El impacto de los aumentos en servicios y alimentos básicos se sintió con fuerza en los hogares porteños durante el último año. Qué pasó en octubre

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue del 1,9% en octubre, pero varios gastos habituales de los hogares registraron aumentos superiores al promedio en los últimos doce meses. La electricidad subió 53,9%, el gas 49,1% y las verduras 68,8%, mientras que los servicios de transporte de pasajeros avanzaron 41,7% y los gastos vinculados con la atención médica, 41%.

Según el informe del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, el Índice de Precios al Consumidor porteño (IPCBA) acumuló un incremento del 26,1% entre enero y octubre y del 32,5% interanual. Entre las divisiones que superaron ese último registro se encuentran Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; Transporte; Salud y Educación.

La evolución de los precios también mostró diferencias entre bienes y servicios. Mientras los primeros aumentaron 27,1% interanual, los segundos registraron una suba del 35,7%.

Vivienda y servicios públicos: la electricidad y el gas encabezaron los aumentos

Los gastos relacionados con la vivienda y los servicios públicos acumularon un incremento del 31,6% entre enero y octubre y del 37,8% respecto de octubre de 2025, por encima de la inflación general porteña.

Dentro de esa división, la electricidad registró una suba interanual del 53,9%, mientras que el gas aumentó 49,1%. En tanto, el suministro de agua y los servicios relacionados avanzaron 42%.

Otros gastos vinculados con la vivienda también mostraron incrementos importantes. Los gastos comunes de los edificios —expensas— subieron 42,2% interanual y los alquileres, 29,8%.

En octubre, la división Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentó 2,2% y fue la que más contribuyó a la variación mensual del IPCBA. Según el organismo estadístico, el movimiento respondió principalmente a los ajustes en los gastos comunes de los edificios, los alquileres y las tarifas residenciales de gas y agua.

Alimentos: las verduras aumentaron casi 69% en doce meses

Los alimentos y bebidas no alcohólicas acumularon una suba del 25,8% entre enero y octubre y del 31,7% interanual. Sin embargo, dentro de esa categoría hubo diferencias importantes entre los distintos productos.

Las verduras, tubérculos y legumbres encabezaron los aumentos, con una suba del 68,8% respecto de octubre de 2025. Si se toma como referencia diciembre de 2025, el incremento llegó al 89,1%.

Además, durante octubre este grupo registró una variación mensual del 12,9%, que explicó buena parte del aumento de los alimentos. El informe oficial señaló que las mayores subas se concentraron en verduras, mientras que las frutas bajaron 3,2%.

Otros componentes de la canasta alimentaria tuvieron los siguientes incrementos interanuales:

Carnes y derivados: 37,5%

Pescados y mariscos: 31,1%

Azúcar, repostería y postres: 30%

Pan y cereales: 25,7%

Aceites, mantecas y otras grasas: 24,8%

Leche, productos lácteos y huevos: 23,1%

En octubre, los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron 2,2% y tuvieron una incidencia de 0,38 puntos porcentuales en el índice general. Los principales impulsos provinieron de las verduras, mientras que las subas de panificados y carnes fueron más moderadas.

Salud: cuánto aumentaron los medicamentos y los servicios médicos

Los gastos vinculados con la salud acumularon un aumento del 27,6% en los primeros diez meses de 2026 y del 33,4% interanual, por encima del nivel general de inflación.

Al desagregar sus componentes, los servicios para pacientes externos registraron una suba del 41% respecto de octubre del año pasado. Esta categoría comprende prestaciones de atención ambulatoria. Por su parte, los seguros médicos —que incluyen, entre otros componentes, los servicios de medicina prepaga— avanzaron 34%.

Los medicamentos aumentaron 27,9% interanual, mientras que los productos medicinales subieron 23%. En tanto, los artefactos y equipos terapéuticos tuvieron un incremento del 20,4%.

Durante octubre, la división Salud avanzó 2,2%. De acuerdo con el informe oficial, la variación respondió principalmente a las actualizaciones en las cuotas de la medicina prepaga.

Transporte: los pasajes de tren aumentaron 64,1% interanual

El transporte acumuló una suba del 27,6% entre enero y octubre y del 38,5% en los últimos doce meses.

Dentro de esta división, los servicios de transporte de pasajeros aumentaron 41,7% interanual. Los pasajes por ferrocarril registraron el mayor incremento, con un 64,1%, mientras que el transporte por carretera avanzó 47,9%.

También se destacó el aumento del 45,8% en el funcionamiento de los equipos de transporte personal, una categoría que incluye gastos asociados al uso de vehículos. En sentido contrario, los pasajes aéreos bajaron 3,5% respecto de octubre de 2025.

Educación: los precios subieron 33,9% en un año

La división Educación registró un incremento del 27,8% acumulado entre enero y octubre de 2026 y del 33,9% interanual.

De esta manera, también se ubicó por encima del aumento general de precios de la Ciudad, que fue del 32,5% en los últimos doce meses.

Bienes y servicios: cuál tuvo los mayores aumentos

El informe del IPCBA también mostró diferencias entre la evolución de los bienes y los servicios. Aunque en octubre ambos grupos aumentaron 1,9%, sus variaciones acumuladas e interanuales fueron distintas.

Entre enero y octubre, los bienes subieron 21,2%, mientras que los servicios avanzaron 28,9%. En la comparación interanual, los incrementos fueron del 27,1% y del 35,7%, respectivamente. La diferencia estuvo asociada, entre otros factores, al comportamiento de los gastos vinculados con la vivienda, los servicios públicos, la medicina prepaga, el transporte y los restaurantes.