación, cereales y pastas sumaron 0,45 puntos.

En el resultado de la cuarta semana, en cambio, fueron los panificados y las bebidas los que más contribuyeron al incremento. Sus incidencias llegaron a 0,35 y 0,12 puntos porcentuales, respectivamente. Las bajas de carnes y verduras compensaron parcialmente ese efecto, al restar 0,17 y 0,09 puntos al indicador.

Cómo evolucionó la inflación de alimentos en octubre

El aumento del 0,2% registrado por LCG durante la cuarta semana se produjo después de un período de subas más fuertes. El antecedente más marcado fue el de la primera semana de septiembre, cuando el índice semanal avanzó un 3%, el mayor incremento registrado en lo que va de 2026.

Al tomar como referencia las últimas cuatro semanas, el promedio mensual de inflación de alimentos y bebidas se ubicó en el 2,7%. El dato representa una reducción de 1,1 puntos porcentuales frente a la medición anterior. Si se compara el nivel de precios entre el inicio y el final de ese período, el incremento acumulado fue del 1,6%.

Para elaborar sus estimaciones, LCG releva cada miércoles los valores de 8.000 alimentos y bebidas en cinco supermercados. El procedimiento se realiza mediante web scraping y utiliza ponderadores correspondientes a la estructura del Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires.

La proyección de EcoGo para la inflación de octubre

El Relevamiento de Precios Minoristas (RPM) de EcoGo midió una suba del 0,14% en la cuarta semana del mes, apenas por encima del 0,12% informado en el período anterior.

Con ese resultado, la variación acumulada durante las cuatro semanas de octubre alcanzó el 1,48%. En el recorrido semanal, el indicador había marcado un aumento del 0,93% en la primera semana y del 0,28% en la segunda.

La consultora no modificó su estimación para el cierre del mes: prevé que la inflación general de octubre será del 1,8%. Bajo ese escenario, el aumento interanual de los precios llegaría al 32,4% y la variación acumulada desde enero alcanzaría el 26,4%.

El consumo masivo cayó y los argentinos cambiaron sus hábitos de compra

La suba de los precios no es el único factor que condiciona las compras de los hogares. El consumo masivo también muestra señales de retracción y el ajuste ya alcanza a productos de primera necesidad. Según un informe de NielsenIQ, el volumen vendido cayó 5,8% interanual durante agosto y septiembre, con diferencias importantes entre las distintas categorías.

Los alimentos básicos retrocedieron 3,5%, mientras que las bebidas registraron una contracción cercana al 10%. También disminuyeron las ventas de artículos de limpieza y cuidado personal. En el acumulado de los primeros nueve meses de 2026, el consumo masivo mostró una baja más moderada, del 1,3%.

El relevamiento detectó además un cambio en los lugares elegidos para hacer las compras. Los autoservicios independientes, entre ellos los supermercados chinos y los comercios de cercanía, fueron el único canal que logró crecer en el último bimestre analizado: avanzaron 2,7% interanual en volumen.

El resultado contrasta con las caídas de:

Autoservicios independientes : crecieron 2,7% interanual en volumen.

Grandes cadenas de supermercados: retrocedieron 5,6%.

Almacenes y comercios tradicionales: cayeron 8%.

Kioscos y minimercados: registraron una baja del 9,1%.

Perfumerías: tuvieron una contracción del 2,1%.

La tendencia modificó la participación de cada canal en el mercado. Los autoservicios independientes pasaron de concentrar el 17% del volumen vendido en agosto-septiembre de 2025 al 19% en el mismo período de 2026. En cambio, los comercios tradicionales perdieron dos puntos y quedaron en el 41%, mientras que las grandes cadenas conservaron el 40%.