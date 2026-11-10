TelePASE: cómo conseguir hasta $40.000 de reintegro en peajes con bancos y billeteras

Los automovilistas pueden recuperar el 50% de lo que gastan en cuatro corredores de Buenos Aires. Qué autopistas participan y cómo acceder

El beneficio alcanza hasta $40.000 y aplica en AUSA, AUBASA, AUSOL, GCO, desde 09/26 a 02/27 o fin de presupuesto.

Los conductores que utilizan las autopistas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y las rutas hacia la Costa Atlántica tienen una alternativa para reducir el gasto en peajes. Una promoción de la billetera digital MODO ofrece un reintegro del 50% en los pagos realizados con TelePASE, con un ahorro que puede llegar a $40.000 por usuario si se aprovechan los beneficios en los cuatro corredores habilitados.

La iniciativa alcanza a las autopistas administradas por AUSA, AUBASA, Autopistas del Sol (AUSOL) y el Grupo Concesionario del Oeste (GCO). El beneficio está disponible todos los días y se puede utilizar con tarjetas de crédito, débito y prepagas emitidas por diez bancos y billeteras adheridos.

La campaña comenzó el 1 de septiembre de 2026 y se extenderá hasta el 28 de febrero de 2027, aunque las condiciones establecen que también puede finalizar antes si se agota el presupuesto total destinado a los reintegros.

Qué autopistas y peajes participan del reintegro del 50%

La promoción comprende cuatro concesionarias que administran algunos de los principales accesos y autopistas de Buenos Aires. El descuento se aplica por cada pasada abonada mediante TelePASE, siempre que el dispositivo esté vinculado a MODO y se cumplan las condiciones de la campaña.

Los corredores incluidos son:

AUSA: autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Arturo Illia y Paseo del Bajo.

AUBASA: autopista Buenos Aires-La Plata, Ruta Provincial 6 y Sistema Integrado del Atlántico, que incluye los corredores hacia la Costa.

AUSOL: Acceso Norte.

GCO: Acceso Oeste.

De esta manera, el beneficio puede resultar atractivo tanto para quienes utilizan diariamente los accesos a la Ciudad de Buenos Aires como para quienes realizan viajes más largos, especialmente hacia los destinos turísticos de la provincia.

Cómo ahorrar hasta $40.000 y cuál es el tope de reintegro

El descuento es del 50%, pero tiene un límite de devolución de $10.000 por usuario y por concesionaria durante toda la vigencia de la promoción.

Esto significa que, para aprovechar el reintegro máximo en cada corredor, hay que acumular $20.000 en pagos de peajes. La mitad de ese importe, es decir $10.000, vuelve a la cuenta bancaria del usuario.

Como el límite se aplica por separado en cada una de las cuatro concesionarias, el ahorro potencial se distribuye de la siguiente manera:

AUSA: hasta $10.000 de reintegro.

AUBASA: hasta $10.000.

AUSOL: hasta $10.000.

GCO: hasta $10.000.

En consecuencia, quienes utilicen los cuatro corredores pueden acumular hasta $40.000 de devolución sobre un gasto total de $80.000 en peajes.

El reintegro no se acredita necesariamente en el momento de realizar el viaje. Según las condiciones de MODO, la devolución se deposita en la cuenta bancaria asociada dentro de los 30 días posteriores a cada transacción.

Además, el beneficio tiene un presupuesto global de $1.554 millones en reintegros, por lo que la promoción podría finalizar antes del plazo previsto si se alcanza ese monto.

Qué bancos y billeteras permiten acceder al beneficio

Para obtener el reintegro es necesario utilizar una tarjeta de crédito, débito o prepaga emitida por alguna de las entidades participantes y tener la cuenta correspondiente vinculada a MODO.

El listado de bancos y billeteras adheridos incluye:

Banco Ciudad.

Banco Macro.

Banco ICBC.

Banco Supervielle.

Banco Santa Fe.

Banco Entre Ríos.

Banco San Juan.

Banco Santa Cruz.

Billetera Buepp.

Billetera YOY.

La promoción contempla los pagos realizados desde la aplicación de MODO y las integraciones habilitadas en las aplicaciones bancarias. No alcanza con tener una tarjeta de alguna de estas entidades: es necesario completar la vinculación del TelePASE y el medio de pago.

Cómo vincular TelePASE con MODO para obtener el reintegro

Para participar de la promoción, los automovilistas deben asociar el dispositivo TelePASE a la aplicación de MODO o a una de las aplicaciones bancarias habilitadas.

El procedimiento consiste en:

Ingresar a la aplicación de MODO o a la app del banco participante.

Buscar la sección de TelePASE e ingresar la patente del vehículo.

Asociar el dispositivo que ya se utiliza o gestionar uno nuevo.

Seleccionar la tarjeta de crédito, débito o prepaga con la que se realizarán los pagos.

Confirmar el trámite y esperar la habilitación del servicio.

Un requisito importante es que el TelePASE debe estar registrado a nombre del usuario que participa de la promoción. No se admiten dispositivos cuya titularidad corresponda a otra persona.

También es necesario tener una cuenta abierta en la entidad emisora de la tarjeta y asociarla a MODO dentro de los 15 días posteriores al pago. Las condiciones de la campaña excluyen a quienes registren deudas o mora en productos de la entidad con la que pagan.

Una vez habilitada la modalidad, los cargos por cada pasada se realizan automáticamente sobre el medio de pago seleccionado. El reintegro se acredita posteriormente en la cuenta bancaria vinculada.

La promoción del 50% estará vigente hasta el 28 de febrero de 2027 o hasta que se agote el presupuesto destinado a los reintegros, lo que ocurra primero. Los términos y condiciones completos pueden consultarse en el sitio oficial de MODO.