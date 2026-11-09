Casi 1.300.000 personas perdieron su cobertura de salud durante el Gobierno de Milei

Un informe del IAG apunta a la caída del empleo y salarios. Crisis en las obras sociales. Advierte que puede colapsar el sistema de salud pública.

Un informe del Instituto Argentina Grande (IAG) afirma que 1.266.863 personas dejaron de contar con obra social, prepaga o mutual entre el cuarto trimestre de 2023 y el segundo trimestre de 2026, analizando la gestión de Javier Milei y su relación con la caída del empleo formal y la pérdida de capacidad adquisitiva de los salarios.

Según indicaron, el relevamiento se realizó a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que detalla que la cantidad de personas sin cobertura médica pasó de 9.428.131 a 10.694.994 en el período analizado. De estos datos se desprende que la proporción de la población que depende exclusivamente del sistema público de salud aumentó del 32% al 35,5%, en un contexto de reducción de aportantes al sistema de seguridad social.

Apuntan a la caída del trabajo registrado

El documento de la IAG que dirige Nicolás Tereschuk (politólogo y docente de la UBA y FLACSO), señala que uno de los principales factores detrás de esta situación es la contracción del mercado laboral, subrayando que "los despidos no sólo implican la pérdida de ingresos para los trabajadores, sino también de la cobertura médica que alcanza a sus grupos familiares".

Según los registros de la Superintendencia de Servicios de Salud analizados en el informe, las obras sociales nacionales perdieron 1.159.205 beneficiarios, una disminución que también repercute sobre los recursos disponibles para financiar las prestaciones.

Detectó además que el deterioro se refleja especialmente en sectores vinculados con actividades que registraron dificultades laborales durante los últimos años, como en el caso de la obra social de los empleados de Comercio (OSECAC), que sufrió una caída del 23,7% en sus afiliados, mientras que la Obra Social del Personal Civil de la Nación (estatales, OSPCN) registró una reducción del 26%, en Construir Salud (OSPeCon) se perdieron el 27,4% de sus beneficiarios y la obra social de los petroleros (OSPe) bajó un 6,2%.

Desregulación de la medicina prepaga. Crisis en obras sociales

A este escenario, el instituto hizo referencia al aumento de los costos de la medicina privada, explicando que gracias a la desregulación introducida mediante el DNU 70/2023, las cuotas de las empresas de medicina prepaga acumularon aumentos del 499,7%, frente a una inflación del 344,4%, aclarando que se basó en datos oficiales. Dicha suba profundizó las dificultades de numerosas familias para sostener sus planes de salud, debido a la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos.

La IAG puso su mirada en los sectores más jóvenes, advirtiendo que el 48,1% de las personas de entre 15 y 29 años no contaba con obra social, prepaga ni mutual durante el segundo trimestre de este año, en tanto que entre los menores de 14 años esa proporción alcanzó el 46,4%. Por su parte, el grupo de adultos de entre 30 y 64 años registró un aumento de 647.225 personas sin cobertura respecto del cierre de 2023.

La situación de las obras sociales es un punto aparte, por la diversidad de problemas que atraviesa. Por un lado, la citada pérdida de afiliados, provocada por la caída del empleo registrado, a lo que se debe sumar los costos operativos. A esto se le añade un ingrediente extra que el documento del instituto no tuvo en cuenta, que es la retención del gobierno de los fondos descontados a los afiliados, sistemáticamente reclamado por la Confederación General del Trabajo (CGT) y del que informara la semana pasada iProfesional, advirtiendo no sólo de la deuda sino de que los propios sindicatos son los que están financiando la atención médica de los trabajadores y trabajadoras.

Alertan que puede colapsar el sistema de salud pública

Para el Instituto Argentina Grande no tomar nota de esta situación amenaza con seguir en esta línea, provocando otro problema. Alertó que cuanto más personas no tengan cobertura privada o de la seguridad social, crecerá la demanda sobre hospitales y centros de atención públicos, lo que puede derivar en un "colapso" del sistema.

Los puntos principales del informe son los siguientes: