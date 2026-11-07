Advierten que el feriado XXL reducirá todavía más el dato de actividad de noviembre

Analistas y funcionarios advierten sobre el impacto de los feriados extensos en la actividad productiva y la confianza de los inversores

La histórica visita del papa León XIV a la Argentina tendrá un impacto inesperado sobre la economía.

El Banco Central y distintos analistas privados advirtieron que los feriados previstos para este mes —por la visita papal— van a afectar negativamente los indicadores de actividad.

La paradoja es evidente: un acontecimiento de enorme trascendencia para el país podría convertirse, al menos desde el punto de vista estadístico, en un nuevo obstáculo para la recuperación económica.

La advertencia aparece en el último Informe de Política Monetaria del BCRA.

El problema es que la economía argentina llega a noviembre con un crecimiento más débil que el imaginado por el Gobierno y el mercado a comienzos de 2026.

"Es muy bajo, no lo podemos negar. Yo esperaba un crecimiento más alto", admitió el viceministro José Luis Daza.

De hecho, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), del Banco Central, confirmó un nuevo deterioro de los pronósticos: los economistas ahora proyectan una expansión del PBI de apenas 0,7% para todo este año.

Una estimación que contrasta con el 3,5% que esperaban a fines de 2025 —en enero ya habían recortado esa previsión a 3,2%— y que queda todavía más lejos del 5% contemplado originalmente por el Gobierno en el Presupuesto 2026.

El Banco Central reconoce el riesgo de los feriados papales

En su último Informe de Política Monetaria, la autoridad monetaria incluyó una referencia específica al impacto que podría tener la visita de León XIV sobre las estadísticas económicas.

El documento señala que, para el cuarto trimestre, se espera una recuperación del PBI después de la caída registrada durante el tercer trimestre.

Sin embargo, advierte que los indicadores mensuales podrían mostrar volatilidad por la excepcional reducción de días hábiles prevista para noviembre.

La aclaración del BCRA remite expresamente al decreto que estableció los feriados por la visita papal, prevista entre este lunes 9 y el miércoles 11.

Los días feriados serán:

El lunes 9 será feriado nacional

El martes 10, en la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba

El miércoles 11, en la provincia de Buenos Aires

La menor cantidad de días laborables podría afectar la producción, algunas operaciones comerciales y el desenvolvimiento de distintas actividades.

Diciembre se vuelve decisivo para confirmar la salida de la recesión

El último informe de la consultora FMyA —dirigida por Fernando Marull— aporta una mirada todavía más exigente sobre las perspectivas económicas.

La consultora sostiene que septiembre habría mostrado una mejora, luego del traspié de julio y el estancamiento de agosto, pero que los primeros indicadores de octubre vuelven a ofrecer señales contradictorias.

Mientras algunos indicadores de consumo y crédito mostraron avances, los despachos de cemento, los patentamientos y la recaudación retrocedieron.

En octubre, por ejemplo, los indicadores mostraron:

Los despachos de cemento cayeron 9,3% interanual

Los patentamientos de autos disminuyeron 12%

La producción automotriz registró una contracción interanual de 14%

Marull advierte que el rebote de octubre podría resultar inferior al registrado en septiembre.

Y deja una conclusión especialmente relevante para las expectativas del Gobierno: con noviembre posiblemente afectado por los feriados, de diciembre depende que se consolide la salida de la recesión técnica.

La consultora mantiene una proyección de crecimiento del PBI de apenas 0,6% para 2026, incluso ligeramente por debajo del consenso del REM.

El derrumbe de las expectativas según el último relevamiento

El último REM terminó de ponerle números a ese deterioro.

Los 45 participantes del relevamiento proyectaron que la economía se contrajo 2,3% durante el tercer trimestre, en términos desestacionalizados.

La estimación implica un empeoramiento de 1,4 puntos porcentuales respecto de la encuesta anterior.

Para el cuarto trimestre, en cambio, anticipan una recuperación de 2%, que permitiría cerrar el año con una mejora de la actividad.

Sin embargo, ese rebote resulta insuficiente para compensar el debilitamiento acumulado durante los meses anteriores.

Por eso, la previsión anual cayó desde el 1,5% de septiembre hasta el actual 0,7%.

El contraste con las expectativas de comienzos de año es contundente.

El Gobierno había imaginado que 2026 sería otro año de fuerte crecimiento, después de la recuperación económica de 2025.

La realidad terminó siendo bastante diferente: el consumo muestra dificultades para recuperar dinamismo, varios sectores industriales continúan golpeados y el crédito en pesos todavía no consigue transformarse en un motor sostenido de la demanda interna.

La contracción del crédito al consumo en términos reales, que FMyA calcula en 10,5% interanual para octubre, ilustra las dificultades que persisten para sostener una recuperación más vigorosa.