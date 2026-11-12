La explicación que dio Caputo tras el elevado dato de inflación de octubre

El ministro de Economía dijo que la variación mensual se vio impactada por las "modificaciones en el Régimen de Zona Fría", que repercutió en tarifas

La inflación se volvió a acelerar en octubre y fue del 2,2%, según informó el INDEC este jueves. El dato se ubicó por encima del que esperaba el mercado y presentó el mayor salto desde mayo de este año.

En ese marco, Luis Caputo publicó un mensaje en sus redes para analizar el dato de INDEC y explicó que la suba del rubro Vivienda, tarifas y otros combustibles, el que más aumentó en el mes, "se dio por las modificaciones en el Régimen de Zona Fría".

Los rubros que más aumentaron en octubre

Según informó el INDEC, a nivel de las categorías, los precios del IPC Núcleo (1,5%) tuvieron subas vinculadas a Alquiler de la vivienda y Restaurantes. Los principales aumentos en los precios Estacionales (5,5%) se registraron en Verduras, tubérculos y legumbres; y en los precios Regulados (2,9%) en Gas y Combustibles para vehículos.

La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (4,2%) como consecuencia del aumento en Gas. La segunda división con mayor incremento fue Recreación y cultura (3,3%).

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones a nivel nacional fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,8%) y Educación (1,3%).

Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división con mayor incidencia en la variación mensual en las regiones Cuyo, GBA, Noreste, Noroeste y Pampeana, impulsada por aumentos en Verduras, tubérculos y legumbres y Pan y cereales. En cambio, en la región Patagonia la mayor incidencia correspondió a Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, por aumentos en Gas y Alquiler de la vivienda.

Los rubros que más aumentaron en octubre, según INDEC

La explicación de Luis Caputo sobre el dato de inflación de octubre

Como suele hacerlo luego de la difusión de los datos oficiales, Luis Caputo publicó en redes un mensaje en el que señaló los motivos de la suba. En ese marco, resaltó que la suba del IPC Núcleo fue el "más bajo en 15 meses".

En su mensaje, Caputo sostuvo que el IPC Nacional registró una variación de 2,2% mensual, desagregada en una variación de 1,5% en el IPC Núcleo, 5,5% en la categoría Estacionales y 2,9% en Regulados.

"La variación mensual en la inflación núcleo fue la menor desde julio de 2025. Cabe destacar que, con excepción de dicho mes, no se había observado una inflación núcleo tan baja desde enero de 2018. A su vez, la media móvil de 3 meses de la inflación núcleo fue la más baja desde enero de 2018", resaltó.

Y analizar la aceleración mensual, explicó: "El dato del mes se vio impactado por las modificaciones en el Régimen de Zona Fría, que incidieron en la variación registrada en la división vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles".

"La variación interanual del IPC Nacional fue de 33,1%, registrando una desaceleración por tercer mes consecutivo. A nivel desagregado, el IPC Núcleo registró una variación de 30,7% interanual, en tanto las categorías Estacionales y Regulados se incrementaron 28,2% y 43,7%, respectivamente", señaló.

Y concluyó: "Entre las divisiones con menor variación interanual se destacó prendas de vestir y calzado, con una suba de 10% en relación a octubre de 2025".

El mensaje de Luis Caputo tras el dato de inflación de octubre

Qué pasará con la inflación para los próximos meses, según la City

Las perspectivas de las consultoras para los próximos no anticipaban un cambio sustancial. Sin embargo, luego de conocerse el dato oficial, es posible que muchos analistas ajusten sus previsiones al alza.

De acuerdo a la Fundación Capital, para este mes se proyecta una inflación del 1,8%, seguida por una aceleración al 2,1% en diciembre, impulsada especialmente por los aumentos estacionales.

En tanto, de acuerdo al Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del BCRA, la inflación de noviembre se ubicará en 1,7%, mientras que para diciembre se estima en 1,8%. Para enero del 2027, se volvería a dar un 1,7% y cedería al 1,6% en febrero.

Según señalan analistas, el turismo y la recreación comenzarían a ejercer mayor presión sobre los precios a medida que se acerquen las vacaciones de verano.

También habrá que prestar atención a la carne, que suele registrar sus mayores aumentos entre noviembre y marzo.

A eso se suman los ajustes de servicios públicos y privados. Este mes corren incrementos de entre el 2,5% y el 3% en prepagas y telecomunicaciones, además de aumentos previstos del 3,6% en electricidad y del 2,3% en gas y agua.

Existe, además, una presión menos visible. El costo de la electricidad para comercios e industrias aumentó un 35% en apenas tres meses y acumuló una suba interanual del 86% hasta septiembre. Parte de esos mayores costos termina trasladándose a los precios que pagan los consumidores.

¿Nuevo piso inflacionario?

Una de las razones para explicar la resistencia inflacionaria es que numerosos precios continúan ajustándose en función de la inflación pasada, independientemente de lo que suceda con el dólar o con el nivel de actividad.

Por ejemplo, las tarifas de agua incorporan ajustes vinculados con la evolución de precios y salarios. Algo similar sucede con las tarifas de luz y gas. Los colectivos de la CABA aumentan según una fórmula que contempla la inflación más dos puntos porcentuales. Y determinados contratos de alquiler siguen mecanismos de actualización que reflejan aumentos anteriores.

A eso se suma otro problema: las expectativas tampoco ayudan. Según el relevamiento de la Universidad Torcuato Di Tella, la inflación esperada para los próximos doce meses alcanza el 30%, por encima del 25% que se proyectaba en diciembre pasado.

Es decir, empresas y consumidores siguen esperando aumentos elevados, lo que dificulta quebrar la dinámica de remarcaciones.

La inflación: ¿un problema para 2027?

La dificultad de Milei y Caputo es que la economía podría ingresar al año electoral con una inflación mensual cercana al 2%, sin señales contundentes de una nueva desaceleración.

La experiencia internacional tampoco invita a esperar soluciones inmediatas.

Un estudio del FMI sobre 35 episodios de inflación moderada encontró que, en 21 casos, reducirla hasta una tasa anual de un dígito demandó al menos siete años.

La Argentina enfrenta, además, una complicación propia: todavía necesita corregir precios relativos, especialmente tarifas, sin provocar una nueva aceleración inflacionaria.

El desafío se vuelve más delicado porque esas decisiones deberán tomarse en un contexto electoral. ¿Se arriesgará Milei o -como se hizo en 2025- en algún momento se congelarán las tarifas?